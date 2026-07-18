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కిమ్స్​ వైద్యుల మరో అరుదైన ఘనత - ఓపెన్ సర్జరీ లేకుండానే అరుదైన వ్యాధికి చికిత్స

మొదడు రక్తనాళంలో అతిపెద్ద బుడుగ - ఓపెన్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా చికిత్స - అత్యాధునికి వైద్యంతో రోగి ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ సీతమ్మధార వైద్యులు

KIMS Seethammadhara Doctors Saved a Patient Life Using Rare Treatment
KIMS Seethammadhara Doctors Saved a Patient Life Using Rare Treatment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:24 PM IST

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KIMS Seethammadhara Doctors Saved a Patient Life Using Rare Treatment : మానవ శరీరంలో మొదడు అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతం, ఆ ప్రాంతానికి ఏదైన జరిగితే మనిషి ప్రాణాలు కాపాడటం కూడా ఒక్కోసారి కష్టతరమవుతుంది. కానీ ఓ 45 ఏళ్ల వ్యక్తికి మెదడులోని ప్రధాన రక్తనాళంలో పెద్ద పరిమాణంలో బుడుగ ఏర్పడింది. క్లిష్టమైన ప్రాంతంలో కూడా అత్యాధునికి వైద్య విధానంలో చికిత్సనందించి రోగి ప్రాణాలు కాపాడారు కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీతమ్మధార, విశాఖ వైద్యులు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను విభాగ అధిపతి, న్యూరో మరియు వాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ డాక్టర్ వెంకటేష్ పోతుల వెల్లడించారు.

విశాఖపట్టణంలోని ఓ 45 ఏళ్లవ్యక్తికి నాడీ సంబంధిత లక్షణాలు, మూర్ఛతో స్థానిక ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగారు. కొనాళ్ల తర్వాత మొదడులో భారీ కణితి ఉందని గుర్తించి కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీతమ్మధారకు వచ్చారు. ఇక్కడి వచ్చిన తర్వాత చేసిన పరీక్షలో అతనికి ఎడమ మిడిల్ సెరెబ్రల్ ఆర్టరీ (ఎంసీఏ)లో డిస్‌ప్లాస్టిక్ లాంగ్-సెగ్మెంట్ ఫ్యూసో-సాక్యులర్ అన్యూరిజం ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. ఇది అత్యంత అరుదైన రక్తనాళాల వ్యాధి కాగా, సకాలంలో చికిత్స అందించకపోతే తీవ్రమైన నాడీ సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందన్నారు.

ఓపెన్ సర్జరీ చేయకుండానే అత్యాధునిక చికిత్స : దీంతో ఓపెన్ సర్జరీ చేయకుండా అత్యాధునిక మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ ఎండోవాస్క్యులర్ విధానంతో, ఇంట్రాక్రానియల్ స్టెంట్ సాయంతో క్లిష్టమైన మెదడు అన్యూరిజానికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించామని డాక్టర్ వెంకటేష్ పోతుల తెలిపారు. మొండి మూర్ఛ (రిఫ్రాక్టరీ సీజర్స్), ప్రవర్తనలో మార్పులతో బాధపడుతున్న రోగికి ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించామన్నారు. ఈ స్టెంట్ ద్వారా దెబ్బతిన్న రక్తనాళాన్ని పునర్నిర్మిస్తూ, మెదడుకు సాధారణ రక్తప్రసరణను కొనసాగించేలా చేశామని తెలిపారు. దీంతో ఓపెన్ బ్రెయిన్ సర్జరీ అవసరం లేకుండానే చికిత్స పూర్తయిందన్నారు. శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తికాగా, రోగి ఎలాంటి సంక్లిష్టతలు లేకుండా కోలుకున్నారని అన్నారు.

ఆధునిక న్యూరో-ఇంటర్వెన్షనల్ సాంకేతికత : ఆధునిక న్యూరో-ఇంటర్వెన్షనల్ సాంకేతికతలతో క్లిష్టమైన మెదడు అన్యూరిజాలకు కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతుల్లో సురక్షితంగా చికిత్స అందించడం సాధ్యమవుతోందని డాక్టర్ వెంకటేష్ పోతుల తెలిపారు. మెదడు అన్యూరిజాన్ని ముందస్తుగా గుర్తించి సకాలంలో చికిత్స అందించడం ద్వారా తీవ్రమైన నాడీ సంబంధిత సమస్యలను నివారించవచ్చన్నారు. అత్యాధునిక ఎండోవాస్క్యులర్ సాంకేతికతలతో ఇలాంటి క్లిష్ట కేసులను సురక్షితంగా చికిత్స చేయడంతో పాటు రోగులు త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించారు.

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