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యోగాతో వృద్ధులకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు - జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న డాక్టర్ సుధీంద్ర

యోగా సంపూర్ణ ఆరోగ్యసాధనకు ఉత్తమ మార్గమంటున్న వైద్యనిపుణులు - అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయని వెల్లడి - వృద్ధుల విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించిన కిమ్స్​ వైద్యనిపుణుడు డా.సుధీంద్ర

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 4:51 PM IST

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Kims Doctor Sudhindra on Health Benefits Of Yoga : యోగా అనేది కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదు, ఇది శరీరం, మనసు, మెదడు అన్నింటిపైనా మంచి ప్రభావం చూపే ఒక సంపూర్ణ ఆరోగ్య సాధన. వైద్య పరిశోధనలు చెబుతున్నదేమంటే యోగా వృద్ధాప్యాన్ని ఆరోగ్యంగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. మెదడు, నరాల వ్యవస్థ, హార్మోన్లు, కండరాలు, ఎముకలు వ్యవస్థలు బలంగా పని చేస్తాయి. దీంతో మనిషి ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా జీవించగలుగుతాడని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ లైఫ్​ స్టైల్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ వైద్యులు డా.సుధీంద్ర తెలిపారు. జూన్ ​21న ప్రపంచ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని యోగా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలపై పలు విషయాలు తెలియజేశారు.

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
కిమ్స్​ వైద్యనిపుణుడు డా.సుధీంద్ర (ETV Bharat)

యోగాతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే : ఈ సంవత్సరం యోగా దినోత్సవ థీమ్ “ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి యోగా” దీని అర్థం వయస్సు పెరిగినా ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉండటం. ఇప్పడు యోగా ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం.

యోగా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది : యోగా వల్ల శరీరంలో హానికర పదార్థాలు తగ్గుతాయి. కణాలు నశించకుండా రక్షణ పొందుతాయి. ఫలితంగా షుగర్, గుండె జబ్బులు, వయస్సుతో వచ్చే సమస్యలు తగ్గుతాయి.

జ్ఞాపక శక్తి మెరుగవుతుంది : ప్రతి రోజూ యోగా చేస్తే జ్ఞాపక శక్తి మెరుగవుతుంది. లోతైన శ్వాస వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఫలితంగా నిద్ర పట్టి ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు సహకరిస్తుంది.

శరీరం చురుకుగా ఉంటుంది : యోగా వల్ల కీళ్ల కదలికలు మెరుగవుతాయి. కండరాలు బలంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా ఉన్నట్టుండి పడిపోయే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఎముకలు బలంగా ఉంటాయి.

గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది : నిత్యం యోగా చేయడం వల్ల శరీరంలో రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. షుగర్ నియంత్రణలో ఉండేందుకు కూడా సహాయపడుతుంది.

వృద్ధులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే : పెద్దవారిలో వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకలు, కీళ్లు, గుండె కొంచెం సున్నితంగా మారతాయి. అందువల్ల యోగా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం.

  1. ఎముకలు బలహీనంగా ఉన్నవారు ఎక్కువగా ముందుకు వంగే ఆసనాలు చేయకూడదు. వెన్నెముక నేరుగా ఉంచాలి. నెమ్మదిగా, సులభమైన కదలికలు చేయాలి.
  2. గుండె/ కంటి సమస్యలు ఉన్నవారు తలకిందులుగా చేసే ఆసనాలు చేయకూడదు. ఒక్కసారిగా లేచే కదలికలు చేయకూడదు. నెమ్మదిగా స్థితి మార్చాలి.
  3. కీళ్ల నొప్పులు లేదా ఆపరేషన్ చేసిన వారు లోతుగా కూర్చునే ఆసనాలు చేయకూడదు. కుర్చీపై యోగా చేయడం మంచిది. మోకాళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గించాలి.
  4. వేగంగా శ్వాస తీసుకునే వ్యాయామాలు చేయకూడదు. శ్వాసను ఆపి చేసే వ్యాయామాలు వద్దు. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకోవడం మంచిది.

ముఖ్య సూచనలు

  • యోగా మొదలుపెట్టే ముందు వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి
  • షుగర్, బీపీ, ఎముకల పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. తల తిరగడం, నొప్పి ఉంటే ఆపేయాలి.
  • సురక్షిత వాతావరణంలోనే యోగా చేయాలి.
  • జారకుండా ఉండే మ్యాట్​లు ఉపయోగించాలి. యోగా మ్యాట్, దిండు వంటి సహాయ వస్తువులు వాడాలి. శరీరాన్ని బలవంతం చేయకూడదు.
  • యోగాసనాలు నెమ్మదిగా, సౌకర్యంగా చేయాలి.

యోగా అనేది వృద్ధాప్యాన్ని ఆపేది కాదు, కానీ వృద్ధాప్యాన్ని ఆరోగ్యంగా మార్చేది. దీనివల్ల శరీరం మాత్రమే కాదు, మనసు కూడా ప్రశాంతంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

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KIMS DOCTOR SUDHENDRA ON YOGA
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

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