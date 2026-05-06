కిమ్స్లో ఆర్థ్రోస్కోపీపై అంతర్జాతీయ గుర్తింపు - తొలి ఫెలోషిప్ ప్రారంభం
కిమ్స్లో అత్యాధునిక పరికరాలతో సులువుగా సర్జరీల పూర్తి చేసేలా ఫెలోషిప్ లక్ష్యం - రీకన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్థ్రోస్కోపీతో పాటు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్, జాయింట్ ప్రిజర్వేషన్ సర్జరీలో ప్రత్యేక శిక్షణ - చికిత్స నాణ్యత మెరుగవుతుందన్న వైద్యులు
Published : May 6, 2026 at 5:25 PM IST
Latest Orthopedic treatment in KIMS : శస్త్ర చికిత్స జరిగిన తర్వాత దాని గాట్లు శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంటాయి. ఇలాంటి కోతల సర్జరీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు కీ హోల్ సర్జరీల వైపే పేషెంట్లు, డాక్టర్లూ మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీని వల్ల శస్త్ర చికిత్స చేసిన ప్రాంతంలో పెద్దగా గాయం ఉండదు. ఇలాంటి సర్జరీ విధానంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఆర్థోపెడిక్ విద్యా రంగంలో మరో కీలక మైలురాయిని సాధించింది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మొదటి సారిగా క్రీడా గాయాలతో పాటు ఆర్థ్రోస్కోపీపై అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ఫెలోషిప్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం సాధారణ ఆర్థోపెడిక్ శిక్షణకు మించి, క్రీడాకారులతో పాటు శారీరకంగా చురుకుగా ఉండాలని కోరుకునే సాధారణ ప్రజలకు కూడా అవసరమైన ప్రత్యేక నైపుణ్యాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
క్లిష్టమైన సర్జరీలు నేర్చుకోవచ్చు : ప్రస్తుతం తక్కువ కోతలతో కూడిన ఆధునిక శస్త్ర చికిత్సలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్లో ప్రత్యేక శిక్షణ అత్యంత అవసరమైంది. ఆర్థ్రోస్కోపీ అనేది మినిమల్ ఇన్వేసివ్ శస్త్రచికిత్స పద్ధతి. ఇందులో చిన్న జాయింట్ స్థలాల్లో అధునాతన పరికరాలు, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కెమెరా సాయంతో కీ హోల్ ద్వారా కచ్చితమైన చికిత్సలను చేయాల్సి ఉంటుందని వైద్యులు వివరించారు. అక్రుసియేట్ లిగమెంట్ (ఏసీఎల్) పునర్నిర్మాణం, లాబ్రల్ రిపేర్, కార్టిలేజ్ రీస్టోరేషన్ వంటి క్లిష్టమైన శస్త్ర చికిత్సలను ఈ శిక్షణ ద్వారా సమగ్రంగా నేర్చుకోవచ్చని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు.
రీసెర్చ్తో పాటు పేషెంట్ సర్వీస్ : ఈ ఫెలోషిప్ కార్యక్రమంలో మోకాలి, భుజం, నడుము దగ్గర ఉండే జాయింట్ల రీకన్స్ట్రక్టివ్ ఆర్థ్రోస్కోపీతో పాటు స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్, జాయింట్ ప్రిజర్వేషన్ సర్జరీలో ప్రత్యేక శిక్షణ అందించనున్నారని డాక్టర్లు తెలిపారు. ప్రాక్టికల్గా శస్త్రచికిత్స అనుభవం, సైద్ధాంతిక బోధన, క్రీడా గాయాల ప్రభావం అంచనా వేయడం, రీహాబిలిటేషన్ విధానాలు, ఆధారిత వైద్య విధానాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్లు వెల్లడించారు. సర్జరీ విధానంలో మెరుగైన నైపుణ్యాలతో పాటు పరిశోధన, రోగికి సేవలను సమన్వయం చేయడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశంగా వైద్యులు తెలిపారు.
గ్లోబల్ ప్రమాణాలకు నిదర్శనంగా : ఈ నూతన విధానం ద్వారా క్రీడా సంబంధిత గాయాల స్వభావం పై లోతైన అవగాహన కల్పించడంతో సాధారణంగా గుర్తించలేని చిన్న గాయాలను కూడా సరిగ్గా నిర్ధారించే సామర్థ్యం వైద్యుల్లో పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ దీర్ఘకాలంగా సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెరుగైన చికిత్స ఫలితాలు, నిపుణులను మరింత మెరుగు పరచడంపై దృష్టి సారిస్తోందని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. ఈ ఫెలోషిప్నకు లభించిన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వల్ల సంస్థకు సంబంధించిన మెడికల్ స్కిల్స్తో పాటు గ్లోబల్ ప్రమాణాలపై నిబద్ధతను తెలియజేస్తోందన్నారు.
సర్జరీ విధానంలో సరికొత్త ప్రమాణంగా : ఈ కార్యక్రమానికి డైరెక్టర్, ఆర్థ్రోస్కోపీ, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ విభాగాధిపతి డా. ఆర్ ఏ పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, 'ఈ ఫెలోషిప్ ద్వారా అత్యాధునిక ఆర్థ్రోస్కోపీ పద్ధతుల్లో వైద్యులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా క్రీడా, ఇతర గాయాల చికిత్స నాణ్యతను మరింత మెరుగుపరచగలం' అని తెలిపారు. ఆయన నేతృత్వంతో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ దేశంలో ఆధునిక సర్జీరీ విధానానికి మార్గదర్శిగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంతో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఆధునిక వైద్య విద్య, ప్రత్యేక శస్త్ర చికిత్స సేవల్లో తన నాయకత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ, దేశవ్యాప్తంగా కొత్త ప్రమాణాలను స్థాపిస్తోందని డాక్టర్ వివరించారు. ఈ ఫెలోషిప్ భవిష్యత్ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులకు కొత్త అవకాశాలను అందించనుందన్నారు.
