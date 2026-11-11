కిమ్స్ ఎరీట్ ఆస్పత్రికు అరుదైన గౌరవం - అడ్వాన్స్డ్ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీలో ‘సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్’గా గుర్తింపు
Advanced Endoscopic Spine Surgery in KIMS :అడ్వాన్స్డ్ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ 'కిమ్స్ ఎరీట్ హాస్పిటల్' సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా గుర్తింపుపొందింది. 13 ఏళ్లకుపైగా అందించిన వైద్యసేవలకు దక్కిన గౌరవమని సంస్థ తెలిపింది.
Published : November 11, 2026 at 4:39 PM IST
అడ్వాన్స్డ్ స్పైన్ కేర్ విభాగంలో హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఎరీట్ హాస్పిటల్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. జర్మనీకి చెందిన ప్రముఖ సంస్థ ‘రీవోస్పైన్’, హాస్పిటల్లోని స్పైన్ ఇన్స్టిట్యూట్కు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఫుల్ ఎండోస్కోపిక్ అడ్వాన్స్డ్ స్పైన్ సర్జరీగా గుర్తింపునిచ్చింది. డాక్టర్ సుకుమార్ సురా నేతృత్వంలో గత 13 ఏళ్లకు పైగా ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ విభాగంలో అందించిన విశేష సేవలకు గానూ భారతదేశంలోనే మొదటిసారిగా ఈ గుర్తింపు లభించింది.
సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ ప్రారంభం
మూడు దశాబ్దాలకు పైగా ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ సాంకేతికత, శిక్షణ, విద్యారంగంలో అనుభవం ఉన్న రీవోస్పైన్ (జర్మనీ) ప్రతినిధుల సమక్షంలో ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. కిమ్స్ ఎరీట్ హాస్పిటల్లో ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ సాధారణ డిస్క్ చికిత్సలకే పరిమితం కాకుండా, స్పైనల్ కెనాల్ స్టెనోసిస్, సెలెక్టెడ్ ఫిక్సేషన్ ప్రొసీజర్లు, స్పైనల్ ట్యూమర్లు, అలాగే సెర్వికల్ థొరాసిక్ స్పైన్కు సంబంధించిన సంక్లిష్ట సమస్యలకు చికిత్స అందించే స్థాయికి విస్తరించింది.
24 గంటల్లోనే సర్జరీ, డిశ్చార్జ్
ఫుల్-ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతుల ద్వారా చిన్న గాటు (ఇన్సిషన్)తోనే వెన్నుపూస సమస్యలను పరిష్కారం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల కండరాలకు నష్టం తగ్గడమే కాకుండా, రక్తస్రావం తగ్గి, రోగులు త్వరగా కోలుకుంటారు. సమస్య తీవ్రతను బట్టి, కొందరు రోగులు సర్జరీ జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే నడుస్తున్నారు. అంతేకాదు 24 గంటల్లోగా డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఇవాళ వైద్యరంగం అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. సాంకేతికత ఎంత ముఖ్యమో, వైద్యుల అనుభవం, నైపుణ్యం కూడా అంతే ముఖ్యం. సరైన శిక్షణ, వైద్య అనుభవం, రోగుల ఆరోగ్య భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అత్యాధునిక వైద్య విధానాలను బాధ్యతాయుతంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం'' - డా.భాస్కర్రావు, ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్
సరైన పద్ధతిలో చికిత్స అందించడమే కీలకం
ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ విధానం కాలక్రమేణా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతోందని కిమ్స్ ఎరీట్ హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నారోసర్జన్, క్లినికల్ డైరెక్టర్ అండ్ హెచ్ఓడీ డా.సుకుమార్ తెలిపారు. చిన్న గాటు పెట్టడమే కాకుండా రోగికి, సరైన పద్ధతిలో చికిత్స అందించడం అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు. రీవోస్పైన్ అందించిన ఈ గుర్తింపు తమ ఇన్స్టిట్యూట్కు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయని స్పష్టం చేశారు. ఫుల్ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ విభాగంలో అత్యుత్తమ వైద్య ప్రమాణాలు అందించేందుకు ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.
ఆధారాలతో కూడిన వైద్యం (ఎవిడెన్స్-బేస్డ్ మెడిసిన్), అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోవడమే కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ధ్యేయం. రీవోస్పైన్ గుర్తింపు మా వైద్య నాణ్యతకు, నిరంతర ఆవిష్కరణలకు నిదర్శనం'' - డా. నిఖిల్ మాథూర్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ మెడికల్ డైరెక్టర్
సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ రెండు అంశాలపై దృష్టి
ఫుల్-ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీకి కేవలం సాంకేతికత మాత్రమే సరిపోదని ఇంటర్నేషనల్ సేల్స్ డైరెక్టర్ లెనా గోథెల్ తెలిపారు. సర్జరీకి సరైన శిక్షణ, అనుభవం, రోగుల పట్ల నిర్మాణాత్మకమైన విధానం అవసరమని పేర్కొన్నారు. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ యూనిట్కు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గుర్తింపును అందించడం తమకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రధానంగా రెండు అంశాలపై దృష్టి సారిస్తుందన్నారు. అర్హులైన రోగులకు అడ్వాన్స్డ్ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ సేవలను విస్తరించడం, అలాగే స్పైన్ సర్జన్లకు అవసరమైన శిక్షణ, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అందిస్తుందని తెలిపారు.
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