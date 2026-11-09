సకాలంలో అందించే టీకాలతో ప్రాణాంతక వ్యాధులకు చెక్! - చిన్నారుల వ్యాక్సిన్లపై కిమ్స్ వైద్యుల అవగాహన
KIMS Doctors Awareness On Vaccines : చిన్నారులకు అందించే టీకాలపై తల్లిదండ్రులు పడే అపోహలపై సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ వైద్యులు అవగాహన కల్పించారు. సకాలంలో టీకాలు వేయిస్తే ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి రక్షించవచ్చని తెలిపారు.
Published : November 9, 2026 at 8:52 PM IST
పిల్లలకు జ్వరం వస్తే వెంటనే మందులు వేస్తాం. తగ్గలేదంటే వెంటనే వైద్యుడి దగ్గరకు తీసుకెళ్తాం. కానీ కొన్ని వ్యాధులు రాకుండా ముందుగానే రక్షణ కల్పించే టీకాల విషయంలో మాత్రం కొంతమంది తల్లిదండ్రులు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. మరికొందరు టీకాల వల్ల జ్వరం వస్తుందని భావిస్తారు. చిన్నారులకు ఎక్కువ టీకాలు ఇస్తే ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని కూాడా భయపడుతుంటారు. ఇలాంటి అపోహల కారణంగా పిల్లలకు సకాలంలో వ్యాక్సిన్ వేయించకపోవడం ప్రమాదకరమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాక్సిన్లు అనేక ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పించడమే కాకుండా వ్యాధుల వ్యాప్తిని కూడా తగ్గిస్తాయని సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ వైద్యులు టీకాలపై అవగాహన కల్పించారు.
అసలు టీకాలు అంటే?
మన శరీరంలోకి వ్యాధికారక క్రిములు ప్రవేశించినప్పుడు వాటితో పోరాడేందుకు రోగనిరోధక వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది. అయితే కొన్ని వ్యాధులు శరీరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ఇలాంటి వ్యాధులు రాకుండా ముందుగానే శరీరాన్ని సిద్ధం చేసేవే టీకాలు. వీటిని తీసుకున్నప్పుడు మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ సంబంధిత వ్యాధికారకాన్ని గుర్తించడం, దాంతో పోరాడటం నేర్చుకుంటుంది. భవిష్యత్తులో ఆ క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశించినా వాటిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అంటే వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత చికిత్స చేయడం కంటే, ముందుగానే రక్షణ కల్పించడమే టీకాల ముఖ్య ఉద్దేశం.
పిల్లలకు చిన్న వయసులోనే అనేక వ్యాక్సిన్లు వేయించాల్సి ఉంటుంది. పోలియో వల్ల శాశ్వత వైకల్యం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మీజిల్స్ (తట్టు) ద్వారా న్యుమోనియా, మెదడువాపు రావచ్చు. డిఫ్తీరియా గొంతుకు ప్రమాదకరమైన ఇన్ఫెక్షన్ కలిగిస్తుంది. కోరింత దగ్గు చిన్నారుల్లో శ్వాస సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. టెటనస్, హెపటైటిస్-బి, రోటావైరస్ వల్ల వచ్చే తీవ్ర విరేచనాలు, న్యుమోకాకల్ ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి వ్యాధుల నుంచి కూడా సంబంధిత టీకాలు రక్షిస్తాయి.
ఏ వయసులో ఏ టీకా తీసుకోవాలి?
పుట్టినప్పుడు: బీసీజీ, పోలియో చుక్కలు, హెపటైటిస్-బి తొలి డోసు.
6, 10, 14 వారాలకు: పోలియో, పెంటావాలెంట్, రోటావైరస్, ఐపీవీ వంటి టీకాలు. అలాగే షెడ్యూల్ ప్రకారం న్యుమోకాకల్ టీకాలు.
9 నుంచి 12 నెలల మధ్య: మీజిల్స్-రుబెల్లా తొలి డోసు, ఇతర నిర్దేశిత టీకాలు.
16 నుంచి 24 నెలల మధ్య: మీజిల్స్-రుబెల్లా రెండో డోసు, డీపీటీ బూస్టర్, పోలియో బూస్టర్.
5 నుంచి 6 ఏళ్ల వయసులో: డీపీటీ బూస్టర్.
10, 16 ఏళ్ల వయసులో: టీడీ టీకాలు.
గర్భిణులకు కూడా టెటనస్, డిఫ్తీరియా నుంచి రక్షణ కల్పించే టీడీ టీకాలు వైద్యుల సూచన మేరకు ఇస్తారు. పిల్లల వయసు, గతంలో తీసుకున్న డోసులను బట్టి టీకాల షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు.
టీకాలపై అపోహలొద్దు
- చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు టీకాలు వేయిస్తే జ్వరం వస్తుందనుకుంటారు. కొన్ని వ్యాక్సిన్ల వల్ల స్వల్ప జ్వరం, ఇంజెక్షన్ వేసిన చోట నొప్పి, వాపు రావొచ్చు. ఇవి సాధారణంగా ఒకటి రెండు రోజుల్లో తగ్గిపోతాయి. ఏదైనా అసాధారణ లక్షణాలు కనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
- చిన్నారులకు ఎక్కువ టీకాలు ఇస్తే రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ టీకాల వల్ల శరీరం వివిధ వ్యాధులను ఎదుర్కోవడం నేర్చుకుంటుంది. నిర్ణీత వయసులో ఇచ్చే టీకాలు శాస్త్రీయ పరిశోధనల ఆధారంగా రూపొందించినవే.
- టీకాలు వేయించుకున్నా వ్యాధులు వస్తున్నాయని అపోహపడుతుంటారు. అయితే ఏ టీకా 100 శాతం రక్షణకు హామీ ఇవ్వదు. వ్యాధి సోకే ప్రమాదాన్ని, సోకినప్పుడు తీవ్ర అనారోగ్యం లేదా చనిపోయే ముప్పు నుంచి తప్పించగలదు.
"టీకాలు కేవలం చిన్నారులకే పరిమితం కావు. వయసు పెరిగే కొద్దీ రోగనిరోధక శక్తిలో మార్పులు వస్తాయి. కొన్ని వ్యాధుల నుంచి రక్షణ తగ్గొచ్చు. పెద్దలు, వృద్ధులు కూడా తమ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి ఫ్లూ, న్యుమోకాకల్, హెర్పిస్ జోస్టర్ టీకాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కౌమారదశలో హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ ద్వారా భవిష్యత్తులో కొన్ని క్యాన్సర్ల ముప్పును తగ్గించొచ్చు" - డాక్టర్. బాబు ఎస్.మడార్కర్, సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ కడల్స్ చీఫ్ నియోనాటాలజిస్ట్
పిల్లల టీకా కార్డును పరిశీలించాలి
ప్రపంచ వ్యాధి నిరోధక టీకాల వారోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి కుటుంబం తమ పిల్లల టీకా కార్డును పరిశీలించాలి. మిస్ అయిన డోసులు ఏమైనా ఉన్నాయా? తదుపరి టీకా ఎప్పుడు వేయించాలి? కుటుంబంలోని పెద్దలకు ఏవైనా టీకాలు అవసరమా? అనే విషయాలను వైద్యులతో చర్చించాలి. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అపోహలను నమ్మకుండా వైద్య నిపుణులు, అధికారిక ఆరోగ్య సంస్థలు అందించే సమాచారాన్నే విశ్వసించాలి.
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