చిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న అధిక బరువు, ఊబకాయం - రోజూ గంట వ్యాయామం తప్పనిసరంటున్న కిమ్స్ వైద్యులు
రాష్ట్రంలో చిన్నారులలో అధిక బరువు, ఊబకాయం పెరుగుతోంది. ఫలితంగా చిన్న వయసులోనే బీపీ, మధుమేహం, కాలేయ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని కిమ్స్ వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రోజూ శారీరక శ్రమ, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
Published : September 11, 2026 at 3:31 PM IST
KIMS doctors Advices On Over Weight, Obesity in Children : ఒకప్పుడు చిన్నారుల్లో పోషకాహార లోపం, తక్కువ బరువు ప్రధాన సమస్యలుగా ఉండేవి. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. అధిక బరువు, ఊబకాయం కూడా చిన్నారులను వేధిస్తున్నాయి. తెలంగాణలో చిన్నారుల ఊబకాయం గణనీయంగా పెరిగింది. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-4లో 0.7 శాతంగా ఉన్న చిన్నారుల ఊబకాయం ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్-5లో 3.4 శాతానికి చేరింది. హైదరాబాద్ వంటి పట్టణ ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు వెళ్లే పిల్లల్లో అధిక బరువు, ఊబకాయం కలిపి 20 నుంచి 35 శాతం వరకు ఉన్నట్లు వివిధ అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా రెండు రకాల పోషక సమస్యలు
భారత్లో 4.1 కోట్లకు పైగా పిల్లలు అధిక బరువు లేదా ఊబకాయంతో ఉన్నట్లు అంచనాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికీ అనేక ప్రాంతాల్లో పోషకాహార లోపం, ఎదుగుదల లోపం కొనసాగుతున్నాయి. అంటే ఒకవైపు పోషకాహార లోపం ఉంటూనే మరోవైపు అధిక బరువు సమస్య పెరుగుతోంది. దీనినే 'డబుల్ బర్డెన్'గా పేర్కొంటున్నారు. ఇళ్లలో సంప్రదాయ ఆహారానికి బదులుగా అధిక చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు కలిగిన ప్యాకేజ్డ్ ఆహార పదార్థాలు, శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు, చిప్స్, నూడుల్స్, తీపి పానీయాల వినియోగం పెరుగుతోంది. ఇవి పిల్లల ఆహారపు అలవాట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
తెలంగాణలో వేగంగా పెరుగుతున్న సమస్య
2015-16లో జరిగిన ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్-4తో పోలిస్తే 2019-21లో జరిగిన ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్-5లో తెలంగాణలో చిన్నారుల ఊబకాయం 0.7 శాతం నుంచి 3.4 శాతానికి పెరిగింది. అంటే 2.7 శాతం పాయింట్ల పెరుగుదల నమోదైంది. దేశంలో చిన్నారుల ఊబకాయం ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. పెద్దల్లో అధిక బరువు, ఊబకాయం కూడా ఆందోళన కలిగించే స్థాయిలో ఉంది. ఐసీఎంఆర్-ఎన్ఐఎన్ అధ్యయనం ప్రకారం తెలంగాణలో 47.7 శాతం మంది పెద్దలు అధిక బరువు లేదా ఊబకాయంతో ఉన్నారు. తల్లిదండ్రుల జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు పిల్లలపై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రక్తహీనత వంటి సూక్ష్మ పోషక లోపాలు కొనసాగుతుండగానే కౌమారదశ పిల్లల్లో బీఎంఐ పెరుగుతోంది. దీంతో బరువు ఎక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన పోషకాహారం సరిపోతున్నట్లు కాదు అనే విషయాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఊబకాయానికి కేంద్రంగా హైదరాబాద్!
వేగవంతమైన పట్టణీకరణ, మారుతున్న జీవనశైలి, ఇంటి వద్దే ఎక్కువ సమయం గడపడం, ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ, జంక్ఫుడ్ సులభంగా అందుబాటులో ఉండటం వంటి కారణాలతో హైదరాబాద్లో చిన్నారుల్లో అధిక బరువు సమస్య పెరుగుతోంది. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో నిర్వహించిన కొన్ని అధ్యయనాల్లో ఐఏపీ ప్రమాణాల ప్రకారం ఊబకాయం, అధిక బరువు కలిపి గణనీయమైన స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. ప్రభుత్వ, సెమీ అర్బన్ పాఠశాలల్లోనూ ఈ సమస్య 19 నుంచి 21 శాతం వరకు ఉన్నట్లు అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీంతో ఇది కేవలం సంపన్న కుటుంబాల పిల్లల సమస్య కాదని స్పష్టమవుతోంది. గచ్చిబౌలి, మియాపూర్, మాదాపూర్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లోనూ పిల్లల్లో శారీరక చురుకుదనం తగ్గుతోంది. చదువుల ఒత్తిడి, ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడపడం, ఆట స్థలాలు అందుబాటులో లేకపోవడం, స్క్రీన్ వినియోగం పెరగడం ఇందుకు కారణాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
'ఇద్దరు ముగ్గురిలో ఒకరికి అధిక బరువు'
హైదరాబాద్లోని పట్టణ, క్లినికల్ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే ప్రతి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పిల్లల్లో ఒకరు అధిక బరువు లేదా ఊబకాయంతో ఉండటం కనిపిస్తోంది. ఒకప్పుడు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం, ఎదుగుదల సమస్యలపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టేవాళ్లమని ఇప్పుడు అదే సమయంలో చిన్నారుల్లో ఊబకాయం కూడా వేగంగా పెరుగుతోందని కిమ్స్ వైద్యులు డాక్టర్ బాబు ఎస్. మదార్కర్ పేర్కొన్నారు.
అధిక బరువుతో పిల్లల్లో చిన్న వయసులోనే అధిక రక్తపోటు, కొవ్వు కాలేయం, టైప్-2 మధుమేహం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ప్రధానంగా మధ్య వయస్కుల్లో కనిపించిన కొన్ని జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు ఇప్పుడు చిన్నారుల్లోనూ గుర్తించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీర్ఘకాలం సెల్ఫోన్, టీవీ, ఇతర స్క్రీన్ల ముందు కూర్చోవడం వల్ల శారీరక శ్రమ తగ్గిపోతోందని చెప్పారు. అదే సమయంలో స్క్రీన్ చూస్తూ చిప్స్, నూడుల్స్, బిస్కెట్లు, తీపి పానీయాలు వంటి వాటిని మధ్యమధ్యలో తీసుకోవడం అలవాటవుతోందన్నారు. దీనివల్ల పిల్లల సహజ ఆకలి నియంత్రణ దెబ్బతినడంతో పాటు అధిక కేలరీలు శరీరంలోకి చేరుతున్నాయని వివరించారు.
కిమ్స్ వైద్యుల సలహాలు
- చిన్నారుల ఊబకాయాన్ని కేవలం ఆహారం తగ్గించడం ద్వారా నియంత్రించలేము.
- పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యం, స్క్రీన్ వినియోగం, శారీరక చురుకుదనం, కుటుంబ సభ్యుల జీవనశైలి అన్నింటిపైనా దృష్టి పెట్టాలి.
- తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చెప్పడమే కాకుండా తామూ ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించాలి.
- రోజువారీ శారీరక శ్రమకు సమయం కేటాయించాలి. పాఠశాలల్లోనూ క్రమబద్ధమైన వ్యాయామం, క్రీడలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని డాక్టర్ బాబు ఎస్. మదార్కర్ చెబుతున్నారు.
ప్యాకెట్ ఆహారాలపై నియంత్రణ అవసరం
చిన్నారులకు అధిక చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు కలిగిన ఆహార పదార్థాలు సులభంగా అందుబాటులో ఉండటం కూడా సమస్యను పెంచుతోంది. ఐసీఎంఆర్-ఎన్ఐఎన్ నేతృత్వంలోని 'లెట్స్ ఫిక్స్ అవర్ ఫుడ్' కార్యక్రమం యువత ఆహార వాతావరణంలో మార్పులు తీసుకురావడానికి పలు సూచనలు చేసింది. ఆహార ప్యాకెట్లపై అధిక చక్కెర, ఉప్పు, కొవ్వు వంటి అంశాలను స్పష్టంగా తెలియజేసే ఫ్రంట్-ఆఫ్-ప్యాక్ న్యూట్రిషన్ లేబులింగ్ను అమలు చేయాలని సూచించింది.
పాఠశాలల్లో జంక్ఫుడ్కు కళ్లెం
పాఠశాల ప్రాంగణాల్లో, వాటికి 50 మీటర్ల పరిధిలో అధిక కొవ్వు, చక్కెర, ఉప్పు కలిగిన ఆహార పదార్థాల విక్రయం, ప్రకటనలపై నిబంధనలు ఉన్నాయి. అయితే వీటి అమలుపై మరింత పర్యవేక్షణ అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పాఠశాలలు 'ఈట్ రైట్ స్కూల్' విధానాన్ని అమలు చేయాలి. క్యాంటీన్లకు అవసరమైన లైసెన్సులు, ఆహార పట్టికలపై ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు, పోషకాహార నిపుణుల సూచనలు ఉండేలా చూడాలి.
రోజుకు గంట వ్యాయామం తప్పనిసరి చేయాలి
చిన్నారులు రోజులో కనీసం 45 నుంచి 60 నిమిషాలు శారీరకంగా చురుకుగా ఉండేలా పాఠశాలలు చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ రోజువారీ వ్యాయామం, క్రీడలకు తగిన సమయం కేటాయించాలి. అలాగే నగరాల్లో పిల్లలు ఆడుకునేందుకు సురక్షితమైన ఆటస్థలాలు, నడక మార్గాలు, సైకిల్ ట్రాక్లను అభివృద్ధి చేయాలి. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నివాస ప్రాంతాల్లో ఉన్న బహిరంగ స్థలాలను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. చిన్నారుల ఊబకాయాన్ని ఒక వ్యక్తిగత సమస్యగా కాకుండా కుటుంబం, పాఠశాల, సమాజం కలిసి పరిష్కరించాల్సిన ప్రజారోగ్య సమస్యగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది.
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