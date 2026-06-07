సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రి రికార్డు - 10 వేలకు పైగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సర్జరీలు విజయవంతం
10వేలకు పైగా ఆపరేషన్ల మైలురాయిని అధిగమించిన కిమ్స్ - అధునాత సాంకేతికతతో కూడిన రోబోటిక్ డిజిట్ మెక్రోస్కోప్ ఆవిష్కరణ - అంతర్జాతీయ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ దినోత్సవం సందర్భంగా వెల్లడించిన ఆస్పత్రి సీఎండీ భాస్కర్ రావు
Published : June 7, 2026 at 5:39 PM IST
KIMS Hospital Brain Tumor Surgeries Record : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ మరో ప్రతిష్ఠాత్మక మైలురాయిని అధిగమించింది. 10వేలకు పైగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సర్జరీలను విజయవంతంగా చేశామని వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని రోబోటిక్ డిజిట్ మైక్రోస్కోప్ను కిమ్స్ గ్రూఫ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండి డా.భాస్కర్ రావు ఆవిష్కంచారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇటీవల కాలంలో అందుబాటులోకి వస్తున్న ఆధునిక పరికరాలతో శస్త్రచికిత్సలు చేయడం సులభతరమవుతుందన్నారు. రోగులు కూడా త్వరగా కోలుకుంటున్నారని చెప్పారు. టెక్నాలజీలో వేగం రోగులకు సౌకర్యంగా మారుతుందన్నారు. రోబోటిక్ డిజిటల్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మెదడులోని, వెన్నుముకల్లోని సమస్యలకు పూర్తిగా చెక్ పెట్టవచ్చన్నారు.
బ్రెయిన్ మీద తీవ్ర ప్రభావం : ఈ కాలంలో ప్రధానంగా యువత స్మార్ట్ లైఫ్కి అలవాటు పడ్డారని కిమ్స్ గ్రూఫ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఎండి డా.భాస్కర్ రావు అన్నారు. దీంతో శారీరక శ్రమ కరవైందని చెప్పారు. గంటల తరబడి ఫోన్లు, టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు వాడుతున్నారని తెలిపారు. సమయపాలన లేకుండా పనులు చేయడం, హియర్ ఫోన్లు పెట్టుకొని పెద్ద శబ్దాలతో పాటలు వినడం లాంటివి చేస్తున్నారన్నారు. ఇవీ బ్రెయిన్ మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇక బ్రెయిన్ కోసం కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్లో గామా నైఫ్ రేడియో సర్జరీ వంటి ఆధునిక సాంకేతికత అందుబాటులో ఉందని వెల్లడించారు. ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి విజయవంతంగా చికిత్స చేయడం సాధ్యమవుతోందని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు పదివేలకు పైగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్లకు విజయవంతంగా చికిత్స అందించామని వెల్లడించారు.
తలనొప్పిపై చిన్న చూపు వద్దు : మారుతున్న జీవనశైలిలో భాగంగా అనేక రకమైన వ్యాధులు ప్రజల్ని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయని సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డా. మానస్ పాణిగ్రాహి పేర్కొన్నారు. మనకు తరచుగా తలనొప్పి వస్తుంటే సాధారణమేగా అని మనం వదిలేస్తామని అన్నారు. కానీ అదే బ్రెయిన్ ట్యామర్గా మారి మెదడులో కణితిలు ఏర్పడి, ప్రాణాపాయ స్థితిలో తీసుకువెళ్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. గతంతో పోలిస్తే వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈ ట్యూమర్లు ఇప్పుడు వస్తున్నాయని వెల్లడించారు. వేకువ జామున, ఉదయం లేవగానే తీవ్రమైన తలనొప్పి ఉంటే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు. తమ పదివేలకు పైగా శస్త్రచికిత్సల్లో దాదాపు 10 శాతానికి పైగా పిల్లలలో చేశామన్నారు.
సమర్థవంతంగా తీర్చగలదు : ఈ రోబోటిక్ డిజిటల్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా న్యూరోసర్జరీలో మెదడు, వెన్నుపాము, నరాల నిర్మాణాలు అత్యంత సూక్ష్మంగా, సున్నితంగా ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. శస్త్రచికిత్స సమయంలో అత్యంత స్పష్టమైన దృశ్యం, కచ్చితత్వం అవసరమన్నారు. 'రోబోటిక్ డిజిటల్ మైక్రోస్కోప్' ఈ అవసరాన్ని సమర్థవంతంగా తీర్చగలదని వివరించారు. మెదడు కణితులను తొలగించే సమయంలో సాధారణ మెదడు కణజాలం, కణితి మధ్య తేడాను స్పష్టంగా గుర్తించడంలో ఇది సహాయపడుతుందన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన కణజాలానికి నష్టం తగ్గిస్తూ ట్యూమర్ను పూర్తిగా తొలగించే అవకాశాన్ని పెంచుతుందన్నారు.
డిస్క్ సమస్యలు, స్పైనల్ ట్యూమర్లు, నరాల ఒత్తిడికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సల్లో నరాల రక్షణకు సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు. మెదడులో ఏర్పడే కణితులను గుర్తించడం ఆలస్యం కావడం వల్ల చాలా ప్రమాదకరంగా మారిందన్నారు. సాధారణ హెల్త్ చెకప్లు, ఇన్సురెన్స్లలో గుండె సంబంధిత పరీక్షలు ఉన్నాయన్నారు. కానీ, బ్రెయిన్కి సంబంధించిన స్కాన్లు చేయడం లేదని స్పష్టం చేశారు. బ్రెయిన్ స్కాన్లు కూడా ఆ చెకప్లో చేర్చించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైన ఉందన్నారు. మనం ఎంత ముందుగా వాటిని గుర్తిస్తే త్వరగా చికిత్స చేసి ప్రాణాలు కాపాడగలుగుతామని వెల్లడించారు.
అన్ని వయసుల వారిపై ప్రభావం : చాలామంది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది వృద్ధులకు మాత్రమే వస్తుందని భావిస్తారని న్యూరోసర్జన్ శ్వేత అన్నారు. కానీ ఇది ఏ వయసులోనైనా రావచ్చని స్పష్టం చేశారు. చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అందరూ ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. పిల్లల్లో కనిపించే సాధారణ క్యాన్సర్లలో బ్రెయిన్ ట్యూమర్లు కూడా ఒకటని పేర్కొన్నారు. యువతలో, మధ్యవయస్కుల్లోనూ ఈ వ్యాధి నమోదవుతోందని చెప్పారు. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ లక్షణాలు ట్యూమర్ ఉన్న ప్రాంతం, పరిమాణాన్ని బట్టి మారుతుంటాయన్నారు.
వ్యాధి లక్షణాలివే : రోజురోజుకు తీవ్రత పెరుగుతున్న తలనొప్పి ప్రధాన లక్షణమని న్యూరోసర్జన్ శ్వేత అన్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం వేళల్లో ఎక్కువగా తలనొప్పి ఉండటం, వాంతులు కావడం, చూపు మందగించడం, రెండు వస్తువులు కనిపించడం, మూర్ఛలు రావడం, చేతులు లేదా కాళ్లలో బలహీనత, మాట తడబడటం, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం, వ్యక్తిత్వంలో మార్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఈ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా న్యూరాలజిస్టు లేదా న్యూరోసర్జన్ను సంప్రదించడం అవసరమని పేర్కొన్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సేఫ్ : ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ధూమపానం, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండడం, అనవసర రేడియేషన్కు గురికాకుండా జాగ్రత్తపడడం మంచిదని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక తలనొప్పి లేదా నాడీ సంబంధిత లక్షణాలు కనిపిస్తే స్వయంగా మందులు వాడకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలన్నారు. ప్రపంచ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని తెలిపారు. తలనొప్పి, మూర్ఛలు, చూపు సమస్యలు వంటి లక్షణాలను సాధారణ సమస్యలుగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రారంభ దశలో గుర్తిస్తే చికిత్స ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయన్నారు. సమయానికి నిర్ధారణ, సరైన చికిత్స, వైద్యుల సూచనలతో చాలా మంది రోగులు సాధారణ జీవితం గడపగలుగుతున్నారని వెల్లడించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో న్యూరోసర్జరీ విభాగం వైద్యులు డా.చంద్రశేఖర్ నాయుడు, డా.సుజిత్ కుమార్, డా.విజయంత్, డా.గోపాల్ కృష్ణ, డా.సీవీఎస్.ధాశరధి, న్యూరాలజీ విభాగం వైద్యులు, గతంలో బ్రెయిన్ ట్యూమర్లుకు చికిత్స చేయించకున్న బాధితులు, చిన్నారులు పెద్ద ఎత్తున్నపాల్గొన్నారు. అంతేకాకుండా చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా పెయింటింగ్ పోటీలను నిర్వహించారు. గెలిచిన వారికి బహుమతులు ప్రదానం చేశారు.
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