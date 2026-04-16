బేగంపేట కిమ్స్ సన్​షైన్​లో మరో మైలురాయి - న్యూరోసర్జరీల్లో రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్​ సేవలకు శ్రీకారం

బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ను సేఫ్​గా తొలగించే రోబోటిక్​ మైక్రోస్కోప్​ - సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన బేగంపేట కిమ్స్ సన్​షైన్ ఆస్పత్రి - న్యూరోసర్జరీల్లో ఇది మరో కీలక మైలురాయిగా పేర్కొన్న ఆస్పత్రి ఎండీ

Robotic Microscope At Kims Hyderabad
Robotic Microscope At Kims Hyderabad (ETV Bharat)
Published : April 16, 2026 at 6:44 PM IST

Robotic Microscope At Kims Hyderabad : శరీరంలో వ్యాధులు వచ్చే సందర్భాల్లో సర్జరీలు చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఆపరేషన్​ సమయంలో వైద్యులు చిన్నపాటి తప్పిదాలు చేసినా అది అనేక అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది. అయితే ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆస్పత్రులు ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటాయి. దీనిలో భాగంగా న్యూరోసర్జరీల్లో కీలకమైన రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్​ను బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్​షైన్ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

కీలక మైలురాయి : రోబోటిక్ సర్జరీలంటేనే ఖచ్చితత్వానికి పెట్టింది పేరు. అందులో మరింత ఆధునిక జైస్ కినెవో 900 రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్​ను బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్​షైన్ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. న్యూరోసర్జరీల్లో ఇది మరో కీలక మైలురాయి అని కిమ్స్ సన్​షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ డాక్టర్ గురవా రెడ్డి పేర్కొన్నారు. బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్​షైన్ ఆస్పత్రిలో ఈ మేరకు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సి.హెచ్.గోపాల్​తో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు.

క్లిష్టమైన మెదడు శస్త్రచికిత్సల్లో మెరుగైన ఫలితాలు : ఈ సందర్భంగా కిమ్స్ సన్​షైన్ ఆస్పత్రి ఎండీ డా. గురవారెడ్డి మాట్లాడారు. ఈ అత్యాధునిక పరికరంతో క్లిష్టమైన మెదడు, వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి ఆధునిక రోబోటిక్ మైక్రోస్కోప్‌ దేశవ్యాప్తంగా కొద్ది కేంద్రాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"బ్యూరో సైన్స్​ డిపార్ట్​మెంట్​కి ఓ నూతనమైన రోబోటిక్​ మైక్రోస్కోప్​ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని జైస్​ సంస్థ రూపొందించింది. ఇలాంటి మైక్రోస్కోప్​లు భారత్​ మొత్తంలో 4 ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ను సేఫ్​గా తీయటానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల రోగుల భద్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనిలో లాకింగ్​ మెకానిజం ఉంటుంది. పైగా ఇది ఏ ఆపరేషన్​ చేస్తుంది అనే విషయాలను పెద్ద స్క్రీన్​పై త్రీడీ యానిమేషన్​లో కనిపిస్తుంది. బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ తీసే క్రమంలో సున్నితమైన ప్రాంతాల్లోనూ కచ్చితంగా పని పూర్తి చేస్తుంది" - డా.గురవా రెడ్డి, కిమ్స్ సన్​షైన్​ ఆస్పత్రి ఎండీ

మరింత కచ్చితత్వంతో సులభంగా శస్త్రచికిత్సలు : కినెవో 900 రోబోటిక్స్ హై-డెఫినిషన్ ఇమేజింగ్ స్మార్ట్ ఫీచర్లను సమన్వయం చేసి శస్త్రచికిత్సల సమయంలో వైద్యులు మరింత కచ్చితత్వంతో సులభంగా శస్త్రచికిత్సలు చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుందన్నారు. రోబోటిక్స్​గా పిలిచే ఈ యంత్రాన్ని బేగంపేటలోని కిమ్స్ సన్‌షైన్ హాస్పిటల్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకురావటం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

బ్రెయిన్​ ట్యూమర్లు తొలగించేందుకు ఇదే బెస్ట్ : గంటల తరబడి శస్త్రచికిత్సలు చేయాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఈ రోబోటిక్ విధానంలో త్వరగా ఆపరేషన్​ పూర్తి చేయవచ్చు అని గురవారెడ్డి తెలిపారు. ముఖ్యంగా వాస్క్యులర్ న్యూరోసర్జరీలో ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. బ్రెయిన్​ ట్యూమర్లు తొలగించే సందర్భంలో పక్కన ఉండే మెదడు కణజాలం దెబ్బతినకుండా ఈ రోబోటిక్ సహాయంతో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో శస్త్రచికిత్స చేయవచ్చని వివరించారు.

"రోబోటిక్​ సాయం లేకుండా ట్యూమర్​కు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు చేయకూడదు. వీటిని నిర్వహించే సమయంలో చిన్న తప్పు జరిగినా శరీరంలో కొన్ని భాగాలు దెబ్బతింటాయి. పెరాలసిస్ వంటి సైడ్​ ఎఫెక్ట్స్​ వస్తాయి. అయితే ఈ రోబోటిక్​ సాయంతో వాటన్నింటినీ అధిగమించవచ్చు. దీని సాయంతో 90 శాతం సక్సస్ ​రేట్​తో బ్రెయిన్​ ట్యూమర్​ను తొలగించే​ చేసే అవకాశం వచ్చింది" - డా.గురవా రెడ్డి, కిమ్స్ సన్​షైన్​ ఆస్పత్రి ఎండీ

కిమ్స్​ అంటేనే టెక్నాలజీ : టెక్నాలజీ పరంగా కిమ్స్ ఆస్పత్రులు​ ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటాయని కిమ్స్ సన్​షైన్​ ఆస్పత్రి ఎండీ డా.గురవా రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తమకు 26 ఆస్పత్రులున్నాయని సంవత్సరానికి 10 నుంచి 15 రోబోలను కొంటున్నట్లు వెల్లడించారు. గత వారంలో స్పైన్​ రోబో అందుబాటులోకి వచ్చిందని, ఇప్పుడు తాజాగా అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చింది న్యూరో సర్జికల్ రోబోట్​​ అని వివరించారు.

కిమ్స్ సన్‌షైన్​లో సేఫ్ స్పైన్ సర్జరీ సూట్ - సర్జరీల్లో అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో ట్రీట్​మెంట్

రెండు నెలల శిశువుకు అరుదైన గుండె సమస్య - సర్జరీ చేసి కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు

