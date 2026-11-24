పట్టణ ప్రాంతాల్లో 25 శాతం మంది యువత డ్రగ్స్ వినియోగిస్తున్నారు : కిషన్ రెడ్డి
Kishan Reddy on Drugs use in Youth: దేశంలో డ్రగ్స్ మహమ్మారి చాపకింద నీరులా పాకుతోందని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. దాని నుంచి యువతను రక్షించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉందని పేర్కొన్నారు.
Published : November 24, 2026 at 3:28 PM IST
దేశంలో డ్రగ్స్ మహమ్మారిని అరికట్టి యువతను మత్తు పదార్థాల బారి నుంచి కాపాడటమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నషా ముక్త్ భారత్ ఉద్యమాన్ని చేపట్టిందని కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్ కవాడిగూడలోని సీజీఓ టవర్స్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ దేశానికి యువతే ప్రధాన ఆస్తి అని, డ్రగ్స్ కారణంగా యువత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డ్రగ్స్ ద్వారా ఆదాయం పొందుతున్న కొందరు దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు వినియోగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
పాఠశాల స్థాయి నుంచే
డ్రగ్స్ రహిత భారత్ సాధనలో భాగంగా బస్తీ స్థాయి నుంచి ప్రజలను భాగస్వాములను చేస్తామని, పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి, సరఫరా చేస్తున్న వారే తమ లక్ష్యమని, అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక విభాగాలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు సరిహద్దుల్లో జాగిలాల సంఖ్యను పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు. మత్తు పదార్థాలకు బానిసలుగా మారిన వారికి చికిత్స, పునరావాస సదుపాయాలు కల్పిస్తామన్నారు.
ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ తగ్గిపోవడం
పంజాబ్లో యువత డ్రగ్స్కు బానిసై నిర్వీర్యం అవుతోందన్న ఆయన దేశాన్ని, యువతను రక్షించుకునేందుకు నషా ముక్త్ భారత్ కోసం పని చేయాలని ప్రధాని మోదీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. దేశంలో ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ తగ్గిపోవడం కూడా మత్తు పదార్థాల వినియోగానికి కారణమవుతోందన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించేవారిలో 25 శాతం యువత డ్రగ్స్ వినియోగిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉన్న పిల్లలకు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడటంతో డ్రగ్స్ అలవాటు మొదలవుతోందని తెలిపారు. డ్రగ్స్ నుంచి బయటపడిన వాళ్లకు విద్య, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలన్న కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణలో ఈగల్ టీమ్ అద్భుతంగా పని చేస్తోంది. భారతీయ జీవన విధానం ప్రపంచానికి ఆదర్శమని కొనియాడారు.
"దేశంలో విచ్చలవిడిగా పెరిపోతున్న డ్రగ్స్పైన మన దేశమే కాకుండా ప్రపంచమంతా చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో యూత్ ఎక్కువగా ఉంది. అలాంటి వారు డ్రగ్స్ బారిన పడితే రాష్ట్రానికి రాష్ట్రాలు, పట్టణానికి పట్టణాలు, స్కూళ్లకు స్కూళ్లు ఈ ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మన దేశ యువతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది" -కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి
డ్రగ్స్పై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించేందుకే
దేశవ్యాప్తంగా 50 కోట్ల మంది యువతకు డ్రగ్స్ దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యమని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రీడా మైదానాలు, స్పోర్ట్స్ సెంటర్లను విస్తరించాలని సూచించారు. డ్రగ్స్పై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించేందుకు మూడు రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. బుధవారం ఉదయం అంబర్పేట నుంచి ప్రారంభమయ్యే పాదయాత్ర ఈ నెల 27వ తేదీ సాయంత్రం జూబ్లీహిల్స్లోని భారతీయ విద్యాభవన్ వద్ద ముగుస్తుందని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
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