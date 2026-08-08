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ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తొలి గంట అత్యంత కీలకం : డా.భాస్కర్​రావు

కిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో న్యూరోట్రామా నర్సింగ్ జాతీయ సదస్సు - రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గోల్డెన్​ అవర్​ పట్ల అవగాహన - అమెరికాతో పోల్చితే భారత్​లో ఐదు రెట్లు రోడ్డు ప్రమాద మరణాలు నమోదవుతున్న వైద్యుల ఆందోళన

గోల్డెన్​ అవర్​పై కిమ్స్ వైద్యుల అవగాహన సదస్సు
KIMS Doctors Golden Hour Awareness Session (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2026 at 6:34 PM IST

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KIMS Doctors Golden Hour Awareness Session : తలకు గాయాలు, వెన్నెముక దెబ్బతినడం వంటి న్యూరో ట్రామా కేసులకు సంబంధించి ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తొలి గంట అత్యంత కీలకమని కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఛైర్మన్, డైరెక్టర్ డా.భాస్కర్​రావు అన్నారు. ఈ సమయంలో సరైన చికిత్స అందించడం ప్రాణాపాయం నుంచి రక్షించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నారు. ఇవాళ న్యూరోట్రామా సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో కిమ్స్ న్యూరోసర్జరీ విభాగం సహకారంతో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహిస్తున్న మూడు రోజుల న్యూరోట్రామా నర్సింగ్ జాతీయ సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు.

వయస్సుకు తగినట్లు చికిత్స అవసరం : రోడ్డు ప్రమాదాలు యువతలో వికలాంగత్వానికి ప్రధాన కారణంగా మారుతున్నాయని డా.భాస్కర్ రావు అన్నారు. చిన్నపిల్లల్లో ఎత్తు నుంచి పడిపోవడం, యువత, మధ్య వయస్సు వారిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు, వృద్ధుల్లో జారిపడడం వల్ల మెదడు, వెన్నెముక గాయాలు ఎక్కువగా అవుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. ప్రతి వయసులో గాయాల స్వభావం, వాటి ప్రభావం వేరుగా ఉంటుందని అందుకు అనుగుణంగా చికిత్సా విధానాలు కూడా మార్చాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.

అమెరికాతో పోలిస్తే ఐదు రెట్ల మరణాలు : ప్రపంచ వాహనాలలో భారతదేశం వాటా కేవలం 1 శాతం మాత్రమే ఉండగా రోడ్డు ప్రమాదాల కారణంగా నమోదవుతున్న మరణాలలో వాటా 10 శాతంగా ఉందని వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరల్డ్ బ్యాంక్ 2021 గణాంకాల ప్రకారం ఈ పరిస్థితి దేశ రహదారి భద్రతా వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను సూచిస్తోందన్నారు. అమెరికాలో 22.1 లక్షల రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి 27,461 మంది మరణించగా, భారతదేశంలో 4,80,652 ప్రమాదాల్లో 1,50,785కు మరణాలు నమోదయ్యాయని తెలిపారు.

"ట్రామాటిక్ బ్రెయిన్ ఇంజూరీస్ (టీబీఐ) దేశంలో ప్రజారోగ్యానికి పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్​వో) 2023 నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీబీఐ ప్రమాదాలు 5.5 శాతం తగ్గినప్పటికీ భారతదేశంలో మాత్రం 11.1 శాతం పెరిగడం ఆందోళనకరం" - కిమ్స్ న్యూరోసర్జరీ విభాగాధిపతి డా.మానస్ పాణిగ్రాహి

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే అధికం : అమెరికాతో పోలిస్తే ప్రమాదాల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ మరణాలు ఐదు రెట్లు అధికంగా ఉండటం అత్యవసర వైద్య సేవల అందుబాటు, సమయానుకూల చికిత్స లోపాలకు నిదర్శనమన్నారు. రోడ్డు ప్రమాద మరణాల్లో 50 శాతానికి పైగా పాదచారులు, ద్విచక్రవాహనదారులేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 66 శాతం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అల్పాదాయం గల కుటుంబాలలో మరణాల రేటు రెండింతలు ఎక్కువగా ఉందని వెల్లడించారు.

'గాయం చిన్నదైనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి' : హెల్మెట్ వినియోగం అత్యంత కీలకమని దీంతో టీబీఐ ప్రమాదాన్ని గరిష్ఠంగా 74 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం హెల్మెట్ వినియోగం కేవలం 22 నుంచి 55 శాతం మధ్యే ఉందని తెలిపారు. ట్రామా రోగులలో దాదాపు మూడోవంతు మంది గాయమైన 24 గంటల తరువాతే ఆసుపత్రికి చేరుతున్నారని ఈ ఆలస్యం ప్రాణాపాయాన్ని మరింత పెంచుతోందని హెచ్చరించారు. ఎన్ఐఎంహెచ్ఎన్ఎస్ అధ్యయనంలో 77 శాతం రోగులకు స్వల్ప స్థాయి టీబీఐ ఉండగా 48 శాతం మందిలో సీటీ స్కాన్ సాధారణంగా కనిపించినట్లు వెల్లడైందన్నారు. కాబట్టి తల గాయం చిన్నదిగా కనిపించినా వైద్య పరీక్షలు తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని సూచించారు.

ఈ అంశాలపై నిపుణుల చర్చలు : మూడు రోజుల సదస్సులో భాగంగా అత్యవసర న్యూరో సేవలు, రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు తొలి గంటలో చేయాల్సిన చికిత్స, మెదడు వాపు పర్యవేక్షణ, ఐసీయూ సంరక్షణ, శస్త్రచికిత్స అనంతర సంరక్షణ, వెన్నెముక గాయాల చికిత్స, పిల్లలు, వృద్ధుల్లో న్యూరో ట్రామా, కృత్రిమ మేధస్సు వినియోగం, రీహాబిలిటేషన్ వంటి అంశాలపై నిపుణులు ఉపన్యాసాలు, చర్చలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యేక న్యూరోట్రామా నర్సింగ్ సింపోజియంలో “గోల్డెన్ అవర్” నిర్వహణ, న్యూరోలాజికల్ పరిస్థితి క్షీణతను తొలిదశలో గుర్తించడం, ఆపరేషన్ థియేటర్ భద్రత, స్పైనల్ ట్రామా రోగుల సంరక్షణ, న్యూరో ఐసీయూ మానిటరింగ్, ఐసీయూ నుంచి వార్డుకు సురక్షిత మార్పిడి వంటి అంశాలపై నర్సులకు ప్రాయోగిక శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

'సమస్టిగా పనిచేయడమే కోసమే సదస్సు' : దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ న్యూరోసర్జన్లు, న్యూరోక్రిటికల్ కేర్ నిపుణులు, నర్సింగ్ విద్యావేత్తలు, ట్రామా నిపుణులు ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. న్యూరో ట్రామా రోగులకు వేగంగా, సమన్వయంతో చికిత్స అందించేందుకు వైద్యులు, నర్సులు, అత్యవసర సేవల సిబ్బంది కలిసి పనిచేయడం ఈ సదస్సు ప్రధాన లక్ష్యమని డా. మానస్ పాణిగ్రాహి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్ గచ్చిబౌలి కన్సల్టెంట్ న్యూరో మరియె స్పైన్ సర్జన్ డా.రాఘవేంద్ర, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ న్యూరో సర్జన్ డా.శ్వేత, న్యూరోట్రామా సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడు డా.సుమిత్ సిన్హాతో పాటు కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

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KIMS GOLDEN HOUR AWARENESS SESSION
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GOLDEN HOUR AWARENESS KIMS DOCTORS
గోల్డెన్​ అవర్​పై కిమ్స్ అవగాహన
KIMS DOCTORS GOLDEN HOUR AWARENESS

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