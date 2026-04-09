కిమ్స్ సన్‌షైన్​లో సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్ - సర్జరీల్లో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ట్రీట్​మెంట్

రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్ విభాగాన్ని ప్రారంభించిన కిమ్స్ సన్‌షైన్ - ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా రోగికి ఖచ్చితత్వంతో చికిత్స అందించడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయన్న వైద్యులు

Published : April 9, 2026 at 8:00 PM IST

Choose ETV Bharat

KIMS Sunshine Launches First Safe Spine Surgery Suite : సన్​షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్ ఏర్పాటు చేశామని, బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్​షైన్ హాస్పిటల్లో మొట్టమొదటి సారిగా ఈ టెక్నాలజీని ప్రారంభించినట్లు చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్​మెంట్ సర్జన్, కిమ్స్ సన్​షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఏవీ గురువారెడ్డి తెలిపారు. స్పైన్ సర్జరీ టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో స్పైన్ సర్జరీలో కాంప్లికేషన్లు వచ్చేవని, కానీ ఇప్పుడు ఆధునిక టెక్నాలజీ అందిపుచ్చుకొని స్పైన్ సర్జరీలో స్పైన్ నావిగేషన్, హై స్పీడ్ డ్రిల్స్, ఖచ్చితత్వంతో కూడిన సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ టెక్నాలజీని కిమ్స్ సన్​షైన్ హాస్పిటల్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు డాక్టర్ గురువారెడ్డి తెలిపారు.

వెంట్రుక కన్నా సన్నగా ఉండే నరాలు కూడా కనిపిస్తాయి : బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్​షైన్ హాస్పిటల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన సేఫ్ స్పైన్ సూట్ టెక్నాలజీని గురువారం ప్రారంభించారు. స్పైన్ సర్జరీ చికిత్సలో ఇదొక నూతన అధ్యాయమని, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా రోగికి ఖచ్చితత్వంతో చికిత్స అందించడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయని అన్నారు. ఈ టెక్నాలజీలో స్పైన్ ఎండోస్కోపీ, ఖచ్చితత్వం కోసం అత్యాధునిక నావిగేషన్, తక్కువ కణజాలం నష్టం కలిగించే విధంగా అల్ట్రాసోనిక్ బోన్ స్కాల్పెల్, వెంట్రుక కన్నా సన్నగా ఉండే నరాలను స్పష్టంగా విజువలైజేషన్ చేసి చూపించే హై ఎండ్ సర్జికల్ మైక్రోస్కోపీ, నరాల రక్షణ కోసం ఇంట్రా ఆపరేటివ్, హై స్పీడ్ డ్రిల్ వంటి సాంకేతిక టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని పేర్కొన్నారు.

"కిమ్స్ సన్​షైన్ హాస్పిటల్లో సేఫ్ స్పైన్ సూట్ టెక్నాలజీని ప్రారంభించాం. ఆపరేషన్ థియేటర్​తో పాటు అధునాతన పరికరాలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. స్పైన్ సర్జరీని సేఫేస్ట్ సర్జరీగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం స్పైన్ సర్జరీ 90 శాతం విజయవంతం అవుతున్నాయి. స్పైన్ సమస్యలు ఉన్నవారికి సేఫ్ స్పైన్ సూట్ టెక్నాలజీ మంచి అవకాశం. మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది" - డాక్టర్ ఏవీ గురువారెడ్డి, కిమ్స్ సన్​షైన్ బోన్ అండ్ జాయింట్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఛైర్మన్

