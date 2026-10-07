రక్తనాళం చీలిపోయినా శస్త్రచికిత్స లేకుండానే స్టెంట్ - కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో అరుదైన ఘనత
Kims Hospitals Advanced Technology : కొండాపూర్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు అరుదైన ఘనతను సాధించారు. రక్తనాళం గోడ చీలిపోయినా శస్త్రచికిత్స లేకుండానే ప్రత్యేక స్టెంట్ అమర్చి సరిచేశారు.
Published : October 7, 2026 at 3:10 PM IST
Kims Hospitals Advanced Technology : గుండె నుంచి శరీరానికి రక్తం సరఫరా చేసే ప్రధాన రక్తనాళం (అయోర్టా) గోడ చీలిపోయిన 61 ఏళ్ల వ్యక్తికి కొండాపూర్ కిమ్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక పద్ధతిలో చికిత్స అందించారు. ఛాతి తెరచి పెద్ద శస్త్రచికిత్స చేసే అవసరం లేకుండా, మత్తుతోనే రక్తనాళంలో ప్రత్యేక స్టెంట్ అమర్చి సరిచేశారు. చికిత్స అనంతరం రెండో రోజే పేషెంట్ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అవ్వడం విశేషం.
ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన కేశవరెడ్డి (61) అనే వ్యక్తి వృత్తిరీత్యా పోలీసు. ఛాతీలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్న కారణంగా కొండాపూర్ కిమ్స్కు తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ పరీక్షలు నిర్వహించగా ప్రధాన రక్తనాళమైన అయోర్టాలోని దిగువ ఛాతీ భాగంలో చీలిక (టైప్-బి అరోటిక్ డిసెక్షన్) ఉన్నట్లు సీటీ యాంజియోగ్రామ్లో గుర్తించారు. ఈ చీలిక ఎడమ సబ్క్లేవియన్ ధమని ప్రారంభ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉండటంతో పరిస్థితి మరింత సంక్లిష్టంగా మారింది.
ప్రత్యేకంగా మార్పులు చేసి
రక్తనాళం ఎడమ చేతికి, మెదడు, వెన్నుపాముకు రక్తం సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సాధారణంగా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒపెన్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే స్టెంట్ గ్రాఫ్ట్ అమర్చే సమయంలో ఎడమ సబ్క్లేవియన్ ధమనిని మూసివేయాల్సి రావచ్చు. దీనివల్ల ఎడమ చేతికి రక్త ప్రసరణ తగ్గడం, పక్షవాతం, వెన్నుపాముకు రక్త ప్రసరణ దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో థొరాసిక్ ఎండోవాస్క్యులర్ అరోటిక్ రిపేర్ పద్ధతిని ఎంచుకున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. సాధారణంగా అందుబాటులో ఉండే స్టెంట్ గ్రాఫ్ట్ను రోగి అయోర్టా నిర్మాణానికి అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా మార్పులు చేసి ఎడమ సబ్క్లేవియన్ ధమని వద్ద ఖచ్చితమైన స్థానంలో చిన్న రంధ్రాన్ని రూపొందించి స్టెంట్ అమర్చారు.
దీంతో అయోర్టాలోని చీలిక మూసుకుపోవడంతో పాటు ఎడమ చేతికి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనిలో రక్త ప్రసరణ సాఫీగా కొనసాగింది. చిన్న రక్తనాళ మార్గాల ద్వారా మత్తుతోనే ఈ చికిత్సను నిర్వహించినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. అనంతరం నిర్వహించిన పరీక్షల్లో యాంజియోగ్రామ్లో స్టెంట్ సరైన స్థానంలో ఉన్నట్లు, చీలిక మూసుకుపోయినట్లు, ఎడమ సబ్క్లేవియన్ ధమనిలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా కొనసాగుతున్నట్లు నిర్ధారించుకున్నారు.
"అయోర్టాలో చీలిక ఉన్న ప్రాంతం సంక్లిష్టంగా ఉండటంతో ఎడమ సబ్క్లేవియన్ ధమనికి రక్త ప్రసరణను కాపాడటం కీలకంగా మారింది. రోగి రక్తనాళ నిర్మాణానికి అనుగుణంగా స్టెంట్కు మార్పులు చేసి అమర్చడం ద్వారా చీలికను మూసుకుపోవడంతో పాటు రక్త ప్రసరణను కొనసాగించగలిగాం. మత్తుతో చికిత్స చేయడం వల్ల రోగి త్వరగా కోలుకున్నారు. చికిత్స అనంతరం రోగికి ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తలేదు" - డాక్టర్ నిషాన్ రెడ్డి, కిమ్స్ హాస్పిటల్
పెద్ద ఆపరేషన్ చేస్తారనుకున్నాం కానీ ఇంత త్వరగా జరుగుతుందనికోలేదని కేశవరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు అన్నారు. చికిత్స తర్వాత రెండు రోజుల్లోనే ఇంటికి వెళ్లడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. డాక్టర్ నిషాన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఈ జరిగిన ఈ చికిత్సలో డాక్టర్ వెంకన్న చౌదరి, డాక్టర్ మీనా రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అనస్థీషియా, కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, ఇంటర్నల్ మెడిసిన్, నర్సింగ్, సాంకేతిక విభాగాల సిబ్బంది చికిత్సలో పాలుపంచుకున్నారు.
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