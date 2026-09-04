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యువకుడికి అత్యంత అరుదైన కాలేయ రక్తనాళ సమస్య - ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు

బడ్‌-చియారీ సిండ్రోమ్‌ను గుర్తించి యువకుడి ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు - అత్యంత అరుదైన కాలేయ రక్తనాళ సమస్యకు చికిత్స - బెలూన్‌ యాంజియోప్లాస్టీ, స్టెంట్‌ చికిత్సతో యువకుడికి పునర్జన్మ

KIMS Hospital Doctors Save Patient Life
చికిత్స నందించి యువకుడి ప్రాణాలు కాపాడిన వైద్యులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2026 at 7:00 PM IST

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KIMS Hospital Doctors Save Patient Life : పొట్టలో నీరు చేరే సమస్యతో తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న 30 ఏళ్ల యువకుడికి కిమ్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు విజయవంతంగా చికిత్సనందించి ప్రాణాలు కాపాడారు. కాలేయ మార్పిడి అవసరం లేకుండానే యువకుడికి వైద్యులు విజయవంతంగా చికిత్సనందించారు. కిమ్స్ కొండాపూర్ ఇంటర్వెన్షనల్‌ రేడియాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ మహేశ్ కుమార్‌ తుమ్ము ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.

సమస్యను గుర్తించిన కిమ్స్ వైద్యులు

ఏపీలోని విశాఖపట్నానికి చెందిన ఓ 30 ఏళ్ల యువకుడు తరుచూ కడుపులో నీరు చేరుతుందని పలువురు వైద్యులను గతంలో సంప్రదించినప్పటికీ సమస్యకు సరైన కారణం గుర్తించలేకపోగా, మద్యపానం చరిత్ర కారణంగానే కాలేయం దెబ్బతిన్నదని భావించి కాలేయ మార్పిడి చేయించుకోవాల్సిందేనని సూచించారు. దీంతో కిమ్స్‌ హాస్పిటల్స్‌, కొండాపూర్‌ ఆస్పత్రిని సంప్రదించాడు. ఇంటర్వెన్షనల్‌ రేడియాలజీ, మెడికల్‌ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ నిపుణులు అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించగా, అసలు సమస్య మద్యం కారణంగా వచ్చిన కాలేయ వ్యాధి కాదని తేలింది.

కాలేయమార్పిడి లేకుండానే చికిత్స

‘క్రానిక్‌ బడ్‌-చియారీ సిండ్రోమ్‌’ అనే అరుదైన రక్తనాళ సమస్య కారణంగా కాలేయం నుంచి రక్తం బయటకు వెళ్లే ప్రధాన రక్తనాళాలు తీవ్రంగా మూసుకుపోయినట్లు గుర్తించారు. కాలేయంలోని ప్రధాన హెపాటిక్‌ వెయిన్లు (రక్తనాళాలు) ఇరుకుగా మారడంతో పాటు పూర్తిగా మూసుకుపోయినట్లు గుర్తించారు. దీనివల్ల కాలేయం నుంచి రక్తం సాధారణంగా బయటకు వెళ్లలేకపోవడంతో ఉదరంలో పదేపదే నీరు చేరుతున్నట్లు నిర్ధారించారు. అదే సమయంలో కాలేయానికి సంబంధించిన మరో ప్రత్యామ్నాయ రక్తనాళమైన యాక్సెసరీ లెఫ్ట్‌ హెపాటిక్‌ వెయిన్‌లోనూ రక్తం గడ్డకట్టినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. యువకుడి వయసు, సమస్యకు సంబంధించిన మూల కారణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న కిమ్స్ వైద్య బృందం కాలేయ మార్పిడికి బదులుగా రక్తనాళంలోనే సమస్యను పరిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. ప్రధాన హెపాటిక్‌ వెయిన్లు పూర్తిగా మూసుకుపోయి ఉండటంతో, పాక్షికంగా తెరిచి ఉన్న యాక్సెసరీ హెపాటిక్‌ వెయిన్‌ను ఇంటర్వెన్షనల్‌ రేడియాలజిస్టులు ప్రత్యేక పద్ధతిలో చికిత్సనందించారు.

అనారోగ్య సమస్య నుంచి పూర్తి ఉపశమనం

బెలూన్‌ వెనోప్లాస్టీ నిర్వహించి, అనంతరం మెటాలిక్‌ స్టెంట్‌ను వైద్యులు అమర్చారు. దీంతో కాలేయం నుంచి రక్తం బయటకు వెళ్లే మార్గం పునరుద్దరించేందుకు మార్గం ఏర్పడింది. మేజర్ ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండానే మినిమమ్ ఇన్వేసివ్‌ విధానంలో ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. చికిత్స అనంతరం పేషెంట్ కోలుకుని, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారు. చికిత్స జరిగిన నెల రోజుల తర్వాత నిర్వహించిన పరీక్షలో కడుపులో నీరు చేరే సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. అంతేకాకుండా కాలేయ పనితీరును సూచించే పరీక్షల్లోనూ గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపించింది.

“చిన్న వయసులోనే పదేపదే కడుపులో నీరు చేరడం, సాధారణ చికిత్సలకు స్పందించకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు కేవలం సాధారణ కాలేయ వ్యాధిగానే భావించకుండా, కాలేయం నుంచి రక్తం బయటకు వెళ్లే రక్తనాళాల పరిస్థితిని కూడా సమగ్రంగా పరిశీలించాలి. ఈ కేసులో వివరణాత్మక రక్తనాళ పరీక్షల ద్వారా అసలు సమస్యను గుర్తించగలిగాం. కాలేయ మార్పిడి వైపు వెళ్లకుండా, కనిష్ఠ ఇన్వేసివ్‌ చికిత్సతో కాలేయ రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచగలిగాం. బడ్‌-చియారీ సిండ్రోమ్‌ లక్షణాలు సాధారణ కాలేయ సిరోసిస్‌ లక్షణాలను పోలి ఉండటంతో ఈ వ్యాధిని గుర్తించడం కొన్నిసార్లు సవాలుగా మారుతుంది. సరైన సమయంలో రెండో అభిప్రాయం తీసుకోవడం, అవసరమైన అధునాతన ఇమేజింగ్‌ పరీక్షలు చేయించడం ద్వారా చికిత్స చేయగలిగిన రక్తనాళ సమస్యలను గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది"- డాక్టర్‌ మహేశ్ కుమార్‌ తుమ్మ, ఇంటర్వెన్షనల్‌ రేడియాలజిస్ట్‌

బడ్‌-చియారీ సిండ్రోమ్‌ అంటే ఏమిటి? : కాలేయం నుంచి రక్తాన్ని బయటకు తీసుకెళ్లే హెపాటిక్‌ వెయిన్లు లేదా సంబంధిత ప్రధాన రక్తప్రసరణ మార్గాలు మూసుకుపోవడం లేదా తీవ్రంగా ఇరుకుగా మారడాన్ని బడ్‌-చియారీ సిండ్రోమ్‌గా పేర్కొంటారు. దీని కారణంగా కాలేయంలో రక్తం నిలిచిపోవడంతో పోర్టల్‌ హైపర్‌టెన్షన్‌, కడుపులో నీరు చేరడం (అసైటిస్‌), కాలేయ పనితీరు క్రమంగా దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. వ్యాధి తీవ్రంగా మారితే కాలేయ వైఫల్యానికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ముఖ్యంగా యవ్వన వయసులో తరచూ కడుపులో నీరు చేరడం, కారణం తెలియని కాలేయ సమస్యలు, సాధారణ చికిత్సకు స్పందించని అసైటిస్‌ వంటి లక్షణాలు ఉంటే రక్తనాళ సంబంధిత కారణాలను కూడా పరిశీలించాలని కిమ్స్‌ వైద్యులు సూచించారు.

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TAGGED:

KIMS HOSPITAL
LIVER TREATMENT
KONDAPUR KIMS HOSPITAL
కిమ్స్ కొండాపూర్ హాస్పిటల్
KIMS DOCTORS SAVE MAN LIFE

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