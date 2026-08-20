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28 రోజుల శిశువుకు తీవ్ర శ్వాసకోస సమస్య - ప్రాణాలు కాపాడిన 'కిమ్స్ కడల్స్'​​ వైద్యులు

శ్వాసనాళ సంబంధిత సమస్యతో కిమ్స్​ కడల్స్ కొండాపూర్​ ఆస్పత్రిలో చేరిన శిశువు - శ్వాసతీసుకోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బంది - ట్రాకియోస్టమీ లేకుండానే శిశువు ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు - చికిత్స విజయవంతం

Kims Cuddles Doctors Saved Infant Life
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 7:49 PM IST

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Kims Cuddles Doctors Saved Infant Life : శ్వాసనాళ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యతో సతమతమవుతూ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న 28 రోజుల శిశువుకు కిమ్స్​ కడల్స్​ హాస్పిటల్, కొండాపూర్ వైద్యులు ప్రాణాలు కాపాడారు. ట్రాకియోస్టమీ చేయకుండానే విజయవంతంగా చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు వివరాలను కన్సల్టెంట్ ఈఎన్​టీ సర్జన్​ డా.వల్లూరి ప్రియూంక, 'కిమ్స్ కడల్స్'​ కొండాపూర్ నియోనాటాలజీ అకడమిక్స్ విభాగాధిపతి డా.అపర్ణ వివరించారు.

తీవ్ర శ్వాసకోస సమస్యలతో : తీవ్ర శ్వాసకోస ఇబ్బందులు, ఛాతి లోపలికి పడిపోవడం, పెద్ద శబ్దంతో శ్వాస తీసుకోవడం లాంటి లక్షణాలతో శిశువును కిమ్స్​ కడల్స్​ ఆస్పత్రిలో చేర్పించారని తెలిపారు. శిశువు పుట్టిన వెంటనే శ్వాస తీసుకోలేకపోవడంతో ఏడురోజుల పాటు వెంటిలేటర్‌పై ఉంచినట్లు వివరించారు. అనంతరం న్యుమోనియా, ఊపిరితిత్తుల రక్తపోటు (పల్మనరీ హైపర్‌టెన్షన్), గుండె సమస్యలకు కూడా చికిత్స అందించారు.

"ఆసుపత్రిలో చేరినప్పుడు శిశువు పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది. అత్యవసరంగా శ్వాసనాళంలో ట్యూబ్​పెట్టే సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. సాధారణంగా ఈ వయసులో ఉన్న శిశువుకు 3 లేదా 3.5 సైజు ట్యూబ్ అమర్చాల్సి ఉండగా, కేవలం 2.5 సైజు ట్యూబ్ మాత్రమే వేయగలిగారు. దీంతో శ్వాసనాళం ఇరుకుగా ఉందని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశాం. ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో పరీక్షలు నిర్వహించగా శ్వాసనాళం దిగువ భాగంలో గ్రేడ్-2 'సబ్‌గ్లోట్టిక్ స్టెనోసిస్' ఉన్నట్లు గుర్తించాం. ఎండోస్కోపిక్ బెలూన్ డైలటేషన్ నిర్వహించాం. 6 మిల్లీమీటర్ల బెలూన్‌ను ప్రత్యేక పద్ధతిలో విస్తరింపజేసి మూడు సార్లు చికిత్స చేయడంతో శ్వాసనాళం తెరుచుకుని గాలి సవ్యంగా వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడింది"-కిమ్స్​ కడల్స్ వైద్యులు

ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ : శిశువు వయసు చాలా తక్కువగా ఉండటం, శ్వాసనాళం చిన్నగా ఉండటం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఉండటం వల్ల ఈ కేసు అత్యంత క్లిష్టమైందని కిమ్స్ వైద్యులు తెలిపారు. ట్రాకియోస్టమీ అవసరం లేకుండానే శిశువు సహజంగా శ్వాస తీసుకునే విధంగా చేయగలిగామని చెప్పారు. నియోనాటాలజిస్ట్ డా.అపర్ణ, నియోనాటాలజిస్ట్, పీడియాట్రీషన్ డా.విశ్వనాథ్ నంద్యాల పర్యవేక్షణలో కోలుకొని విజయవంతంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యారని తెలిపారు.

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KIMS CUDDLES HOSPITAL IN KONDAPUR
KIMS DOCTORS SAVED INFANT LIFE
శిశువు ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్
KIMS CUDDLES KONDAPUR DOCTORS
KIMS DOCTORS SAVED INFANT LIFE

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