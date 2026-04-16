బేగంపేట కిమ్స్ సన్షైన్లో మరో మైలురాయి - న్యూరోసర్జరీల్లో రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ సేవలకు శ్రీకారం
బ్రెయిన్ ట్యూమర్ను సేఫ్గా తొలగించే రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ - సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన బేగంపేట కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి - న్యూరోసర్జరీల్లో ఇది మరో కీలక మైలురాయిగా పేర్కొన్న ఆస్పత్రి ఎండీ
Published : April 16, 2026 at 6:44 PM IST
Robotic Microscope At Kims Hyderabad : శరీరంలో వ్యాధులు వచ్చే సందర్భాల్లో సర్జరీలు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఆపరేషన్ సమయంలో వైద్యులు చిన్నపాటి తప్పిదాలు చేసినా అది అనేక అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది. అయితే ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆస్పత్రులు ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటాయి. దీనిలో భాగంగా న్యూరోసర్జరీల్లో కీలకమైన రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ను బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
కీలక మైలురాయి : రోబోటిక్ సర్జరీలంటేనే ఖచ్చితత్వానికి పెట్టింది పేరు. అందులో మరింత ఆధునిక జైస్ కినెవో 900 రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ను బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. న్యూరోసర్జరీల్లో ఇది మరో కీలక మైలురాయి అని కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ డాక్టర్ గురవా రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రిలో ఈ మేరకు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సి.హెచ్.గోపాల్తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు.
క్లిష్టమైన మెదడు శస్త్రచికిత్సల్లో మెరుగైన ఫలితాలు : ఈ సందర్భంగా కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ డా. గురవారెడ్డి మాట్లాడారు. ఈ అత్యాధునిక పరికరంతో క్లిష్టమైన మెదడు, వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఆధునిక రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ దేశవ్యాప్తంగా కొద్ది కేంద్రాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"బ్యూరో సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఓ నూతనమైన రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని జైస్ సంస్థ రూపొందించింది. ఇలాంటి మైక్రోస్కోప్లు భారత్ మొత్తంలో 4 ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ను సేఫ్గా తీయటానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల రోగుల భద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనిలో లాకింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది. పైగా ఇది ఏ ఆపరేషన్ చేస్తుంది అనే విషయాలను పెద్ద స్క్రీన్పై త్రీడీ యానిమేషన్లో కనిపిస్తుంది. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తీసే క్రమంలో సున్నితమైన ప్రాంతాల్లోనూ కచ్చితంగా పని పూర్తి చేస్తుంది" - డా.గురవా రెడ్డి, కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ
మరింత కచ్చితత్వంతో సులభంగా శస్త్రచికిత్సలు : కినెవో 900 రోబోటిక్స్ హై-డెఫినిషన్ ఇమేజింగ్ స్మార్ట్ ఫీచర్లను సమన్వయం చేసి శస్త్రచికిత్సల సమయంలో వైద్యులు మరింత కచ్చితత్వంతో సులభంగా శస్త్రచికిత్సలు చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుందన్నారు. రోబోటిక్స్గా పిలిచే ఈ యంత్రాన్ని బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్షైన్ హాస్పిటల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావటం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
బ్రెయిన్ ట్యూమర్లు తొలగించేందుకు ఇదే బెస్ట్ : గంటల తరబడి శస్త్రచికిత్సలు చేయాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఈ రోబోటిక్ విధానంలో త్వరగా ఆపరేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు అని గురవారెడ్డి తెలిపారు. ముఖ్యంగా వాస్క్యులర్ న్యూరోసర్జరీలో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. బ్రెయిన్ ట్యూమర్లు తొలగించే సందర్భంలో పక్కన ఉండే మెదడు కణజాలం దెబ్బతినకుండా ఈ రోబోటిక్ సహాయంతో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో శస్త్రచికిత్స చేయవచ్చని వివరించారు.
"రోబోటిక్ సాయం లేకుండా ట్యూమర్కు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు చేయకూడదు. వీటిని నిర్వహించే సమయంలో చిన్న తప్పు జరిగినా శరీరంలో కొన్ని భాగాలు దెబ్బతింటాయి. పెరాలసిస్ వంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అయితే ఈ రోబోటిక్ సాయంతో వాటన్నింటినీ అధిగమించవచ్చు. దీని సాయంతో 90 శాతం సక్సస్ రేట్తో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ను తొలగించే చేసే అవకాశం వచ్చింది" - డా.గురవా రెడ్డి, కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ
కిమ్స్ అంటేనే టెక్నాలజీ : టెక్నాలజీ పరంగా కిమ్స్ ఆస్పత్రులు ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటాయని కిమ్స్ సన్షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ డా.గురవా రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తమకు 26 ఆస్పత్రులున్నాయని సంవత్సరానికి 10 నుంచి 15 రోబోలను కొంటున్నట్లు వెల్లడించారు. గత వారంలో స్పైన్ రోబో అందుబాటులోకి వచ్చిందని, ఇప్పుడు తాజాగా అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చింది న్యూరో సర్జికల్ రోబోట్ అని వివరించారు.
