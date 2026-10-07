యుక్త వయసులో వచ్చే మార్పులపై కిమ్స్ కడల్స్ ద్వారా అవగాహన సదస్సు
KIMS Seminar on Adolescent problems : కౌమార దశలో శారీరకంగా, మానసికంగా జరిగే మార్పులకు సరైన సమయంలో చికిత్స అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం కిమ్స్ కడల్స్లో అడోలెసెంట్ క్లినిక్ను ప్రారంభించారు.
Published : October 7, 2026 at 6:09 PM IST
KIMS Seminar on Adolescent problems : బాల్యం నుంచి యుక్త వయసుకు వచ్చే క్రమంలో శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతుంటాయి. అవి అర్థంకాక కొంతమంది కంగారు పడుతుంటారు. వీటిపై అవగాహన కల్పించేందుకు హైదరాబాద్లో 'అడోలెసెంట్ సర్జరీ అండ్ ట్రాన్సిషన్ కేర్' అనే అంశంపై జాతీయ సదస్సు నిర్వహించారు. దీనిని కిమ్స్ కడల్స్ ఐఏపీఎస్ - ఏఏఎస్టీసీ చాప్టర్ మార్గదర్శకత్వంతో నిర్వహించారు. దీంట్లో బాల్యం నుంచి యుక్త వయసుకు వచ్చే సమయంలో పిల్లల్లో శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని వైద్య నిపుణులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో వారికి అవసరమైన వైద్య సేవలు అందించాలన్నారు. అలాగే బాల్యంలో ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్స కొనసాగించేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
కిమ్స్ కడల్స్లో అడోలెసెంట్ క్లినిక్
పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సందర్భంగా కిమ్స్ కడల్స్లో అడోలెసెంట్ క్లినిక్ను ప్రారంభించారు. యుక్తవయసులో ఉన్న పిల్లలకు వారి వయసుకు తగిన వైద్య సేవలు అందించడంతో పాటు శస్త్రచికిత్స అవసరమైన సమస్యలను గుర్తించి చికిత్స అందించడమే ఈ క్లినిక్ ఉద్దేశమని చీఫ్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ సర్జన్, పీడియాట్రిక్ యూరాలజిస్ట్, లాపరోస్కోపిక్ సర్జన్, రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ యోగా నాగేందర్ తెలిపారు.
'కొంతమంది పిల్లలకు పుట్టుకతో వచ్చిన ఆరోగ్య సమస్యలు, ఎదుగుదలకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా చిన్నతనం నుంచే కొనసాగుతున్న వ్యాధులు ఉంటాయి. ఇలాంటి వారికి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా చికిత్స కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల వైద్యుల వద్ద తీసుకుంటున్న చికిత్స నుంచి పెద్దలకు అందించే వైద్య సేవలకు మారే సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడటం చాలా ముఖ్యం' - డాక్టర్ యోగా నాగేందర్, చీఫ్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ సర్జన్
తల్లిదండ్రుల పాత్ర ప్రధానం
ఈ సదస్సులో యుక్తవయసులో కనిపించే మూత్ర, జీర్ణవ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలను వాటికి అవసరమయ్యే శస్త్రచికిత్సల గురించి వైద్యులు చర్చించారు. అలాగే బాలికల్లో ఎదురయ్యే ప్రత్యేక ఆరోగ్య సమస్యలు తదితర అంశాలపై మాట్లాడారు. చిన్న గాట్లతో చేసే ఆధునిక శస్త్రచికిత్స పద్ధతుల గురించి వివరించారు. యుక్తవయసులో పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులకు కూడా సరైన అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పిల్లల ఆరోగ్య సమస్యల గురించి వారితో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడటం, వారి అభిప్రాయాలను గౌరవించడం, వ్యక్తిగత విషయాల్లో గోప్యత పాటించడం, అవసరమైన సలహాలు ఇవ్వడం ముఖ్యమన్నారు.
నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం
బాలల వైద్యులు, పెద్దల వైద్యులు కలిసి పనిచేయడం ద్వారా యుక్తవయసు పిల్లలకు మెరుగైన వైద్యం అందించవచ్చని నిపుణులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలున్న పిల్లలకు చికిత్సలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరమన్నారు.
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