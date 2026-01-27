కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు : ప్రయోజనాలు బోలెడు - పరిమితంగానే జారీలు
జగిత్యాల జిల్లాలో రైతులు, పాడి పరిశ్రమదారులు, మత్స్యకారుల జనాభా 2.95 లక్షలు -సంతకాలు చేయించుకున్నా మంజూరు కాని కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు - 5 ఏళ్లలో జారీ అయిన కార్డులు కేవలం 26 వేలే
Published : January 27, 2026 at 1:02 PM IST
Benefits Of Kisan Credit Cards : కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు (కేసీసీ)లను పరిమిత సంఖ్యలోనే జారీ చేస్తున్నారు. కార్డులతో చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ సదాశయం నెరవేరటం లేదు. జగిత్యాల జిల్లాలో రైతులు, పాడి పరిశ్రమదారులు, మత్స్యకారులు కలిపి దాదాపుగా 2.95 లక్షల మంది ఉంటున్నారు. కాగా గత ఐదేళ్లలో కేవలం 26 వేలలోపు వరకు మాత్రమే కార్డులు జారీ అయ్యాయి. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో నాలుగో త్రైమాసికం కొనసాగుతుండగా, ముగింపులోపైనా అర్హులందరికీ కార్డులను జారీ చేస్తే వారికి ఉపయోగపడుతుంది.
సంతకాలతోనే సరి : 19 నుంచి 69 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న రైతులు పంట రుణాలకు కావాల్సిన పత్రాలను వినియోగించి, బ్యాంకుల వద్ద కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. బ్యాంకు అధికారులు పంట రుణాలు ఇచ్చే సమయంలో కేసీసీ పత్రాలపై రైతులతో సంతకాలు చేయించుకుంటున్నారు. అయితే కార్డులు ఇవ్వడానికి మాత్రం వెనకడుగు వేస్తున్నారు. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల కోసం ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బ్యాంకుల నుంచి లేదా నేరుగా ఆన్లైన్ ద్వారా బ్యాంకు వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆపై కార్డును పొందొచ్చు. ఈ క్రెడిట్ కార్డుకు 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితి ఉంటుంది.
దీనిని పొందటం ద్వారా కలిగే లాభాలు :
- బ్యాంకు పంట రుణం తీసుకున్నప్పుడు మంజూరు చేసిన మొత్తాన్ని రైతు సేవింగ్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. జమ చేసిన మరుక్షణం నుంచి తిరిగి చెల్లించే వరకు వడ్డీ లెక్కిస్తారు. అయితే కేసీపీ తీసుకుంటే ఈ ఖాతాలోనే పంటరుణం మొత్తం జమ అవుతోంది. రైతు కార్డుతో ఎంత మొత్తం తీసుకుంటే అంతే మొత్తానికి వడ్డీ పడుతోంది. ఒకేసారి కాకుండా పలు దఫాలుగా తీసుకునే వారికి వడ్డీ తగ్గుతుంది.
- ఒక బ్యాంకు ఖాతాకు చెందిన ఏటీఎం కార్డును కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ఖాతాకు లింక్ చేసుకుంటే రెండు రకాలుగా వినియోగించుకోవచ్చు. సదరు ఏటీఎం నుంచి లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు రెండు ఖాతాలు కనిపిస్తాయి. ఏ ఖాతా డబ్బులు వాడాలనుకుంటే సదరు అకౌంట్ నుంచి తీసుకునే సదుపాయం ఉంటుంది.
- కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులతో సంవత్సరం పొడవునా విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనిని వినియోగించి పీవోఎస్ యంత్రాలు, పంట ఉత్పాదకాలు కొనే సందర్భాల్లో రాయితీ లభిస్తుంది.
- కేసీసీ రుణ పరిమితిని రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచారు. అదనంగా రూ.50 వేల నుంచి రూ.లక్ష వరకు రుణ సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది. రుణాలకు 3 శాతం వడ్డీలో రాయితీ లభిస్తుంది. సురక్ష బీమా యోజన సైతం అమలు చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో : రైతులు లోన్ పొందేందుకు రెండు రకాలు పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకటి పంట, రెండోది మరటిగేజ్లో ఉండే విధానం. పంట రుణాల కోసం రైతులు అన్ని రకాల ధృవపత్రాలతో దరఖాస్తు చేసుకుంటే క్షేత్రస్థాయి అధికారి పరిశీలించి నిబంధనల ప్రకారం ఉంటే రుణాలు మంజూరు చేస్తారు. అత్యధికంగా ఎకరం వరి పంటకు రూ.46 వేలు, పత్తి పంటకు రూ.48 వేలు, మిరప సాగుకు రూ.86 వేలు చొప్పున ప్రతి పంటకు ప్రభుత్వం రుణ పరిమితిని నిర్దేశించింది. దీని ప్రకారం బ్యాంకులు నీటి లభ్యత ఉన్న పంట భూమికి ఒక రకంగా, లేవి వాటికి మరో రకంగా లోన్లు ఇస్తున్నాయి.
తనఖాలతోనే అత్యధిక రుణం : పంట సాగుతో పాటు ఇతర అవసరాల కోసం ఎకరానకి అత్యధికంగా రూ.2 లక్షల వరకు రుణం పొందాలంటే వ్యవసాయ భూమి పత్రాలను హామీగా పెట్టడం ద్వారా మార్టిగేజ్ లోన్లు పొందవచ్చు. పలు బ్యాంకులు గరిష్ఠంగా మార్టిగేజ్ రుణాలను భూమి ప్రభుత్వ ధరలో సగం వరకు ఇస్తున్నాయి. పలు ప్రైవేటు బ్యాంకులు సైతం పంట రుణాలు, మార్టిగేజ్ లోన్ అందిస్తున్నాయి. మరో వైపు బంగారం తాకట్టు పెట్టి సైతం పంట రుణాలు పొందవచ్చు. బంగారంపై పలు బ్యాంకులు గ్రాముకు సుమారు రూ.6,300 వరకు లోన్స్ అందిస్తున్నాయి.
ఇక్కడ సర్వర్ పనిచేయదు - అక్కడ నమోదు కాదు : సా....గుతున్న 'ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ' నమోదు
రైతన్నలకు అద్భుత అవకాశం - కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుతో తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు! - ఇలా అప్లై చేసేయండి