మదనపల్లెలో కిడ్నీ రాకెట్ - మహిళ మృతితో వెలుగులోకి వ్యవహారం
గోప్యంగా శస్త్రచికిత్సల వ్యవహారం - మహిళ మృతి - మృతదేహం ఎక్కడో తెలియని వైనం
Published : November 12, 2025 at 8:17 AM IST
Secret Kidney Surgeries Madanpalle Hospital : 'కిడ్నీ రాకెట్'. ఈ మాఫియా చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోంది. అత్యాశతో కొందరు, తమ కష్టాలకు చెక్ పెట్టాలని మరి కొందరు, కష్టపడకుండా సొమ్ము చేసుకునేందుకు మధ్యవర్తులుగా ఇంకొందరు ఈ దందాలో భాగస్వాములవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎందరో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం, సహా నష్టపోతున్నవాళ్లు లేకపోలేదు. దీన్ని అరికట్టేందుకు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ చాటుమాటు వ్యవహారాలను కట్టడి చెయ్యలేక పోతున్నారు అధికారులు. కిడ్నీ విక్రయానికి సన్నద్ధమై ఆపరేషన్ చేస్తున్న సమయంలో డోనర్ చనిపోయిన ఘటన కలకలం రేపుతుంది.
విశాఖ మరియు అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో కిడ్నీ రాకెట్ బయట పడింది. విశాఖపట్నానికి చెందిన సూరిబాబు భార్య యమున (29) కిడ్నీని గోవాకు చెందిన రంజన్నాయక్కు ఇచ్చేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఇందులో విశాఖపట్నం వాసులు పద్మ, సత్య మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించారు. ఇందుకు యమునకు రూ.8 లక్షలు ఇచ్చేలా ఒప్పందం కుదిర్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మదనపల్లెలోని గ్లోబల్ ఆసుపత్రిలో కిడ్నీ సేకరించి గోవాలో ఉన్న వ్యక్తికి పంపించేలా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ఈ నెల 9న శస్త్రచికిత్స చేస్తుండగా మూర్చ రావడంతో యమున మృతి చెందింది. ఈ విషయాన్ని విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఆమె భర్త సూరిబాబుకు చెప్పడంతో ఆయన బయలుదేరి తిరుపతికి చేరుకున్నారు.
అయితే అప్పటికే మదనపల్లె నుంచి మృతదేహాన్ని అంబులెన్స్లో రహస్య ప్రాంతానికి తరలించారు. మరోవైపు, మంగళవారం తిరుపతికి చేరుకున్న సూరిబాబును మధ్యవర్తులైన సత్య, పద్మ కలిసి జరిగిన విషయాన్ని చెప్పారు. ఆయన తన భార్య మృతదేహాన్ని చూపించాలని పట్టుబట్టారు. దీంతో ముగ్గురి మధ్య గొడవ జరిగింది. సూరిబాబు తిరుపతి నుంచే 112కు ఫిర్యాదు చేశారు. తిరుపతి తూర్పు పోలీసులు అక్కడకు వచ్చి ముగ్గురినీ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి విచారించారు. తర్వాత వారిని మదనపల్లెకు తీసుకెళ్లి అక్కడి రెండో పట్టణ పోలీసులకు అప్పగించారు. విచారించిన స్థానిక పోలీసులు మదనపల్లెలోని గ్లోబల్ ఆసుపత్రిలో ఘటన జరిగినట్లు తేల్చారు. ఆ ఆసుపత్రిలోని పలువురు సిబ్బందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మృతి చెందిన యమున మృతదేహం ఎక్కడ ఉందన్న విషయం బయటకు తెలియడం లేదు.
హైదరాబాద్లో కిడ్నీ రాకెట్ కేసు - విశాఖలో కదులుతున్న డొంక!
పోలీసుల అదుపులో డయాలసిస్ కేంద్రం బాధ్యుడు : గ్లోబల్ ఆసుపత్రి నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ శాశ్వతి మదనపల్లె ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి డయాలసిస్ కేంద్రంలో వైద్యురాలిగా పని చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని డయాలసిస్ కేంద్రం బాధ్యుడు బాలరంగడిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే గ్లోబల్ ఆసుపత్రికి విశాఖకు చెందిన మధ్యవర్తులతో ఎలా పరిచయం ఏర్పడింది? ఎన్ని రోజులుగా ఈ దందా కొనసాగుతోంది? అనే దానిపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. గ్లోబల్ ఆసుపత్రి నిర్వాహకురాలు శాశ్వతి అన్నమయ్య జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల సమన్వయ అధికారి డాక్టర్ ఆంజనేయులు కోడలు కావడం గమనార్హం. ఇందులో ఆయన ప్రమేయంపైనా పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. రెండో పట్టణ సీఐ రాజారెడ్డి మాట్లాడుతూ కేసు పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసి వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు.
విశాఖలో కిడ్నీ దందా:
- రెండేళ్ల క్రితం కిడ్నీ ఇస్తే రూ.8.50 లక్షలు ఇస్తామని మధురవాడ వాంబే కాలనీకి చెందిన డ్రైవర్ను నమ్మించారు. పెందుర్తిలోని ఓ క్లినిక్లో కిడ్నీ తీసి రూ.2.50లక్షలే ఇచ్చారు. డ్రైవర్కు సరైన వైద్యం అందక ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో పోలీసులకు జరిగిందంతా చెప్పారు.
- అదే కాలనీలో ఓ యువకుడు ఇంట్లో గొడవపడి మద్యం మత్తులో ఆరుబయట నిద్రిస్తుండగా, రూ.లక్షలు ఆశచూపి, బైకు కొనిస్తామంటూ ఎర వేసి కిడ్నీ తీసేసుకున్నారు.
- ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళ నుంచి కిడ్నీ తీసుకుని రూ.4లక్షలే ఇవ్వడంతో ఆమె పోలీసులనాశ్రయించింది. గతేడాది జులైలో ద్వారకా స్టేషన్ పరిధిలో ఓ ప్రైవేటు నెఫ్రాలజిస్టు రూ.27 లక్షలకు బేరం కుదుర్చుకొని కిడ్నీ సమకూర్చకపోవడంతో బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
