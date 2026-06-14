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రైతులకు ఉపయుక్తంగా "అద్దెకు డ్రోన్లు" - బుక్‌ చేస్తే వచ్చి వాలుతుంది

రైతులకు సహాయకారిగా నిలుస్తున్న ఆధునిక సాంకేతికత - గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌ యాప్​ ద్వారా డ్రోన్లను అద్దెకు బుక్‌ చేసుకోవచ్చు

Uberization of Kisan Drones in AP
Uberization of Kisan Drones in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 7:57 PM IST

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Kisan Drone Service in AP : వ్యవసాయ రంగంలో కూలీల కొరత పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఎరువులు, క్రిమిసంహారక మందుల పిచికారీకి ఏపీ సర్కార్ ఆధునిక సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడంతా డ్రోన్ల శకం నడుస్తోన్న కాలంలో వ్యవసాయ రంగంలోనూ ఇవి రైతులకు సహాయకారిగా నిలుస్తున్నాయి. పంట సీజన్లలో అవసరానికి సరిపడా పరికరాలు, కూలీలు అందుబాటులో లేక అన్నదాతలకు ఇబ్బంది తప్పడం లేదు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఓ యాప్‌ తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా డ్రోన్లను అద్దెకు బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. మరి ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

గతంతో పోల్చితే ప్రస్తుతం సాగు ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగాయి. దీనికితోడు కూలీలు వలసలకు వెళ్లిపోవడం, ఇతర రంగాల్లో పనులకు కుదరడం వంటి ఇతర కారణాలతో ఏటా వ్యవసాయ పనులకు వచ్చే వారి సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందుల పిచికారీ నుంచి కోతలు, నూర్పు వంటి అన్ని పనుల్లోనూ అధికంగా కొరతనేది ఏర్పడింది. దీనికితోడు కూలీల వేతనాలు సైతం బాగా పెరిగాయి. దీన్ని అధిగమించేందుకు వ్యవసాయ రంగంలోనూ ఆధునిక సాంకేతికతను తీసుకొచ్చి రైతులకు ఉపయుక్తంగా ఉండేలా ప్రభుత్వం డ్రోన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

మన్యం జిల్లా వ్యాప్తంగా డ్రోన్ల వివరాలు: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఇప్పటికే ఎనిమిది కేంద్రాల్లో డ్రోన్లున్నాయి. ఈ సీజన్‌కు మరో 13 అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది. రైతులకు సేవలు అందేందుకు వీలుగా ఉబరైజేషన్​ ఆఫ్‌ కిసాన్‌ డ్రోన్‌ పేరిట యాప్‌ను రూపొందించింది. దీని ద్వారా అందుబాటులో ఉండే డ్రోన్లను వినియోగించుకోవచ్చు. గ్రామాల్లోని రైతు సేవా కేంద్రాల్లో వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్‌ దీదీ సేవల వాల్‌ పోస్టర్‌లోని క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసినా వివరాలు కనిపిస్తాయి.

జిల్లాలో సాగు వివరాలు: మన్యం జిల్లాలో ఖరీఫ్‌ సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 2.21 లక్షల ఎకరాలు కాగా, గతేడాది 2.41 లక్షల ఎకరాలు నమోదైంది. రబీలో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 57 వేల ఎకరాలుగా ఉంది. గత సంవత్సరం నమోదును పరిశీలిస్తే 73 వేల ఎకరాలు ఉంది. ప్రతి ఏటా ఎరువుల వినియోగం 43 వేల మెట్రిక్‌ టన్నులుగా ఉంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్‌ అవసరాలకు 45 మెట్రిక్‌ టన్నులుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అవగాహన కల్పిస్తున్నాం: ఈ ఏడాది ఖరీఫ్‌ సాగు విజయవంతంగా సాగేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకెళ్తున్నామని వ్యవసాయశాఖ అధికారి భవానీశంకర్ తెలిపారు. అందుకుగాను డ్రోన్‌తో మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయని వివరించారు. దానికి ఉబరైజేషన్​ ఆఫ్‌ కిసాన్‌ డ్రోన్‌ పేరిట యాప్‌ను ప్రభుత్వం రూపొందించిందని చెప్పారు. అవసరమైన వారు ప్లే స్టోర్‌ నుంచి యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని అందులో వివరాలు నమోదు చేసుకుని సేవలను పొందొచ్చని వివరించారు. అంతేకాకుండా మరో 13 డ్రోన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయని భవానీశంకర్ వెల్లడించారు.

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