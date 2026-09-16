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లేటెస్ట్ మ్యానువల్ థెరపీపై కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ అవేర్​నెస్ ప్రోగ్రాం

అధునాతన మాన్యువల్‌ థెరపీపై సికింద్రాబాద్‌ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా లింఫాటిక్‌, న్యూరల్‌, క్రానియోసాక్రల్‌ థెరపీలపై అవగాహన కల్పిస్తూ రెండు రోజుల పాటు ఫిజియోథెరపిస్టులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు.

Latest Manual Therapy Awreness By Kims Hospitals
కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ లేటెస్ట్ మ్యానువల్ థెరపీ అవేర్​నెస్ ప్రోగ్రాం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 4:59 PM IST

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Latest Manual Therapy Awreness By Kims Hospitals : వైద్య చికిత్సలో అధునాత మ్యానువల్ టెక్నాలజీపై​ కిమ్స్ వైద్యులు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ మేరకు సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ ​ఫిజియోథెరపీ విభాగం, మాన్యువల్‌ థెరపీ ఫౌండేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు మాన్యువల్‌ థెరపీ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా లింఫాటిక్‌ అండ్‌ విసెరల్‌ మానిప్యులేషన్‌, న్యూరల్‌ టిష్యూ మొబిలైజేషన్‌, క్రానియోసాక్రల్‌ థెరపీ అంశాలపై ఫిజియోథెరపిస్టులకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణ ఇచ్చారు.

సికింద్రాబాద్‌ కిమ్స్‌ హాస్పిటల్ ఫిజియోథెరపీ విభాగాధిపతి డా.రమేశ్‌బాబు మోపర్తి ఆధ్వర్యంలో మాన్యువల్‌ థెరపీ ఫౌండేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాకు చెందిన డా.ఉమాశంకర్‌ మొహంతి రిసోర్స్‌ పర్సన్‌గా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కాగా వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఫిజియోథెరపిస్టులు, ప్రతినిధులు అధిక సంఖ్యలో శిక్షణలో పాల్గొన్నారు.

"ఫిజియోథెరపీ రంగం నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతోంది. కొత్తగా ఈ రంగంలోకి వస్తున్న వారితో పాటు ఇప్పటికే సేవలందిస్తున్న ఫిజియోథెరపిస్టులు కూడా ఈ ఆధునిక చికిత్సా విధానాలు, మాన్యువల్‌ థెరపీ పద్ధతులపై ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అధునాతన చికిత్సా పద్ధతులపై శిక్షణ పొందడం ద్వారా క్లినికల్‌ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుని, మంచి ఫలితాలు అందించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది" - డా.రమేశ్‌బాబు మోపర్తి, సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఫిజియోథెరపీ విభాగాధిపతి

ఫిజియోథెరపిస్టుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది
అధునాతన చికిత్సా విధానాలపై ఫిజియోథెరపిస్టుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోందని కిమ్స్‌ డైరెక్టర్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ప్రొఫెసర్‌ డా.మణిమాలరావు, కిమ్స్‌ కాలేజ్‌ ప్రిన్సిపాల్‌ డా.వెంకటేశ్వర్లు, డా.సుధీంద్ర వోటూరి పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ప్రాక్టికల్‌ డెమాన్‌స్ట్రేషన్లతో పాటు చేతితోనే సులభంగా వైద్యం చేసేలా శిక్షణను అందించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారికి వివిధ మాన్యువల్‌ థెరపీ విధానాలను ప్రత్యక్షంగా నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించారు. ప్రాక్టికల్‌ శిక్షణకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం అందేలా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

మరిన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం
ఈ శిక్షణ ద్వారా ఫిజియోథెరపిస్టులు అధునాతన మాన్యువల్‌ థెరపీ విధానాలపై తమ పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడంతో పాటు ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను పెంచుకొనే అవకాశం లభించిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రత్యేక చికిత్సా విధానాలపై పెరుగుతున్న ఆసక్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భవిష్యత్తులో మరిన్ని అధునాతన శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు కిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు.

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