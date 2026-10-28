"ప్రతి నిమిషం విలువైనదే, వెంటనే స్పందించండి" - బ్రెయిన్ స్ట్రోక్పై కిమ్స్ అవగాహన
KIMS Hospital Awareness Program on Brain Stroke : పక్షవాతం లక్షణాలపై కిమ్స్ అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టింది. అక్టోబర్ 29న అంతర్జాతీయ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ డే సందర్భంగా ఈ వ్యాధి గురించి వివరిస్తోంది.
Published : October 28, 2026 at 4:59 PM IST
KIMS Hospital Awareness Program on Brain Stroke : ఇటీవల కాలంలో మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా ఎక్కువగా యువత ఇలాంటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ (పక్షవాతం)కు గురవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీల ఉద్యోగులు. వారు క్రమరహితంగా విధులకు వెళ్లడం, పని ఒత్తిడి, అధికంగా ఆలోచించడం, సరైన నిద్ర లేకపోవడం, శారీరక వ్యాయామాలు లేకపోవడం వలన మధుమేహం, బీపీ వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇవే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడానికి ప్రధాన కారణంగా మారుతున్నాయి.
ప్రజల్లో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గురించి సరైన అవగాహన లేదు. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 29న అంతర్జాతీయ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ డేగా నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజల్లో ఈ వ్యాధిపై అవగాహన పెంచడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ సంవత్సరం "ప్రతి నిమిషం విలువైనదే వెంటనే స్పందించండి" అనే సందేశానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 25 ఏళ్లు పైబడిన ప్రతి నలుగురిలో ఒకరికి జీవితకాలంలో స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అంచనా. మెదడుకు రక్తప్రసరణ ఆగిపోయిన ప్రతి నిమిషం లక్షలాది నాడీకణాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే స్ట్రోక్ చికిత్సలో సమయం అత్యంత కీలకం. ఈ సందర్భంగా కొండాపూర్ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోరేడియాలజిస్ట్ డా.కెఎస్వీ సూర్య తేజ రెడ్డి అవగాహన కల్పించారు.
అసలు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఎందుకు వస్తాయి?
"మెదడుకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే రక్తనాళంలో అడ్డంకి ఏర్పడినా, రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరిగినా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. దీనివల్ల మెదడులోని కణాలకు ఆక్సిజన్ అందక దెబ్బతింటాయి. ఫలితంగా శరీరంలోని ఒకవైపు బలహీనత, మాట పడిపోవడం, నడవలేకపోవడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు దగ్గరలోని అన్ని సదుపాయాలు కలిగిన స్ట్రోక్ రెడీ హాస్పిటల్ వెళ్లాలి. స్ట్రోక్ వల్ల మెదడులో రక్తనాళాలల్లో రక్తం గట్టకట్టినట్లు అయితే ఇటీవల వచ్చిన అధునాతన మెకానికల్ థ్రోంబెక్టమీ చికిత్స, స్టెంట్స్ రిట్రివర్ ద్వారా తీసివేయవచ్చు" - డా.కెఎస్వీ సూర్య తేజ రెడ్డి, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోరేడియాలజిస్ట్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్
స్ట్రోక్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలు
- రక్తనాళాలు దెబ్బతినడం
- రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరగడం వంటి ప్రమాదాలను పెంచుతుంది
- రక్తనాళంలో రక్తం గడ్డకట్టడం
- మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్
- గుండె సంబంధిత సమస్యలు
- పొగతాగడం, పొగాకు వినియోగం
- మెదడులో రక్తనాళం చిట్లడం
"స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. రక్తపోటును క్రమం తప్పకుండా పరీక్షించుకోవాలి. మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. పొగతాగడం మానేయాలి. ఉప్పు తక్కువగా ఉండే సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. వైద్యుల సూచనల మేరకు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. గుండె సంబంధిత సమస్యలకు సరైన చికిత్స తీసుకోవాలి" - డా.కెఎస్వీ సూర్య తేజ రెడ్డి, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ న్యూరోరేడియాలజిస్ట్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్
స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే స్పందించండి
ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం, చేయి లేదా కాలు అకస్మాత్తుగా బలహీనపడటం, మాట తడబడటం, చూపు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం పొందాలని కిమ్స్ డాక్టర్లు తెలిపారు. లక్షణాలు తగ్గిపోయినా నిర్లక్ష్యం వద్దని, వైద్యుల సలహా లేకుండా ఆస్పిరిన్ వంటి మందులు ఇవ్వొద్దని సూచించారు. మెదడులో రక్తస్రావం ఉంటే అవి ప్రమాదకరం కావచ్చని హెచ్చరించారు.
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