నెలలు నిండకపోయినా నిండు ఆరోగ్యం - ముందస్తుగా పుట్టిన శిశువుల సంరక్షణపై కిమ్స్ కడిల్స్ మార్గదర్శనం
Prematurity Awareness Week At KIMS : ప్రపంచ ప్రీమ్యాచ్యూరిటీ డే సందర్భంగా నెలలు నిండకుండా పుట్టే శిశువుల సంరక్షణ, ప్రత్యేక వైద్యం ప్రాముఖ్యతపై కిమ్స్ కడిల్స్ వైద్యులు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 6:16 PM IST
ప్రపంచ ప్రీ మెచ్యూరిటీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కిమ్స్ కడల్స్ సికింద్రాబాద్ వైద్యులు నవంబర్ 15 నుంచి 21 వరకు వారం రోజులపాటు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చిన్నారుల్లో అపారమైన సామర్థ్యం వారి భవిష్యత్తు కోసం తదుపరి వైద్య సంరక్షణలో పెట్టుబడి పెట్టాలని కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.
నెలలు నిండకముందే జన్మించిన శిశువుల ప్రాణాలను కాపాడటంతో పాటు, వారు ఆరోగ్యంగా ఎదిగేలా నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ అందించడం ఎంతో ముఖ్యమని కిమ్స్ కడల్స్ సికింద్రాబాద్ వైద్యులు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి పది మంది శిశువుల్లో ఒకరు నెలలు నిండకముందే జన్మిస్తున్నారని, భారత్లో ఏటా 30 లక్షలకు పైగా శిశువులు ప్రీ మెచ్యూర్గా పుడుతున్నారని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలతో ఇలాంటి శిశువుల ప్రాణాలను కాపాడగలుగుతున్నప్పటికీ, ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయిన తర్వాత కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరమని వివరించారు. కంటి చూపు, వినికిడి, పోషకాహారం, మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ అభివృద్ధిని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి చికిత్స అందించవచ్చని తెలిపారు.
సరైన పోషకాహార సూచనలు పాటించాలి
నెలలు నిండకముందే పుట్టిన శిశువుకు ఎన్ఐసీయూలో చికిత్స అందించి ప్రాణాలు కాపాడటం మొదటి అడుగు మాత్రమేనని కిమ్స్ కడల్స్ సికింద్రాబాద్ క్లినికల్ డైరెక్టర్, చీఫ్ నియోనటాలజిస్ట్ డాక్టర్ బాబు ఎస్.మడార్కర్ అన్నారు. ఆ తర్వాత క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు, పోషకాహార సూచనలు, ఎదుగుదలను పరిశీలించడం, అవసరమైనప్పుడు ఫిజియోథెరపీ, ఇతర చికిత్సలు అందించడం ద్వారా చిన్నారులు సాధారణ పిల్లల్లా ఎదిగేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
నెలలు నిండని పిల్లలకు అత్యాధునిక చికిత్స
కిమ్స్ కడల్స్ సికింద్రాబాద్లో నెలలు నిండకముందే జన్మించిన, తక్కువ బరువుతో పుట్టిన, అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న శిశువులకు చికిత్స అందించేందుకు ఆధునిక లెవల్-3 నియోనటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఎన్ఐసీయూ) అందుబాటులో ఉందని డాక్టర్ బాబు ఎస్.మడార్కర్ అన్నారు. అత్యాధునిక శ్వాసకోశ చికిత్సలు, ప్రత్యేక నవజాత శిశు సంరక్షణ, హ్యూమన్ మిల్క్ బ్యాంక్, చనుబాల సలహాలు, 24 గంటల నియోనటల్ అంబులెన్స్ సేవలు అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. డిశ్చార్జి తర్వాత కూడా కంటి, వినికిడి పరీక్షలు, శారీరక, మానసిక ఎదుగుదల పరిశీలన, ఫిజియోథెరపీ వంటి సేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
వారోత్సవాల్లో భాగంగా అవగాహన ర్యాలీ, గతంలో ఎన్ఐసీయూలో చికిత్స పొంది ఆరోగ్యంగా ఎదిగిన చిన్నారుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం, హైరిస్క్ గర్భిణులకు వైద్య పరీక్షల శిబిరం, కంగారూ మదర్ కేర్, తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వైద్యులు, నర్సులకు నవజాత శిశువుల అత్యవసర చికిత్సపై శిక్షణ కూడా ఇవ్వనున్నారు.
నవజాత శిశువుల అత్యవసర చికిత్సపై శిక్షణ
- నవంబర్ 19న మూడేళ్లలోపు వయస్సున్న, నెలలు నిండకముందే పుట్టిన లేదా పుట్టినప్పుడు రెండు కిలోల కంటే తక్కువ బరువున్న చిన్నారుల కోసం ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో మెదడు, నాడీ వ్యవస్థ అభివృద్ధి పరీక్షలు, కంటి చూపు పరీక్షలు, రెటినోపతి ఆఫ్ ప్రీ మెచ్యూరిటీ (ఆర్ఓపీ) స్క్రీనింగ్, వినికిడి పరీక్షలు నిర్వహించి, అవసరమైన వారికి తదుపరి చికిత్సపై వైద్యులు సూచనలు అందిస్తారు.
- నవంబర్ 20న ఎన్ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న చిన్నారుల తల్లిదండ్రుల మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు.
- నవంబర్ 21న శిశు వైద్యులు, గైనకాలజిస్టులతో ప్రాంతీయ స్థాయి వైద్య సదస్సు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జన్మించే శిశువులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు రిఫరల్ వ్యవస్థ, అత్యవసర రవాణా, డిశ్చార్జి తర్వాత వైద్య పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేయడంపై చర్చించనున్నారు.
హైరిస్క్ గర్భధారణను ముందుగానే గుర్తించాలి
హైరిస్క్ గర్భధారణలను ముందుగానే గుర్తించి తగిన చికిత్స అందించడం ద్వారా నెలలు నిండకముందే ప్రసవించే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని కిమ్స్ కడిల్స్ సికింద్రాబాద్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ప్రసూతి వైద్య విభాగాధిపతి డాక్టర్ త్రిపుర సుందరి తెలిపారు.
గర్భిణులు క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం, రక్తపోటు, మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం, రక్తహీనతకు చికిత్స తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం. తల్లి ఆరోగ్యంపై ముందస్తు శ్రద్ధ చూపితే శిశువు ఆరోగ్యకరమైన జననానికి అవకాశం పెరుగుతుందని వివరించారు.
నెలలు నిండకముందే పుట్టిన శిశువులకు కంగారూ మదర్ కేర్, తల్లి పాలు, ఇన్ఫెక్షన్ల నివారణ, క్రమం తప్పకుండా ఎదుగుదల పరీక్షలు ఎంతో కీలకమని వైద్యులు సూచించారు. బరువు పెరుగుతున్నారని లేదా ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తున్నారని భావించి వైద్య పరీక్షలను మధ్యలోనే ఆపకూడదని తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. చిన్నారి పుట్టినప్పటి నుంచి బాల్య దశ వరకు నిరంతర వైద్య సంరక్షణ అందించడమే ఈ అవగాహన కార్యక్రమాల ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపారు.
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