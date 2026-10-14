యూకేలోని ప్రముఖ ఆరోగ్య సంస్థలతో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కీలక ఒప్పందం - అంతర్జాతీయ వైద్య సహకారం బలోపేతం దిశగా అడుగులు
kims liverpool NHS Collaboration : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, యూకేలోని లివర్పూల్కు చెందిన నాలుగు ప్రముఖ జాతీయ సంస్థల మధ్య కీలక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. వైద్య పరిశోధనలు, నైపుణ్యాభివృద్ధిలో పరస్పరం సహకరించుకోనున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 5:31 PM IST
kims liverpool NHS Collaboration : అంతర్జాతీయ వైద్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, బ్రిటిష్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (బిమ్స్), యూకేలోని లివర్పూల్కు చెందిన 4 ప్రముఖ జాతీయ ఆరోగ్య సేవల (ఎన్హెచ్ఎస్) సంస్థలు కీలక భాగస్వామ్యానికి ముందుకొచ్చాయి. వైద్య పరిశోధనలు, వైద్య విద్య, ఆధునిక చికిత్సా విధానాలు, వైద్య నిపుణుల నైపుణ్యాభివృద్ధి, పరస్పర శిక్షణ కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించేందుకు ఉమ్మడిగా కృషి చేయాలని నిర్ణయించాయి.
కీలక ఒప్పందం
హైదరాబాద్లో పర్యటించిన లివర్పూల్ సిటీ కౌన్సిల్ ప్రతినిధి బృందం సమక్షంలో ఈ భాగస్వామ్యానికి సంబంధించిన అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ)పై సంతకాలు జరిగాయి. ఈ భాగస్వామ్యంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, బిమ్స్తో పాటు యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్ ఆఫ్ లివర్పూల్ గ్రూప్ (యూహెచ్ఎల్ గ్రూప్), ఆల్డర్ హే చిల్డ్రన్స్ ఎన్హెచ్ఎస్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్, క్లాటర్బ్రిడ్జ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ ఎన్హెచ్ఎస్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్, వాల్టన్ సెంటర్ ఎన్హెచ్ఎస్ ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల సమూహంతో యూకేకు చెందిన పలు ఎన్హెచ్ఎస్ ట్రస్టులు కలిసి చేపడుతున్న ఈ తరహా భాగస్వామ్యం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
ఇవీ ప్రయోజనాలు
ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఇరు దేశాల వైద్య నిపుణులు పరస్పరం తమ అనుభవాలను పంచుకోవడంతో పాటు సంయుక్త పరిశోధనలు, వైద్య శిక్షణ, ఫెలోషిప్లు, క్లినికల్ ఎక్స్ఛేంజ్ కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు అవకాశాలు ఏర్పడనున్నాయి. భారతీయ వైద్యులు యూకే ఆరోగ్య వ్యవస్థలో పనిచేస్తూ అక్కడి వైద్య విధానాలను తెలుసుకోవడంతో పాటు, బ్రిటన్ వైద్యులు కిమ్స్ ఆసుపత్రుల నెట్వర్క్లో శిక్షణ, అనుభవం పొందేందుకు వీలుంటుంది. ఈ కార్యక్రమాల సమన్వయంలో బిమ్స్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వైద్య పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడంతో పాటు పరిశోధన, చికిత్సా విధానాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించాలని సంస్థలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
"లివర్పూల్తో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దీర్ఘకాలిక వైద్య భాగస్వామ్యాన్ని ఏర్పరచుకోవడం కిమ్స్కు కీలక ముందడుగు. లివర్పూల్ సంస్థలకు వివిధ ప్రత్యేక వైద్య విభాగాల్లో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఉండగా, కిమ్స్ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలు, అవయవ మార్పిడి, సంక్లిష్టమైన అత్యాధునిక చికిత్సల్లో విశేష సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. బిమ్స్, లివర్పూల్ భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి సంయుక్త పరిశోధనలు, ఫెలోషిప్లు, వైద్య పరిజ్ఞాన మార్పిడికి విస్తృత అవకాశాలున్నాయి "-డాక్టర్ బొల్లినేని, భాస్కర్రావు , కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీఎండీ
ఇరు దేశాల విస్తృత భాగస్వామ్యానికి దోహదం
బిమ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సాయి పిళ్లారిశెట్టి మాట్లాడుతూ, లివర్పూల్ ఎన్హెచ్ఎస్ సంస్థలు, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ మధ్య బలపడుతున్న సంబంధాలు సంతోషాన్నిస్తున్నాయని తెలిపారు. ఇరు వ్యవస్థలకు ఉన్న ప్రత్యేక సామర్థ్యాలను సమన్వయం చేస్తూ, ఆచరణాత్మక కార్యక్రమాలను రూపొందించడంలో బిమ్స్ వారధిగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. వైద్యానికి సరిహద్దులు లేవని, యూకే-భారత్ మధ్య బలపడుతున్న సంబంధాలు రెండు దేశాల విస్తృత భాగస్వామ్యానికి మరింత తోడ్పడతాయని పేర్కొన్నారు.
నూతన ఆవిష్కరణల్లో కలిసి పనిచేసేందుకు అవకాశం
యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్స్ ఆఫ్ లివర్పూల్ గ్రూప్ డిప్యూటీ గ్రూప్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ప్రొఫెసర్ జిమ్ గార్డ్నర్ మాట్లాడుతూ, ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా వైద్య సిబ్బంది అంతర్జాతీయ నిపుణుల నుంచి నేర్చుకోవడానికి, తమ అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, పరిశోధనలు, నూతన ఆవిష్కరణల్లో కలిసి పనిచేయడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయని తెలిపారు. పరస్పర మార్పిడి, ఫెలోషిప్ కార్యక్రమాల ద్వారా వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చన్నారు.
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