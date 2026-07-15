10 గంటల చికిత్సతో 8 ఏళ్ల బాధలకు ఉపశమనం - మహిళకు అరుదైన సర్జరీ చేసిన 'కిమ్స్' వైద్యులు
అత్యంత క్లిష్టమైన అరుదైన కణితిని తొలగించిన కిమ్స్ వైద్యులు - 10 గంటల శస్త్రచికిత్సతో ఎనిమిదేళ్ల బాధలకు ముగింపు - ట్రాన్స్ప్లాంట్, రక్తనాళాల పునర్నిర్మాణ సాంకేతికతతో విజయవంతమైన చికిత్స
Published : July 15, 2026 at 3:24 PM IST
Rare Surgery at KIMS Kondapur : ఎనిమిదేళ్లుగా అరుదైన కణితితో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఓ మహిళకు కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స చేసి పూర్తిస్థాయి ఉపశమనం కల్పించారు. సుమారు పది గంటలపాటు సాగిన ఈ శస్త్రచికిత్సలో ప్రాణాలకు అత్యంత కీలకమైన రక్తనాళాలను పునర్నిర్మిస్తూ కణితిని పూర్తిగా తొలగించారు. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆస్పత్రి వైద్యులు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, జీఐ అండ్ హెచ్పీబీ ఆంకాలజిస్ట్, మెటబాలిక్ అండ్ రోబోటిక్ సర్జన్, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ డాక్టర్ రావుల ఫణి కృష్ణలు వివరించారు.
మహిళకు అరుదైన చికిత్స : పేషెంట్కు ఫంక్షనింగ్ ప్యారాగాంగ్లియోమా అనే అత్యంత అరుదైన న్యూరోఎండోక్రైన్ కణితి ఉన్నట్లు పరీక్షల ద్వారా గుర్తించామని కిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. ఈ కణితి అధికంగా హార్మోన్లను విడుదల చేయడం వల్ల ఆమెకు బీపీ అదుపులో ఉండకపోవడం, తరచూ ఇన్ఫెక్షన్లు, తలతిరుగుడు తదితర సమస్యలు వేధించేవని వివరించారు. దీంతో ఆమె సాధారణ జీవితం కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. ఈ కణితి క్లోమగ్రంథి (ప్యాంక్రియాస్) వెనుక భాగంలో ఉండి కాలేయం, పేగులు, కాళ్లకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళాలైన సీలియాక్ ట్రంక్, సుపీరియర్ మెసెంటరిక్ ఆర్టరీ (ఎస్ఎంఏ), పోర్టల్ వెయిన్, అయోర్టాలకు అతుక్కుపోయి ఉందని వివరించారు.
"శస్త్రచికిత్సలో ప్రాణాపాయం ఎక్కువగా ఉండటంతో దేశంలోని పలు ప్రముఖ వైద్య కేంద్రాల్లో ఆమెకు శస్త్రచికిత్స చేయడానికి వైద్యులు నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, కొండాపూర్లో తనని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. మా బృందం ఈ సవాలును స్వీకరించింది. ట్రాన్స్ప్లాంట్ శస్త్రచికిత్సల్లో ఉపయోగించే అత్యాధునిక రక్తనాళాల పునర్నిర్మాణ (వాస్క్యులర్ రీకన్స్ట్రక్షన్) పద్ధతులను వినియోగిస్తూ సుమారు 10 గంటల పాటు శ్రమించి కణితిని పూర్తిగా తొలగించాం. అవసరమైన చోట ప్రధాన రక్తనాళాలను పునర్నిర్మించి కీలక అవయవాలకు రక్తప్రసరణను యథావిధిగా కొనసాగించేలా చేశాం. శస్త్రచికిత్స అనంతరం రోగి ఎలాంటి ప్రధాన సమస్యలు లేకుండా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు"- డా.ఫణికృష్ణ, కిమ్స్ వైద్యనిపుణుడు
శస్త్రచికిత్స తర్వాత పేషెంట్కు ఉపశమనం : శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఎనిమిదేళ్లుగా వేధించిన లక్షణాలన్నింటి నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం పొందడంతో పాటు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణ కోసం తీసుకుంటున్న అనేక మందులను కూడా నిలిపివేయగలిగారని ఆస్పత్రి వైద్యులు తెలిపారు. 'ప్రధాన రక్తనాళాలకు వ్యాపించిన కణితులను ఒకప్పుడు శస్త్రచికిత్స చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరంగా భావించేవారు. ప్రస్తుతం ట్రాన్స్ప్లాంట్ శస్త్రచికిత్సల్లో ఉపయోగించే రక్తనాళాల పునర్నిర్మాణ సాంకేతికతను క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సల్లో వినియోగించడం వల్ల గతంలో చికిత్సకు వీలులేదని భావించిన అనేక క్లిష్ట కేసులను కూడా విజయవంతంగా చికిత్స చేయగలుగుతున్నాం. ఈ కేసు అందుకు నిదర్శనం' అని కిమ్స్ కొండాపూర్ వైద్యులు తెలిపారు.
ఫంక్షనింగ్ ప్యారాగాంగ్లియోమా వంటి అరుదైన కణితులు అధికంగా కాటెకోలమైన్ హార్మోన్లను విడుదల చేయడం వల్ల తీవ్రమైన రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత ప్రాణాపాయ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని కిమ్స్ డాక్టర్ ఫణికృష్ణ వివరించారు. ఇలాంటి కేసుల్లో ముందస్తు ప్రణాళిక, బహుళ విభాగాల వైద్య నిపుణుల సమన్వయం, అవసరమైతే అత్యాధునిక రక్తనాళాల పునర్నిర్మాణ నైపుణ్యం ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు. ఈ విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్సతో హెపటో-ప్యాంక్రియాటో-బిలియరీ, ట్రాన్స్ప్లాంట్, వాస్క్యులర్ సర్జరీల సమన్వయంతో గతంలో చికిత్సకు వీలుకాదని భావించిన క్లిష్టమైన కణితులకు కూడా సమర్థవంతమైన చికిత్స అందించే అవకాశాలు మరింత విస్తరించాయని డా. ఫణికృష్ణ వివరించారు.
వైద్యురాలికి తీవ్ర శ్వాసకోశ సమస్య - 'ఎక్మో'తో ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు
కొండాపూర్ కిమ్స్ వైద్యులు ఘనత - అరుదైన లాపరోస్కోపిక్ విప్పుల్ సర్జరీ సక్సెస్