మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారి 'మాటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి' : డా. చరణ్ తేజ కొగంటి
మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారి అభిప్రాయాలను, అనుభవాలను వినాలని కిమ్స్ వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్సతో పాటు వారిని అర్థం చేసుకునే వారు ఉండడమూ ముఖ్యమని సలహా ఇస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 6:01 PM IST
Kims Doctor Awareness On Mental Health Issues Patients : మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారిని కేవలం వారి వ్యాధి పేరుతో గుర్తించకూడదని, వారి భావాలు, అనుభవాలు, జీవిత పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలని కొండాపూర్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో సైకియాట్రిస్ట్ డా. చరణ్ తేజ కొగంటి తెలిపారు. అక్టోబర్ 10న నిర్వహించే ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి మందులు, చికిత్స ఎంత ముఖ్యమో వారి మాటలను శ్రద్ధగా వినడం, ఎలాంటి తీర్పులు ఇవ్వకుండా అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.
కాస్త ఓపికగా వినాలి, వెంటనే పరిష్కారం చెప్పకూడదు
చాలామంది తమలోని భావోద్వేగ సమస్యలను నెలల తరబడి, కొన్నిసార్లు సంవత్సరాల పాటు ఎవరికీ చెప్పుకోకుండా మౌనంగా భరిస్తుంటారని డా. చరణ్ చెప్పారు. కొందరు తమ సమస్యకు స్పష్టమైన కారణం తెలుసుకోవడానికి వైద్యులను సంప్రదిస్తే, మరికొందరు తమలో ఏదో మార్పు వచ్చిందని, మునుపటిలా ఉండలేకపోతున్నామని చెబుతుంటారని వివరించారు. అలాంటి సమయంలో వారికి వెంటనే పరిష్కారం చెప్పడం కంటే, వారి బాధను ఓపికగా వినే వ్యక్తి అవసరమన్నారు.
వ్యక్తిగత అనుభవాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, బాధితుల గొంతుకను వినడం, తద్వారా నిజమైన మార్పు తీసుకురావడం కీలకం. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కేవలం లక్షణాలు, వ్యాధి నిర్ధరణలు, వైద్య పుస్తకాల ద్వారా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేమన్నారు. ఒకే రకమైన డిప్రెషన్, ఆందోళన లేదా బైపోలార్ డిజార్డర్తో బాధపడుతున్న ఇద్దరి అనుభవాలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయని ఆయన చెప్పారు. ఒకరు ఉద్యోగ సమస్యలతో సతమతమవుతుంటే, మరొకరు కుటుంబ సంబంధాలు, వ్యక్తిగత జీవితంలోని ఇబ్బందులతో బాధపడవచ్చన్నారు.
స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేలా ప్రోత్సహించాలి
సాధారణంగా వైద్యులు నిద్ర, ఆకలి, మానసిక స్థితి, ఆలోచనలు, రోజువారీ పనులపై ప్రభావం వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తారు. అయితే బాధితులను వారి పరిస్థితి గురించి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడేలా ప్రోత్సహించడం కూడా అవసరం. వారి సమస్యను మాత్రమే కాకుండా, ఆ సమస్యను వారు ఎలా అనుభవిస్తున్నారో తెలుసుకోవడం ద్వారా మెరుగైన చికిత్స అందించవచ్చు. మానసిక సమస్యల నుంచి కోలుకోవడం అంటే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే విధంగా ఉండదు. కొందరికి తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరడం కోలుకోవడానికి సంకేతమైతే, మరికొందరికి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం, కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడం, స్వతంత్రంగా జీవించడం లేదా మళ్లీ జీవితాన్ని ఆస్వాదించగలగడం ముఖ్యం.
నిర్ణయాల్లో భాగస్వామ్యం తప్పకుండా కల్పించాలి
భారతీయ సమాజంలో మానసిక ఆరోగ్యం కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. బాధితులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు, జీవిత భాగస్వాములు, పిల్లలు, సంరక్షకులు కూడా భయం, అయోమయం, మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటుంటారు. వారి భావాలను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అదే సమయంలో చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తి గౌరవానికి, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలగకుండా, తన జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయాల్లో అతనికి లేదా ఆమెకు భాగస్వామ్యం కల్పించాలి.
అనుభవాలను గౌరవిస్తూ వినగలగాలి
వైద్య చికిత్సలో శాస్త్రీయ విధానంతో పాటు మానవీయ దృక్పథం కూడా అవసరం. డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్న వ్యక్తిని కేవలం ఆ వ్యాధితోనే గుర్తించకూడదని, స్కిజోఫ్రెనియా లేదా ఆందోళన సమస్యలు ఉన్నవారిని కూడా వారి వ్యాధి పేరుతో నిర్వచించకూడదు. వ్యాధి నిర్ధరణ అనేది ఒక వ్యక్తి జీవితంలోని ఒక భాగం మాత్రమే అదే వారి పూర్తి వ్యక్తిత్వం కాదు అని స్పష్టం. ఇంట్లో, కార్యాలయాల్లో, పాఠశాలల్లో, ముఖ్యంగా ఆసుపత్రుల్లో మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారి మాటలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. వారి అనుభవాలను గౌరవిస్తూ, తీర్పులు ఇవ్వకుండా వినడం ద్వారా మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడంతో పాటు, చికిత్స, కోలుకునే ప్రక్రియలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావచ్చు.
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