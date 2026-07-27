"నిశ్శబ్ద హంతకి" వైరల్ హెపటైటిస్తో బీ కేర్ఫుల్ - ఈ జాగ్రత్తలు మేలంటున్న వైద్యనిపుణులు
ఏటా పెరుగుతున్న ఫ్యాటీ లివర్ కేసులు - కాలేయాన్ని దెబ్బతీసే హెపటైటిస్పై అప్రమత్తత అవసరమంటున్న వైద్యనిపుణులు - సకాలంలో టీకాలు, చికిత్సలతో వైరల్ హెపటైటిస్ నివారించవచ్చంటున్న కిమ్స్ వైద్యులు డా.కె.బాల మురళీకృష్ణ
Published : July 27, 2026 at 6:15 PM IST
How to Prevent Viral Hepatitis : ఏటా జులై 28వ తేదీన ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ వైరల్ హెపటైటిస్పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది "హెపటైటిస్: లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్" అనే థీమ్తో హెపటైటిస్ నిర్ధారణ, టీకాలు, చికిత్స అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించాలనే సందేశాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఇస్తోంది. ఆధునిక వైద్యం ఎంతో అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ, వైరల్ హెపటైటిస్తో బాధపడుతున్న లక్షలాది మంది తమకు ఈ వ్యాధి ఉన్న విషయమే తెలియక జీవిస్తున్నారని కిమ్స్ కొండాపూర్ హాస్పిటల్కు చెందిన సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, హెపటాలజిస్ట్ డా.కె. బాలమురళీకృష్ణ తెలిపారు.
పెరుగుతున్న కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు : పట్టణీకరణ, జీవనశైలిలో మార్పులు, కాలేయ సంబంధిత వ్యాధుల పెరుగుదల, వైరల్ హెపటైటిస్పై సరైన అవగాహన లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ముందస్తు పరీక్షల అవసరం మరింత పెరిగిందని ఆయన వివరించారు. వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించే వరకు వేచి చూడకుండా, ముందుగానే గుర్తించడం ద్వారా కాలేయాన్ని రక్షించుకోవచ్చని సూచించారు.
నిశ్శబ్ద హంతకుడితో జాగ్రత్త : వైరల్ హెపటైటిస్ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఎక్కువగా ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు కనిపించవని డా.కె.బాలమురళీకృష్ణ తెలిపారు. అలసట, ఆకలి తగ్గడం, వికారం, కడుపులో స్వల్ప అసౌకర్యం తదితర లక్షణాలను చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తారన్నారు. కామెర్లు, కడుపు ఉబ్బరం, ఆకస్మికంగా బరువు తగ్గడం లాంటి లక్షణాలు కనిపించే సమయానికి వ్యాధి ముదిరి ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు. అందుకే వైరల్ హెపటైటిస్ను "నిశ్శబ్ద హంతకుడు" అని కూడా పిలుస్తుంటారన్నారు.
వైరల్ హెపటైటిస్ను నివారించవచ్చని బాలమురళీకృష్ణ చెప్పారు. హెపటైటిస్-బి టీకా ద్వారా పూర్తిగా నివారణ సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. అలాగే హెపటైటిస్-సికి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక యాంటీవైరల్ మందులతో చాలా మంది పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశం ఉందన్న ఆయన వ్యాధిని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే కాలేయానికి శాశ్వత నష్టం కలగకుండా అడ్డుకోవచ్చని వివరించారు.
"వైరల్ హెపటైటిస్ అనేది కాలేయంలో వైరస్ వల్ల ఏర్పడే వాపు. హెపటైటిస్-ఏ, బి, సి, డి, ఈ వైరస్లు దీనికి ప్రధాన కారణాలు. వీటిలో ముఖ్యంగా హెపటైటిస్-బి, హెపటైటిస్-సి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. ఇవి చాలా సంవత్సరాల పాటు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకుండా శరీరంలో ఉండి, చివరికి లివర్ సిరోసిస్, కాలేయ వైఫల్యం, కాలేయ క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. చాలా మందికి కాలేయం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తర్వాతే వ్యాధి బయటపడుతుంది" - డా.కె. బాల మురళీకృష్ణ, సీనియర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్
హెపటైటిస్-బి నుంచి రక్షణకు టీకానే ఆయుధం : 'హెపటైటిస్-బి నుంచి రక్షణకు టీకా అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆయుధం. ప్రతి శిశువుకూ పుట్టిన వెంటనే హెపటైటిస్-బి టీకా ఇవ్వాలి. అనంతరం సూచించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం అన్ని డోసులు పూర్తి చేయాలి. టీకా తీసుకోని పెద్దలు, ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సిబ్బంది, హెపటైటిస్ బాధితుల కుటుంబ సభ్యులు, డయాలసిస్ రోగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు వైద్యుల సలహాతో టీకా తీసుకోవడం మంచిది' అని డా.బాలమురళీకృష్ణ తెలిపారు.
హెపటైటిస్ నిర్ధారణ కోసం పరీక్షలు కూడా అంతే ముఖ్యమైనవని బాలమురళీకృష్ణ వివరించారు. మధుమేహం, ఊబకాయం, దీర్ఘకాలిక కాలేయ వ్యాధులు ఉన్నవారు, కుటుంబంలో హెపటైటిస్-బి లేదా లివర్ క్యాన్సర్ చరిత్ర ఉన్నవారు, గతంలో రక్తం ఎక్కించుకున్నవారు, లివర్ ఫంక్షన్ పరీక్షల్లో అసాధారణ ఫలితాలు వచ్చినవారు తప్పనిసరిగా హెపటైటిస్-బి, సి పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. గర్భిణులు కూడా తల్లి నుంచి శిశువుకు వ్యాధి సోకకుండా ఉండేందుకు హెపటైటిస్ పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం అని ఆయన సూచించారు.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :
- ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం
- క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం
- మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం
- మధుమేహం, కొలెస్ట్రాల్ను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం
- హెపటైటిస్పై ఉన్న అపోహలను కూడా తొలగించాలి
హైదరాబాద్లోని అత్యాధునిక వైద్య కేంద్రాల్లో ప్రస్తుతం లివర్ ఎలాస్టోగ్రఫీ, థెరప్యూటిక్ ఎండోస్కోపీ, యాంటీవైరల్ చికిత్సలు, సమగ్ర కాలేయ వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. ఇవి వేలాది మంది రోగులకు మెరుగైన ఫలితాలను అందిస్తున్నాయని వైద్యనిపుణులు తెలిపారు. అయితే ఆధునిక సాంకేతికత మాత్రమే సరిపోదు. ప్రజల్లో అవగాహన, టీకాలు, ముందస్తు పరీక్షలు, సకాలంలో వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారానే హెపటైటిస్ను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకురాగలమన్నారు.
"ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కాలేయ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ చూపాలి. ప్రమాద కారకాలు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా హెపటైటిస్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. పిల్లలకు హెపటైటిస్-బి టీకాలు వేయించాలి. కాలేయానికి సంబంధించిన లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. హెపటైటిస్తో బాధపడుతున్న వారిని చిన్నచూపు చూడకుండా వారికి మద్దతుగా నిలవాలి. అవగాహన, ముందస్తు పరీక్షలు, టీకాలు, సకాలంలో చికిత్స ఈ నాలుగు చర్యలతోనే వైరల్ హెపటైటిస్ను నియంత్రించవచ్చు. ఆరోగ్యకరమైన కాలేయమే ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి పునాది" - డా.బాలమురళీకృష్ణ, సీనియర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్
ఏటా 13 లక్షల మంది మృతి : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనా ప్రకారం 2024 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 28.7 కోట్ల మంది హెపటైటిస్-బి లేదా హెపటైటిస్-సి దీర్ఘకాలిక ఇన్ఫెక్షన్తో జీవిస్తుండగా, ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 13 లక్షల మంది లివర్ సంబంధిత సమస్యలు, లివర్ క్యాన్సర్ కారణంగా మరణిస్తున్నారు. 2030 నాటికి వైరల్ హెపటైటిస్ను ప్రజారోగ్య సమస్యగా నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
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