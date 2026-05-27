మహిళలు ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కుటుంబానికే నష్టం - ప్రతి ఏడాది క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు అవసరమంటున్న కిమ్స్ కడల్స్ వైద్యులు
మే 28న ప్రపంచ మహిళల ఆరోగ్య దినోత్సవం - కుటుంబానికి కేంద్రబిందువుగా నిలిచి ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న మగువలు - మహిళల్లో కనిపించే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటంటే?
Published : May 27, 2026 at 2:03 PM IST
May 28th World Women Health Day Celebration : ప్రతి సంవత్సరం మే 28న ప్రపంచ మహిళల ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. మహిళల ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడం, ఆరోగ్య సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించడం, సరైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఈ దినోత్సవం ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని కిమ్స్ కడల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ వసుంధర తెలిపారు.
కుటుంబానికి కేంద్రబిందువుగా నిలిచే మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కుటుంబం, సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుత కాలంలో మహిళలు ఇంటి బాధ్యతలతో పాటు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, సామాజిక కార్యక్రమాల్లోనూ చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. అయితే తమ ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. శారీరక సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని చిన్న విషయంగా తీసుకోవడం, వైద్యులను సంప్రదించడంలో ఆలస్యం చేయడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. మహిళల ఆరోగ్య దినోత్సవ సందర్భంగా డాక్టర్ చీపురుపల్లి వసుంధర మహిళలకు పలు సూచనలు చేశారు.
మహిళల్లో కనిపించే ఆరోగ్య సమస్యలు : రక్తహీనత (అనీమియా), థైరాయిడ్ వ్యాధులు, మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, ఊబకాయం, పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (పీసీఓఎస్), గర్భాశయ సంబంధిత వ్యాధులు, రొమ్ము క్యాన్సర్, గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ వంటి సమస్యలు మహిళల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రుతుక్రమంలో అసమానతలు, అధిక రక్తస్రావం, కడుపు నొప్పులు వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు అవసరం : 40 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు ప్రతి ఏడాది ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, థైరాయిడ్ పరీక్షలు, రొమ్ము ఆరోగ్య పరీక్షలు, పాప్ స్మియర్ పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవడం ద్వారా అనేక వ్యాధులను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స అందించవచ్చు.
మానసిక ఆరోగ్యానికీ ఎక్కువ ప్రాధాన్యం : శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. కుటుంబ బాధ్యతలు, ఉద్యోగ ఒత్తిళ్లు, సామాజిక పరిస్థితుల కారణంగా మహిళల్లో ఆందోళన, నిరాశ, ఒత్తిడి పెరుగుతున్నాయి. తగిన విశ్రాంతి, కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, అవసరమైతే మానసిక ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం అవసరం.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ముఖ్యం : సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, తగినంత నిద్ర, ధూమపానం, మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం మహిళల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆకుకూరలు, పండ్లు, పాలు, ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నడక లేదా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఆరోగ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
అవగాహనతోనే ఆరోగ్య భద్రత : మహిళల ఆరోగ్య సమస్యలపై సమాజంలో ఇంకా అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలను దాచిపెట్టకుండా, సకాలంలో వైద్యులను సంప్రదించడం ద్వారా తీవ్రమైన అనారోగ్యాలను నివారించవచ్చు. ప్రతి మహిళ తన ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కుటుంబం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అలాగే సమాజం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
''ప్రపంచ మహిళల ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి మహిళ తన ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి. క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలి'' - డాక్టర్ వసుంధర, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్, కిమ్స్ కడల్స్
"పదేళ్ల బాలుడికి అరుదైన వెన్నెముక క్యాన్సర్" - ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ కొండాపూర్ డాక్టర్లు
లివర్ మార్పిడి లేకుండానే అరుదైన వ్యాధి నుంచి యువతిని కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు