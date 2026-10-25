రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం - కిమ్స్ రెనోవా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ప్రారంభం
Integrated Breast Health Programme In Kims : అక్టోబర్లో నిర్వహించే రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం సందర్భంగా కిమ్స్ రెనోవా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.
Published : October 25, 2026 at 9:09 PM IST
Integrated Breast Health Programme In Kims : రొమ్ము క్యాన్సర్ అనుమానం ఉన్న మహిళలకు సకాలంలో వ్యాధి నిర్ధారణ, తగిన చికిత్స, చికిత్స అనంతరం పునరావాస సేవలను సమన్వయంతో అందించే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ కొండాపూర్లోని కిమ్స్ రెనోవా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. అక్టోబర్లో నిర్వహించే రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వ్యాధి నిర్ధారణ నుంచి చికిత్స, కోలుకున్న తర్వాత ఆరోగ్య సంరక్షణ వరకు వివిధ సేవలను ఒకే సమగ్ర విధానంలో అందించడం దీని ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మూడు విభాగాలుగా రూపొందించారు. బి-రెడీ ద్వారా వ్యాధి నిర్ధారణ, బి-అహెడ్ ద్వారా చికిత్స, బి-యు ద్వారా పునరావాస సేవలపై దృష్టి సారిస్తారు.
ఈ విభాగంలో వైద్య పరీక్ష, రొమ్ము చిత్రీకరణ పరీక్షలు, కణజాల పరీక్షలతో కూడిన సమగ్ర నిర్ధారణ విధానాన్ని అనుసరిస్తారు. త్రీడీ మ్యామోగ్రఫీ (టోమోసింథసిస్), స్టీరియోటాక్టిక్ బయాప్సీ వంటి పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హిస్టోపాథాలజీ నివేదికలను 24 గంటల్లో అందించే సదుపాయంతో పాటు, థర్మో ఫిషర్ జెనెక్సస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సీక్వెన్సర్ ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరీక్ష రకం, నమూనా పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని జన్యు పరీక్షల ఫలితాలు 14 గంటల్లోనే అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సమన్వయ చికిత్సకు బి-అహెడ్
ఈ విభాగంలో శస్త్రచికిత్స, మెడికల్ ఆంకాలజీ, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ నిపుణులు సమన్వయంతో చికిత్స ప్రణాళికను రూపొందిస్తారు. రోగి పరిస్థితిని బట్టి రొమ్మును సంరక్షించే శస్త్రచికిత్స, ఆంకోప్లాస్టిక్ శస్త్రచికిత్స, రేడియోథెరపీ, ఔషధ చికిత్సలను పరిశీలిస్తారు. డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ బ్రీత్ హోల్డ్ (డీఐబీహెచ్) విధానం ద్వారా అర్హులైన రోగుల్లో రేడియోథెరపీ సమయంలో గుండెకు అందే రేడియేషన్ మోతాదును తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. కీమోథెరపీ సమయంలో జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించేందుకు స్కాల్ప్ కూలింగ్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి అనుకూలిస్తే డే-కేర్ విధానంలో చికిత్స అనంతరం అదే రోజు ఇంటికి వెళ్లవచ్చు.
"రొమ్ములో గడ్డ లేదా ఇతర అసాధారణ మార్పులు కనిపించినప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించడం ముఖ్యం. వ్యాధి నిర్ధారణలో అనవసరమైన జాప్యాన్ని తగ్గించడం, వివిధ విభాగాల నిపుణులతో చికిత్సను సమన్వయం చేయడం, చికిత్స అనంతరం కూడా అవసరమైన సహాయాన్ని అందించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం" - డాక్టర్ భాస్కర్ రావు బొల్లినేని, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
కోలుకున్న తర్వాత బి-యు
చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత శారీరకంగా, మానసికంగా కోలుకోవడానికి ఈ విభాగం తోడ్పడుతుంది. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన 'పింక్ రూమ్'లో ఫిజియోథెరపీ, లింఫెడిమా నిర్వహణ, పోషకాహార సలహాలు, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం, నొప్పి నియంత్రణ, యోగా సేవలను సమన్వయంతో అందిస్తారు. 'బి-వెల్ వెడ్నెస్' కార్యక్రమం కింద ఫాలో-అప్ కోసం వచ్చే రోగులు ఒకే సందర్శనలో ఈ సేవలను రాయితీ ప్యాకేజీ ద్వారా పొందే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.
"క్యాన్సర్ చికిత్స పూర్తయినంత మాత్రాన రోగి ఆరోగ్య సంరక్షణ ముగిసిపోదు. శారీరక సామర్థ్యాన్ని తిరిగి పొందడం, మానసిక ధైర్యాన్ని పెంపొందించుకోవడం, సాధారణ జీవనానికి చేరువ కావడంలో పునరావాస సేవలు కీలకం. పింక్ రూమ్, బి-వెల్ వెడ్నెస్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ సేవలను సమన్వయంతో అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాం" - డాక్టర్ సతీష్ పవార్, కిమ్స్ రెనోవా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆంకాలజీ సేవల డైరెక్టర్
రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి, అవసరాలకు అనుగుణంగా పరీక్షలు, చికిత్సలను నిర్ణయిస్తూ వ్యాధి నిర్ధారణ నుంచి పునరావాసం వరకు సమగ్ర సంరక్షణ అందించడమే ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యమని సంస్థ తెలిపింది.
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