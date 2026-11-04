క్యాన్సర్ చికిత్సలో కిమ్స్ మరో ముందడుగు - అత్యాధునిక రేడియేషన్ చికిత్స కోసం ట్రూబీమ్ టెక్నాలజీ
advanced radiation machine at Kims hospital : క్యాన్సర్ చికిత్సలో కిమ్స్ హస్పిటల్, సికింద్రాబాద్ అత్యాధునిక వైద్య సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దీంతో కచ్చితమైన, వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణమైన రేడియేషన్ చికిత్స అందనుంది.
Published : November 4, 2026 at 4:20 PM IST
క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యాధునిక వైద్య సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే దిశగా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. ట్రూబీమ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్, బ్రెయిన్ల్యాబ్ డైనమిక్ సర్ఫేస్ గైడెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ సాంకేతికతలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. వీటి ద్వారా రోగులకు మరింత కచ్చితమైన, వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణమైన రేడియేషన్ చికిత్స అందించేందుకు వీలవుతుంది.
మెరుగైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు
కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండీ డాక్టర్ భాస్కర్రావు బుధవారం ఈ నూతన సాంకేతికతలను ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ద్వారా తెలంగాణతోపాటు పొరుగు ప్రాంతాల ప్రజలకు మెరుగైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందించాలన్నదే తమ లక్ష్యమన్నారు. ఆధునిక సాంకేతికత, నిపుణులైన వైద్యుల సేవలను సమన్వయం చేస్తూ, రోగులకు నాణ్యమైన చికిత్స అందించేందుకు కిమ్స్ కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
ఆంకాలజీ సేవల్లో కీలక ముందడుగు
ట్రూబీమ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్కు బ్రెయిన్ల్యాబ్ డైనమిక్ ఎస్జీఆర్టీ సాంకేతికతను అనుసంధానించడం తమ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ సేవల్లో కీలక ముందడుగని ఆ విభాగాధిపతి డాక్టర్ టీ.ప్రతాప్ రెడ్డి తెలిపారు. రోగి శరీర కదలికలను తక్షణమే పర్యవేక్షించడం, ఆరు కోణాల్లో రోగి స్థానాన్ని సరిచేయడం, శ్వాస కదలికలను నియంత్రించడం వంటి సదుపాయాలు ప్రధానమైనవని పేర్కొన్నారు. ఇవి చికిత్సలో కచ్చితత్వాన్ని, స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తాయన్నారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతను నిపుణులైన వైద్య బృందం సేవలతో సమన్వయం చేస్తూ, రోగి భద్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ, వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణమైన చికిత్స అందించడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.
"ట్రూబీమ్ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్కు బ్రెయిన్ల్యాబ్ డైనమిక్ ఎస్జీఆర్టీ సాంకేతికతను అనుసంధానించడం రేడియేషన్ ఆంకాలజీ సేవల్లో కీలక ముందడుగు. రోగి శరీర కదలికలను తక్షణమే పర్యవేక్షించడం, ఆరు కోణాల్లో రోగి స్థానాన్ని సరిచేయడం, శ్వాస కదలికలను నియంత్రించడం వంటి సదుపాయాలు చికిత్సలో కచ్చితత్వాన్ని, స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి'
- డాక్టర్ టీ. ప్రతాప్ రెడ్డి, రేడియేషన్ ఆంకాలజీ విభాగాధిపతి, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్
వైద్యపరమైన అవసరాలకు అనుగుణంగా
ట్రూబీమ్ వ్యవస్థ ద్వారా ఐఎంఆర్టీ, వీఎంఏటీ, ఐజీఆర్టీ, ఎస్ఆర్ఎస్/ఎస్బీఆర్టీ వంటి ఆధునిక రేడియేషన్ చికిత్సా విధానాలను వైద్యపరమైన అవసరాలకు అనుగుణంగా అందించవచ్చు. ఈ సాంకేతికతలు కణితిపై రేడియేషన్ను కచ్చితంగా కేంద్రీకరించడంతోపాటు, చుట్టుపక్కల ఆరోగ్యకరమైన కణజాలానికి రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు దోహదపడతాయి.
ఉపయోగాలు ఇవే!
ఈ వ్యవస్థలోని బ్రెయిన్ల్యాబ్ డైనమిక్ ఎస్జీఆర్టీ సాంకేతికత ఎలాంటి శారీరక స్పర్శ అవసరం లేకుండా ,రోగి శరీర ఉపరితల కదలికలను తక్షణమే పర్యవేక్షిస్తుంది. 6డీ కౌచ్ కరెక్షన్, శ్వాస కదలికల నిర్వహణ సాంకేతికతలతో కలిపి ఇది చికిత్స సమయంలో రోగి సరైన స్థితిలో ఉండేలా చూడటానికి, చికిత్స కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడుతుంది. ముఖ్యంగా రొమ్ము క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే డీప్ ఇన్స్పిరేషన్ బ్రీత్ హోల్డ్ విధానంలో, తగిన రోగులకు గుండెకు రేడియేషన్ ప్రభావం తగ్గించేందుకు సహాయపడుతుంది.
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