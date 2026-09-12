ETV Bharat / state

90 ఏళ్ల వయసులో గుండెపోటు - కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నా ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ సవీర వైద్యులు

తీవ్ర గుండెపోటుతో ఆస్పత్రికి వచ్చిన 90 ఏళ్ల వృద్ధుడికి కిమ్స్‌ సవీరా ఆస్పత్రి వైద్యులు అత్యవసర యాంజియోప్లాస్టీ నిర్వహించి ప్రాణాలు కాపాడారు. తక్కువ మోతాదులో కాంట్రాస్ట్‌ డైతో అత్యవసర యాంజియోప్లాస్టీ చికిత్సను విజయవంతంగా చేశారు.

Angioplasty Treatment for 90 year old Man in kims Hospital Anantapur
90 ఏళ్ల వృద్ధుడికి యాంజియోప్లాస్టీ చికిత్స చేసిన కిమ్స్ సవీరా వైద్యులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Angioplasty Treatment for 90 year old Man in kims Hospital Anantapur : 90 ఏళ్ల వయసులో వృద్ధుడికి తీవ్ర గుండెపోటు, దానికితోడు దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధి (క్రానిక్‌ కిడ్నీ డిసీజ్‌). ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ అనంతపురం కిమ్స్‌ సవీరా ఆసుపత్రి వైద్యులు అత్యవసర యాంజియోప్లాస్టీ చేసి వృద్ధుడి ప్రాణాలను కాపాడారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను చికిత్సనందించిన ఆసుపత్రి చీఫ్‌ ఇంటర్వెన్షనల్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ మూడే సందీప్‌, కన్సల్టెంట్‌ ఇంటర్వెన్షనల్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ పర్వేజ్‌ నవాజ్​ వెల్లడించారు.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర తాలూకా అగళి ప్రాంతానికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధుడు తీవ్ర గుండెపోటుతో కిమ్స్ సవీరా ఆసుపత్రిలో చేరారు. వయసు అధికంగా ఉండటంతో పాటు ఇప్పటికే కిడ్నీల పనితీరు క్షీణించడంతో ఆయనకు చికిత్స అందించడం వైద్యులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. గుండెకు రక్తప్రసరణను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, యాంజియోప్లాస్టీలో ఉపయోగించే "కాంట్రాస్ట్‌ డై" వల్ల కిడ్నీలపై అదనపు భారం పడి అవి పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

చీఫ్‌ ఇంటర్వెన్షనల్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌ డా. మూడే సందీప్‌, కన్సల్టెంట్‌ ఇంటర్వెన్షనల్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌ డా. పర్వేజ్‌ నవాజ్‌ నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం అత్యవసర యాంజియోప్లాస్టీ నిర్వహించి స్టెంట్‌ అమర్చింది. మూత్రపిండాలపై అదనపు భారం పడకుండా కాంట్రాస్ట్‌ డైను అత్యల్ప మోతాదులో వినియోగించారు. నెఫ్రాలజిస్టులు డా. బదరీనాథ్‌, డా. సమీర్‌ జాన్‌ సూచించిన జాగ్రత్తలను పాటిస్తూ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

చికిత్స అనంతరం వృద్ధుడి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో ఆయనను డిశ్చార్జి చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. అధిక వయసుతో పాటు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ గుండెపోటును సకాలంలో గుర్తించి తగిన చికిత్స అందిస్తే అత్యవసర గుండె చికిత్సలను విజయవంతంగా నిర్వహించవచ్చని డా. పర్వేజ్‌ నవాజ్‌ తెలిపారు. తీవ్రమైన గుండెపోటు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని అత్యవసర వైద్య కేంద్రానికి తరలించాలని సూచించారు.

చీఫ్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డా. మూడే సందీప్ మాట్లాడుతూ కిమ్స్ సవీరాలో కిమ్స్‌ సవీరా కార్డియాలజీ విభాగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, నిపుణులైన వైద్య బృందం అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. సంక్లిష్ట గుండె జబ్బులకు, నిర్మాణాత్మక గుండె సమస్యలకు సంబంధించిన చికిత్సలను కూడా క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. అధిక వయసు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్న రోగుల్లో సకాలంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం, నైపుణ్యంతో చికిత్స అందించడం, చికిత్స సమయంలో పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎంతో కీలకమని అన్నారు. తీవ్రమైన గుండెపోటు లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని అత్యవసర వైద్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా ప్రాణాపాయాన్ని తగ్గించవచ్చని వైద్యులు సూచించారు.

పాము కాటుకు గురై దెబ్బతిన్న కిడ్నీలు - బాలుడికి పునర్జన్మనిచ్చిన కర్నూలు కిమ్స్

"బ్రెయిన్ అన్యూరిజం"కి ఆపరేషన్ లేకుండానే చికిత్స - 'కాయిలింగ్'తో ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ సవీర వైద్యులు

TAGGED:

KIMS SAVEERA ANANTAPUR
ANGIOPLASTY TREATMENT FOR OLD MAN
90 ఏళ్ల వృద్ధుడికి యాంజియోప్లాస్టీ
ANGIOPLASTY FOR 90 YEAR OLD MAN
ANGIOPLASTY FOR 90 YEAR OLD MAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.