ETV Bharat / state

భార‌తీయ రుమటాల‌జీ రంగానికి అద్భుత‌ గౌర‌వం - ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్ పోటీలో 'కిమ్స్​' బృందానికి స్వర్ణపతకం

అమెరిక‌న్ కాలేజ్ ఆఫ్ రుమ‌టాల‌జీ పోటీలో కిమ్స్​కు మొద‌టి బ‌హుమ‌తి - అమెరికాలోని షికాగోలో నిర్వ‌హించిన ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్ 2025 పోటీలు - 40 ఏళ్లలో భార‌తీయుల‌కు ట్రోఫీ దక్కడం తొలిసారి

KIMS HOSPITAL
ACR KNOWLEDGE BOWL 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

American College Of Rheumatology Conference 2025 : భార‌తీయ రుమటాల‌జీ రంగానికి అద్భుత‌మైన గౌర‌వం ద‌క్కింది. అంత‌ర్జాతీయ స్థాయిలో అమెరికాలోని షికాగోలో నిర్వ‌హించిన ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్ 2025 పోటీలో కిమ్స్​ ఆసుపత్రి వైద్య బృందం ట్రోఫీ, స్వ‌ర్ణ‌ప‌త‌కం సాధించింది. అంతే కాకుండా టీమ్ స్పిరిట్ బ‌హుమ‌తిని కూడా సొంతం చేసుకుంది. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌మైన ఏసీఆర్ (అమెరిక‌న్ కాలేజ్ ఆఫ్ రుమ‌టాల‌జీ) నాలెడ్జ్ బౌల్ 2025 పోటీలో భార‌తీయ బృందం ఇలా స్వ‌ర్ణ‌ప‌త‌కం సాధించడం గ‌డిచిన 40 ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి. భార‌తీయ రుమ‌టాల‌జీ విభాగానికి ఈ చ‌రిత్రాత్మ‌క విజ‌యంతో అంత‌ర్జాతీయ గుర్తింపు ల‌భించింది.

విజేత‌గా నిలిచిన కార్ టైటాన్స్ బృందంలో హైద‌రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్ప‌త్రిలోని రుమ‌టాల‌జీ విభాగాధిప‌తి, క్లినిక‌ల్ డైరెక్ట‌ర్ డాక్ట‌ర్ వీర‌వ‌ల్లి శ‌ర‌త్ చంద్ర‌మౌళి, కిమ్స్ ఆస్ప‌త్రికే చెందిన‌ డాక్ట‌ర్ మోహిత్, పుదుచ్చేరి జిప్‌మ‌ర్‌కు చెందిన డాక్ట‌ర్ రితేశ్​ ఉన్నారు. వీరంతా అత్యంత సంక్లిష్టంగా సాగిన అన్ని రౌండ్ల‌లోనూ అసాధార‌ణ ప్ర‌తిభ క‌న‌బ‌రిచారు. దాంతో ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అత్యున్న‌త స్థాయి సంస్థ‌ల‌న్నింటితో పోటీపడి ఛాంపియ‌న్లుగా నిలిచారు.

KIMS HOSPITAL
కిమ్స్ ఆస్ప‌త్రి రుమ‌టాల‌జీ విభాగాధిప‌తి డాక్ట‌ర్ వీర‌వ‌ల్లి శ‌ర‌త్ చంద్ర‌మౌళి (ETV Bharat)

ప్రఖ్యాతిగాంచిన యూనివర్సిటీలు : రుమ‌టాల‌జీ రంగానికి సంబంధించి లోతైన వైద్య ప‌రిజ్ఞానం, ప‌రిశోధ‌న‌ల్లో చూస్తున్న తాజా ప‌రిణామాల గురించి విజ్ఞానం, రుమ‌టాల‌జీ, ఇమ్యునాల‌జీ విభాగాల‌కు సంబంధించిన ప్ర‌తి రంగంలోనూ అప్ప‌టిక‌ప్పుడే నిర్ణ‌యాలు తీసుకోగ‌ల సామ‌ర్థ్యం వంటి అంశాల‌న్నింటిలో అసాధార‌ణ ప్ర‌తిభ క‌న‌బ‌రిచారు. ప్ర‌పంచ ప్ర‌ఖ్యాతి గాంచిన మేయో క్లినిక్‌, మ‌సాచుసెట్స్ జ‌న‌ర‌ల్ హాస్పిట‌ల్, యూనివ‌ర్సిటీ ఆఫ్ షికాగో, యూనివ‌ర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, యూనివ‌ర్సిటీ ఆఫ్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లాంటి అగ్ర‌శ్రేణి సంస్థల‌తో పోటీప‌డిన కార్ టైటాన్స్ బృందం, అద్భుత‌మైన వైద్య ప‌రిజ్ఞానం, టీంగా ప‌ని చేయ‌డం, క్లినిక‌ల్ నైపుణ్యాల‌తో స‌హ‌చ‌ర పోటీదారుల‌ను, న్యాయ నిర్ణేతలను కూడా ఆక‌ట్టుకుంది.

అమెరిక‌న్ కాలేజ్ ఆఫ్ రుమ‌టాల‌జీ (ఏసీఆర్‌) ఆధ్వ‌ర్యంలో నిర్వ‌హించే ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్ పోటీ అనేది ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల‌మంది వైద్యులు, ప‌రిశోధ‌కులు, శాస్త్రవేత్త‌లు ఎంత‌గానో ఎదురుచూసే ఒక అక‌డ‌మిక్ ఈవెంట్. ఈసారి స‌ద‌స్సుకు వంద‌కు పైగా దేశాల నుంచి 15 వేల‌ మంది హాజ‌ర‌య్యారు. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అనేక బృందాలు దీనికి ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకోగా, చివ‌ర‌గా అన్ని దేశాల నుంచి అత్యున్న‌త అక‌డ‌మిక్, క్లినిక‌ల్ సెంట‌ర్ల బృందాల నుంటి 16 టాప్ బృందాల‌ను ఎంచుకున్నారు.

భారతీయ రుమటాలజీకే గర్వకారణం : ఈ విజ‌యం గురించి డాక్ట‌ర్ శ‌ర‌త్ చంద్ర‌మౌళి మాట్లాడుతూ ఈ విజ‌యం కేవ‌లం తమ ఒక్కరిదే కాదని, మొత్తం భార‌తీయ రుమ‌టాల‌జీ వైద్యులంద‌రికీ గర్వ‌కార‌ణం అని అన్నారు. రుమ‌టాల‌జీ రంగంలో భార‌త‌దేశం నుంచి వెళ్లిన వైద్య‌బృందం ప్ర‌ద‌ర్శించిన లోతైన ప‌రిజ్ఞానం, టీమ్ వ‌ర్క్, అంత‌ర్జాతీయ నైపుణ్యాల‌ను ప్ర‌తిబింబిస్తుందని చెప్పారు.

ఏసీఆర్ క‌న్వ‌ర్జెన్స్ 2025 నాలెడ్జ్ బౌల్ టాప్​ 3 విజేతలు :

1. ఛాంపియ‌న్‌ : కార్ టైటాన్స్ (కిమ్స్ ఆస్ప‌త్రి, భార‌త‌దేశం) - టీం స్పిరిట్ అవార్డు

2. ర‌న్న‌ర‌ప్‌ : ద ఆంకా-టీర్స్ (గైసింజ‌ర్ మెడిక‌ల్ సెంట‌ర్‌)

3. మూడో స్థానం : స్టిఫ్ కాంపిటీష‌న్ (యూనివ‌ర్సిటీ ఆఫ్ మిన్నెసోటా)

కిమ్స్ క‌డ‌ల్స్ ఆధ్వ‌ర్యంలో మిసెస్ మామ్ 2025 - తుది విజేతకు ఉచితంగా డెలివరీ

పిల్ల‌ల గుండెల‌కు 'కిమ్స్ కడల్స్' అండ‌దండ‌లు అద్భుతం : బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్

TAGGED:

RHEUMATOLOGY COMPETITION
ACR KNOWLEDGE BOWL 2025
HYDERABAD KIMS HOSPITAL
హైద‌రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్ప‌త్రి
KIMS HOSPITAL IN RHEUMATOLOGY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.