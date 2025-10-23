ETV Bharat / state

మేము లేని లోకంలో మీకు చోటులేదు - పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల మరణశాసనం!

వివాహేతర సంబంధానికి తన కుటుంబమే అడ్డు పడుతుందని ఒకరు - కుటుంబ కలహాలతో మరొకరు - తమ పిల్లలనే కడతేరుస్తున్న తల్లిదండ్రులు - త్యాగంలా భావించినా ఇది మానసిక రుగ్మత అంటున్న నిపుణులు

Parents Killed Their Children
Parents Killed Their Children (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 12:31 PM IST

Parents Killed Their Children : కన్నపేగే తమ పిల్లలకు మరణశాసనం రాస్తోంది. కాలం విసిరిన కఠిన పరీక్షల్లో అమ్మానాన్నలు ఓడిపోతున్నారు. తమ కలల ప్రపంచానికి, కన్నబిడ్డల బంగారు భవిష్యత్తకు తల్లిదండ్రులే ముగింపు పలుకుతున్నారు. అభం శుభం తెలియని పసిపిల్లలను కన్నవారే కడతేర్చుతున్న అమానవీయ ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో తరచూ జరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఉజ్వల భవిష్యత్తు కలిగిన పిల్లలు అర్ధాంతరంగా తనువు చాలించటం సమాజ పతనానికి నాంది పలుకుతోంది.

మేము లేని లోకంలో మీకూ చోటు లేదు! : మానవ సంబంధాల్లో అత్యంత పవిత్రమైనది కన్నపేగు బంధం. ఆర్థిక సంక్షోభం, తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి, భవిష్యత్తుపై నమ్మకం కోల్పోవటం వంటి కారణాల వల్ల తల్లి ప్రేమ సైతం అమావాస్య చీకటి అంచున నిల్చుంటోంది. పిల్లలను పెంచాల్సిన చేతులే ఉసురు తీయటానికి సిద్ధపడుతుండటం ఆలోచింపజేస్తోంది. ఈ కష్టాల ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులు లేకపోతే పిల్లలు అనాథలవుతారు లేదా తమలాగే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారనే భ్రమతో చిన్నారులను చంపి, తర్వాత వారూ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. దీన్ని తల్లిదండ్రుల త్యాగంలా భావించినా, ఇది ఒక మానసిక రుగ్మతగా నిపుణులు పరిగణిస్తున్నారు.

కారు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి : వివాహేతర సంబంధానికి తన కుటుంబమే అడ్డు పడుతుందని భావించి తన భార్యతో పాటు ఇద్దరు కుమార్తెలను (3, 4 ఏళ్లు) వైద్య వృత్తిలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి హతమార్చాడు. ఈ ఘటన గతేడాది ఖమ్మంలో చోటుచేసుకుంది. భార్యకు మత్తుమందు ఇచ్చి, పిల్లలను ఊపిరాడకుండా చేసి చంపాడు. అనంతరం కారు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాడు.

తీవ్ర ఒత్తిడికిలోనై : తల్లికి కంటి సమస్య, పిల్లలకు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు ఆ కుటుంబాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేశాయి. పిల్లల ఆరోగ్య సమస్యలపై భర్తతో తరచూ గొడవలు కావటంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనైన తల్లి, తన పిల్లలను వేటకొడవలితో నరికి చంపి అనంతరం తానూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లికి చెందిన ఓ మహిళ ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది.

కారణాలు అనేకం :

  • తల్లిదండ్రులకు భవిష్యత్తు అంధకారంగా కనిపించినా, కన్నబిడ్డలకు మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నామనే బాధ కలిగినా దారుణమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.
  • భార్య లేదా అత్తామామలపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే క్రమంలో కొందరు పిల్లలను హింసించటం, చంపటం వంటి ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు.
  • వినాహేతర సంబంధాలతో నూతన జీవితాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు దానికి అడ్డుగా పిల్లలు ఉన్నారని భావించి వారిని దూరం చేసుకుంటున్నారు.
  • కుటుంబంలో తీవ్రమైన కలహాలు, భార్యాభర్తల మధ్య ఘర్షణలు, వేధింపుల వాతావరణం పిల్లల పాలిట శాపంలా మారుతోంది.

ఒత్తిడి ఉంటే నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి : ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటమంటేనే భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేకపోవటం అని వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు, జువ్వాది వెంకటేశ్వర బాబు అన్నారు. ఇలాంటి ఆలోచనల నుంచి బయటపడేందుకు తల్లిదండ్రుల నుంచి కష్టాలను ఎదుర్కొనే పద్ధతులను నేర్చుకోవాలని సూచించారు. సమస్యలకు పరిష్కారం వెతకటంపై దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. ఆందోళన, ఒత్తిడి లక్షణాలు ఉంటే నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలని తెలిపారు.

"ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటమంటేనే భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేకపోవటం. దీని నుంచి బయటపడేందుకు తల్లిదండ్రుల నుంచి కష్టాలను ఎదుర్కొనే పద్ధతులను నేర్చుకోవాలి. సమస్యలకు పరిష్కారం వెతకటంపై దృష్టి సారించాలి. ఆందోళన, ఒత్తిడి లక్షణాలు ఉంటే నిపుణుల సహాయం తీసుకోవాలి." - జువ్వాది వెంకటేశ్వర బాబు, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు, కొత్తగూడెం

