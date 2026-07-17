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కర్నూలు కిమ్స్​ వైద్యుల అరుదైన ఘనత - ఆరేళ్ల చిన్నారికి 3 గంటల పాటు సర్జరీ

ఆరేళ్ల చిన్నారి కంటిపైన గాయం - పూర్తిగా తెగిపోయిన కన్నీటి ప్రవాహానికి కీలకమైన లోయర్ కెనాలిక్యులస్ - లూప్ మాగ్నిఫికేషన్, ప్రత్యేక మైక్రోసర్జికల్ పరికరాల సహాయంతో సుమారు 3 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స

Kurnool KIMS Hospital Rare Surgery to 6 year Old Baby
Kurnool KIMS Hospital Rare Surgery to 6 year Old Baby (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:41 PM IST

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Kurnool KIMS Hospitals Restores Vision Function in Six-Year-Old : ఆరేళ్ల చిన్నారికి 3 గంటల పాటు ఆరుదైన శస్త్ర చికిత్స చేసి ఆ పాపకు కంటిచూపును తిరిగి పొందేలా చేశారు కర్నూలు కిమ్స్​ వైద్యులు. ఇంటి వద్ద ఆడుకుంటూ ప్రమాదవశాత్తు గేటుపై పడటంతో కంటి రెప్పలు తీవ్రంగా చిట్లిపోవడంతో పాటు కన్నీటి నాళం (లోయర్ కెనాలిక్యులస్) తెగిపోయిన ఆరేళ్ల చిన్నారికి కిమ్స్ ఆసుపత్రి, కర్నూలు వైద్యులు అత్యంత క్లిష్టమైన సూక్ష్మ శస్త్రచికిత్స చేసి పూర్తిగా కోలుకునేలా చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఆస్పత్రి కన్సల్టెంట్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ డా. నవ్య వెల్లడించారు.

ఎంతో నైపుణ్యం అవసరం: కర్నూలు పట్టణానికి చెందిన దివిషా అనే ఆరేళ్ల చిన్నారి కంటిపైన గాయంతో తీసుకువచ్చినట్లు ఆమె తెలిపారు. ఇక్కడ చేసిన పరీక్షల్లో కుడి కంటి ఎగువ, దిగువ రెప్పలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో పాటు కన్నీటి ప్రవాహానికి కీలకమైన లోయర్ కెనాలిక్యులస్ పూర్తిగా తెగిపోయినట్లు గుర్తించారు. చిన్నారుల్లో ఈ తరహా గాయాలు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయని, వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయకపోతే జీవితాంతం కంటినుంచి నీరు కారడం, రెప్ప ఆకృతి దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందన్నారు. చిన్నారుల్లో కన్నీటి నాళాలు చాలా సన్నగా ఉండటంతో పాటు చుట్టూ ఉన్న కణజాలం అత్యంత సున్నితంగా ఉంటుందని, అందువల్ల ఇటువంటి శస్త్రచికిత్సలు ఎంతో నైపుణ్యంతో నిర్వహించాల్సి ఉంటుందని సర్జన్​ చెప్పారు.

లూప్ మాగ్నిఫికేషన్, ప్రత్యేక మైక్రోసర్జికల్ పరికరాల సహాయంతో సుమారు 3 గంటల పాటు శస్త్రచికిత్స చేశామన్నారు. తెగిపోయిన లోయర్ కెనాలిక్యులస్‌ను గుర్తించి ఇంట్రాక్యాత్ స్టెంట్ అమర్చి కన్నీటి నాళాన్ని తిరిగి నిర్మించామని, అనంతరం 8-0 నైలాన్ సూదులతో మైక్రోసర్జికల్ అనాస్టమోసిస్ చేసి, కంటి రెప్పలను పలు పొరల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా పునర్నిర్మించామని వివరించారు. చిన్నారుల్లో కన్నీటి నాళం పరిమాణం చాలా చిన్నదిగా ఉండటంతో ఈ శస్త్రచికిత్స అత్యంత క్లిష్టంగా మారిందని, అయినప్పటికీ విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని చెప్పారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం చిన్నారి ఆరోగ్యం వేగంగా మెరుగుపడిందని, కంటి రెప్పల సహజ ఆకృతి పూర్తిగా పునరుద్ధరించబడటంతో పాటు కన్నీటి ప్రవాహం కూడా సాధారణ స్థితికి వచ్చిందని తెలిపారు. ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు.

ముఖ్యంగా కంటి లోపలి మూల భాగంలో గాయాలు అయితే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే నిపుణులను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఆలస్యమైతే కంటినుంచి నిరంతరం నీరు కారడం, కంటి రెప్పల ఆకృతి మారిపోవడం వంటి శాశ్వత సమస్యలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ప్రారంభ దశలోనే ప్లాస్టిక్, రీకన్‌స్ట్రక్టివ్ సర్జన్ ద్వారా చికిత్స అందిస్తే అద్భుతమైన ఫంక్షనల్, సౌందర్య ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయని తెలిపారు. ఇలాంటి క్లిష్టమైన చిన్నారుల కంటి గాయాలకు సమయానుకూల వైద్యం, అత్యాధునిక మైక్రోసర్జికల్ నైపుణ్యం, సమగ్ర వైద్య సేవలతో శాశ్వత పరిష్కారం అందించడంలో కిమ్స్ ఆసుపత్రి కర్నూలు ముందంజలో ఉందని ఆసుపత్రి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

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KIMS HOSPITAL KURNOOL
RARE SURGERY TO 6 YEAR OLD BABY
KURNOOL KIMS RARE SURGERY
RARE SURGERY TO 6 YEAR OLD BABY

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