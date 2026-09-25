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జీవితాంతం ఆరోగ్యకరమైన శ్వాస - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న కిమ్స్​ వైద్యులు

శరీరంలో నిరంతరం పనిచేసే అవయావాల్లో ఊపిరితిత్తులు ముఖ్యమైనవి. జీవనశైలిలో మార్పుల కారణంగా ఊపిరితిత్తులపై భారం పెరుగుతోంది. ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని వీటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు కిమ్స్​ వైద్యులు పలు సూచనలు చేశారు.

lung health tips by kims hyderabad
lung health tips by kims hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 2:53 PM IST

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Lung Health Tips By KIMS Hyderabad : మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చివరి శ్వాస వరకు నిరంతరం పనిచేసే అవయవాల్లో ఊపిరితిత్తులు ముఖ్యమైనవి. శరీరంలోని ప్రతి కణానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్‌ను అందించడంతో పాటు, కార్బన్‌డయాక్సైడ్‌ను బయటకు పంపించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే పొగతాగడం, వాయు కాలుష్యం, దుమ్ము, రసాయనాల ప్రభావం, ఇన్‌ఫెక్షన్లు, అలర్జీలు, జీవనశైలిలో మార్పులు వంటి కారణాలతో ఊపిరితిత్తులపై భారం పెరుగుతోంది.

ప్రతి ఏడాది సెప్టెంబరు 25న ప్రపంచ ఊపిరితిత్తుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం, శ్వాసకోశ వ్యాధులను నివారించడం, సకాలంలో గుర్తించి చికిత్స పొందేలా ప్రోత్సహించడం ఈ దినోత్సవం ప్రధాన ఉద్దేశం. 2026 సంవత్సరానికి 'ఎ లైఫ్​ టైం ఆఫ్​ లంగ్​ హెల్త్​' అనే థీమ్‌ను ఫోరం ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రెస్పిరేటరీ సొసైటీస్‌ (ఎఫ్​ఐఆర్​ఎస్) ప్రకటించింది. చిన్ననాటి నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు ప్రతి దశలో ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఈ థీమ్ తెలియజేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ క్లినికల్ అండ్​ ఇంటర్వేషనల్ పల్మోనాలజిస్ట్ డా.శుభకర్ నాదేళ్ల పలు సూచనలు చేశారు.

lung health tips by kims hyderabad
డా. శుభకర్ నాదేళ్ల, కన్సల్టెంట్ క్లినికల్ అండ్​ ఇంటర్వేషనల్ పల్మోనాలజిస్ట్ (ETV Bharat)

పొగతో పెను ముప్పు
ఊపిరితిత్తులకు అత్యంత హానికరమైన అలవాట్లలో పొగతాగడం ఒకటి. సిగరెట్‌, బీడీ, ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తులతో పాటు పక్కవారు తాగే పొగను పీల్చడం కూడా ప్రమాదకరమే. పొగాకులోని హానికర పదార్థాలు ఊపిరితిత్తుల కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. దీర్ఘకాలంలో దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌ వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. పొగాకు వినియోగానికి సురక్షితమైన స్థాయి లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంటోంది. పొగతాగడం మానేయడం ఊపిరితిత్తులను కాపాడుకోవడానికి తీసుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయం.

నగరాల్లో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం
ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పొగతాగే అలవాటు ఉన్నవారు కూడా మానేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఇంట్లో పొగతాగేవారు ఉంటే పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణులు పొగకు దూరంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నగరాల్లో పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం, పొగతాగడం, దుమ్ము, వృత్తిపరమైన రసాయనాల ప్రభావం తదితర కారణాలతో శ్వాసకోశ సమస్యలతో ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా ఉంటోంది. జాతీయ స్థాయి అధ్యయనాలు మాత్రం సమస్య తీవ్రతను సూచిస్తున్నాయి.

ఆస్తమా, సీఓపీడీ ప్రాబల్యం అధికం
భారత్‌లో 45 ఏళ్లు పైబడిన వారిపై నిర్వహించిన అధ్యయనంలో ఆస్తమా 4.38 శాతం, సీఓపీడీ 2.1 శాతం మందిలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ సమస్యలు మరింత ఎక్కువవుతున్నాయి. 45–59 ఏళ్ల వారితో పోలిస్తే 60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో ఆస్తమా, సీఓపీడీ రెండింటి ప్రాబల్యం అధికంగా నమోదైంది.

మహిళల కంటే పురుషుల్లోనే అధికం
అందుబాటులో ఉన్న జాతీయ అధ్యయనాల ప్రకారం ఆస్తమా, సీఓపీడీ రెండూ మహిళల కంటే పురుషుల్లో ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. పొగతాగడం, వృత్తిపరంగా దుమ్ము–పొగకు గురికావడం వంటి కారణాలు దీనికి దోహదం చేస్తున్నాయి. ఆసుపత్రుల్లో శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో వచ్చే రోగుల్లోనూ పురుషుల వాటా కొంత ఎక్కువగా ఉన్నట్లు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఎస్​డబ్ల్యూఏఆర్​డీ అధ్యయనంలో నమోదైంది.

60 ఏళ్లు పైబడిన వారు జాగ్రత్త
పిల్లల్లో ఆస్తమా, అలర్జీ సంబంధిత శ్వాస సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. యువతలో కాలుష్యం, పొగతాగడం, వృత్తిపరమైన దుమ్ము ప్రభావం కారణంగా సమస్యలు రావచ్చు. 60 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో సీఓపీడీ, దీర్ఘకాలిక శ్వాస సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. వృద్ధుల్లో ఊపిరితిత్తుల పనితీరు తగ్గడం, ఇతర అనారోగ్యాలు ఉండటం వల్ల సమస్య తీవ్రత కూడా పెరగవచ్చు.

దగ్గు, ఆయాసం ఉంటే నిర్లక్ష్యం వద్దు
మూడు వారాలకు మించి దగ్గు, తరచూ ఆయాసం, పిల్లికూతలు, ఛాతీలో బిగుతు, మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, కఫంలో రక్తం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించాలి. పొగతాగే అలవాటు ఉన్నవారు, కాలుష్యం లేదా దుమ్ములో పనిచేసేవారు ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పొగతాగడం మానేయడం, కాలుష్యానికి దూరంగా ఉండటం, మాస్క్‌ ఉపయోగించడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, అవసరమైన టీకాలు తీసుకోవడం, లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారా ఊపిరితిత్తులను కాపాడుకోవచ్చు.

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