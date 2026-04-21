ETV Bharat / state

ఛత్తీస్​గఢ్​ నుంచి 9 నెలల శిశువు ఎయిర్​ లిఫ్ట్​ - 45 రోజుల పాటు చికిత్స చేసి కాపాడిన కిమ్స్​ వైద్యులు

ఛత్తీస్​గఢ్​ నుంచి 9 నెలల శిశువు హైదరాబాద్​కు ఎయిర్​ లిఫ్ట్​ - 45 రోజుల పాటు చికిత్స చేసి వియజవంతంగా ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్​ కడల్స్​ కొండాపూర్ వైద్యులు

Infant Airlifted to Hyderabad
Infant Airlifted to Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Infant Airlifted to Hyderabad : తీవ్రమైన శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న 9 నెలల శిశువు ప్రాణాలను రాష్ట్రాలు దాటి ఎయిర్​​ లిఫ్ట్​ చేసి నెల రోజులకు పైగా చికిత్స అందించి ఆ పసి ప్రాణాలను కిమ్స్​ కడల్స్​ కొండాపూర్​ వైద్యులు కాపాడారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను శిశువుకు చికిత్స అందించిన పీడియాట్రిక్స్​ క్లినికల్​ డైరెక్టర్​ అండ్​ పీడియాట్రిక్​ ఇంటెన్సివ్​ కేర్​ యూనిట్​ హెడ్​ డా.పరాగ్​ డెకాటే వివరించారు.

వివరాల్లోకి వెళితే, ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రం రాయపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన తొమ్మిది నెలల శిశువు మొదట్లో జలుబు, దగ్గుతో ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన వారం రోజుల్లోనే ఆరోగ్యం తీవ్రంగా క్షీణించింది. ఆ తర్వాత వెంటిలేటర్‌పై ఉంచినప్పటికీ ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోవడంతో పరిస్థితి మరింత విషమించింది. తీవ్రమైన అడెనో వైరస్ కారణంగా వచ్చే తీవ్రమైన ఊపిరితిత్తుల ఇన్‌ఫెక్షన్ (అడెనోవైరల్ న్యూమోనియా), శ్వాసకోశ వైఫల్యం ఏర్పడింది. దీంతో పరిస్థితి అత్యవసరంగా మారడంతో కిమ్స్ కడల్స్ నియోనేటల్, పీడియాట్రిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ బృందం రాయపూర్‌కు చేరుకుంది. అక్కడ శిశువుకు చికిత్స అందించి వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి విమాన బృందాల సమన్వయంతో సురక్షితంగా హైదరాబాద్‌కు ఎయిర్‌లిఫ్ట్ చేశారు.

25 రోజుల పాటు ఎక్మోపై చికిత్స : కిమ్స్​ కడల్స్​ కొండాపూర్​లో పీడియాట్రిక్​ ఐసీయూ చేర్చిన అనంతరం శిశువుకు తీవ్రమైన ఎఆర్టీఎస్​తో పాటు న్యూమెథొరాక్స్​ (ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ గాలి చేరడం) ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు డా.పరాగ్​ తెలిపారు. అలాగే హెచ్​ఎఫ్​ఓవీ అంటే ఇన్హేల్డ్​ నైట్రిక్​ ఆక్సైడ్​ వంటి చికిత్సలు చేసినప్పటికీ శ్వాసలో మెరుగుదల కనిపించలేదు. పరిస్థితి మరింత విషమంగా మారడంతో కార్డియోథొరాసిక్​ శస్త్రచికిత్స, పీడియాట్రిక్​ ఐసీయూ బృందాలు కలిసి విఏ ఎక్మో చికిత్స ప్రారంభించామని అన్నారు. ఆ తర్వాత శిశువు 25 రోజుల పాటు ఎక్మోపై ఉండగా, వైద్య బృందం అనేక సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొంది. అధిక వైరల్​ లోడ్​, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు, గాలి లీకులు, రక్తపోటు మార్పులు వంటి సమస్యలను అధిగమించి విజయవంతంగా చికిత్సను అందించారని పేర్కొన్నారు.

తదుపరి శిశువు ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడడంతో ఎక్మో, వెంటిలేటర్ నుంచి విజయవంతంగా తొలగించి, మొత్తం 45 రోజుల చికిత్స అనంతరం శిశువు పూర్తిగా కోలుకోవడంతో డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఈ విజయవంతమైన చికిత్సలో పీడియాట్రిక్ ఐసీయూ వైద్యులు డా.కల్యాణ్, డా. అవినాష్ రెడ్డి పి, డా.వినోద్ కుమార్, డా.మాధురి కె, కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ డా.సందీప్, ఇన్‌ఫెక్షియస్ డిసీజ్ నిపుణుడు డా.రవితేజ పాల్గొన్నారు.

''సమయానికి సరైన చికిత్స అందడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ కేసు నిరూపించింది. ఎక్మో వంటి ఆధునిక రెస్క్యూ థెరపీలు అందుబాటులో ఉండటం ప్రాణాలను కాపాడటంలో ఎంతో కీలకం. వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న శిశువును ఎయిర్‌లిఫ్ట్ చేసి, దీర్ఘకాలం ఈసీఎంఓపై నిర్వహించడం అనేది నైపుణ్యం కలిగిన వైద్య బృందం వల్లే సాధ్యమైంది'' - డా.పరాగ్ డెకాటే, పీడియాట్రిక్స్​ క్లినికల్​ డైరెక్టర్

TAGGED:

AIRLIFTED INFANT SAVED HER LIFE
INFANT AIRLIFTED FROM CHHATTISGARH
AIRLIFTED INFANT SAVED IN HYDERABAD
KONDAPUR KIMS CUDDLES SAVES INFANT
INFANT AIRLIFTED TO HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.