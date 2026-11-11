అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన భారతీయ వైద్యరంగం - 'ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్' ఛాంపియన్గా కిమ్స్
ACR Knowledge Bowl KIMS : అమెరికాలోని ఓర్లాండోలో జరిగిన 'ఏసీఆర్ కన్వర్జెన్స్ 2026' పోటీల్లో కిమ్స్ ఆసుపత్రికి చెందిన రుమటాలజీ విభాగం 'కార్-టైటాన్స్' జట్టు 'ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్' ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
Published : November 11, 2026 at 8:16 AM IST
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారతీయ వైద్యరంగం మరోసారి ఘన విజయాన్ని సాధించింది. అమెరికాలోని ఓర్లాండోలో జరిగిన 'ఏసీఆర్ కన్వర్జెన్స్ 2026' పోటీల్లో కిమ్స్ ఆసుపత్రికి చెందిన రుమటాలజీ విభాగం 'కార్-టైటాన్స్' జట్టు 'ఏసీఆర్ నాలెడ్జ్ బౌల్' ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2025లో టైటిల్ గెలుచుకున్న ఈ జట్టు, 2026లోనూ విజేతగా నిలిచి వరుసగా రెండోసారి ఈ టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్న మొదటి భారతీయ జట్టుగా చరిత్ర సృష్టించింది.
అత్యధిక స్కోరుతో విజయం
పోటీలో 9,700 పాయింట్లు సాధించి నాలెడ్జ్ బౌల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్కోరును నమోదు చేసింది. ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచిన జట్టు 4,000 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించింది. యూసీఎల్ఏ, మాయో క్లినిక్, కొలంబియా యూనివర్సిటీ, హాస్పిటల్ ఫర్ స్పెషల్ సర్జరీ వంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన 15 ప్రముఖ వైద్య విద్య పరిశోధన సంస్థలతో పోటీ పడి 'కార్-టైటాన్స్' ఈ విజయాన్ని అందుకుంది.
విజేతల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి
- విజేత జట్టు సభ్యులు : డాక్టర్ సయ్యద్ ముస్తఫా జా, డాక్టర్ వెంకట్ సాయి వీసం
- ఫ్యాకల్టీ అండ్ మెంటార్ : డాక్టర్ శరత్ చంద్రమౌళి వీరవల్లి
ఏసీఆర్ 2026లో కిమ్స్ ప్రతిభ
- ఇమేజ్ కాంపిటీషన్ (సౌత్ ఏషియా విజేతలు) : డాక్టర్ సయ్యద్ ముస్తఫా జా రూపొందించిన "వెన్ సైనోవైటిస్ ఈజ్ నాట్ ది హోల్ స్టోరీ: మస్క్యులోస్కెలిటల్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇన్ పయోమయోసైటిస్" డిజిటల్ డిస్ప్లే, ప్లీనరీ-1 గుర్తింపునకు ఎంపికైంది.
- గ్లోబల్ సమ్మిట్ (ఎక్స్పర్ట్ ప్యానెల్) : డాక్టర్ సృష్టి పాల్ సమర్పించిన "ఎ రాష్ డిసిషన్" పరిశోధన రౌండ్ టేబుల్ చర్చకు ఎంపికైంది.
- పరిశోధనా పత్రాలు (పోస్టర్స్) : డాక్టర్ వెంకట్ సాయి వీసం సమర్పించిన 'స్రాండిలోఆర్థరైటిస్ - హెచ్ఎల్ఏ-బీ27 అధ్యయనం', డాక్టర్ పోతిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి సమర్పించిన 'స్రాండిలోఆర్థరైటిస్ రోగ నిర్ధారణలో జాప్యం', 'నింటెడానిబ్ వైఫల్యంపై పరిశోధన' పత్రాలు ఆమోదం పొందాయి.
- థీవ్స్ మార్కెట్ : డాక్టర్ పోతిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి "17 ఇయర్స్, 3 డయాగ్నోసెస్, 1 ఆన్సర్" కేస్ ప్రెజెంటేషన్ పోస్టర్ ప్రదర్శనకు ఎంపికైంది.
వీసా సకాలంలో లభించేలా చొరవ చూపిన ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, వర్ల రామయ్య, ఐఏఎస్ అధికారి కార్తికేయ మిశ్రాలకు, త్వరితగతిన వీసాలు జారీ చేసిన హైదరాబాద్లోని యూఎస్ ఎంబసీ/ కాన్సులేట్ అధికారులకు వైద్య బృందం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపింది. అలాగే నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తున్న కిమ్స్ ఆసుపత్రుల ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి.భాస్కర రావుతో పాటు ఇండియన్ రుమటాలజీ అసోసియేషన్ (ఐఆర్ఏ), హైదరాబాద్ రుమటాలజీ అసోసియేషన్ (హెచ్ఆర్ఏ) ప్రతినిధులకు కార్-టైటాన్స్ బృందం కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
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