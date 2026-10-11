శనివారం రాత్రి బాలిక కిడ్నాప్ - ఆదివారం తెల్లవారే సరికి నీటి సంపులో
Kidnapping child murdered in Hyderabad : శనివారం రాత్రి అపహరణకు గురైన ఆరేళ్ల బాలికను దుండగుడు హత్య చేయడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. చిన్నారి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి నీటి సంపులో పడేశాడు.
Published : October 11, 2026 at 8:33 AM IST
Kidnapping child murdered in Hyderabad : సికింద్రాబాద్లోని బొల్లారం పరిధి కౌకూర్లో దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. నిన్న రాత్రి అపహరణకు గురైన ఆరేళ్ల బాలికను దుండగుడు హత్య చేయడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. చిన్నారి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి నీటి సంపులో పడేశాడు. చిన్నారిని వాచ్మెన్ చంపి ఉంటాడని స్థానిక పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
సీసీ కెమెరాలో రికార్డైన పుటేజీలో
పోలీసుల వెల్లడించిన కథనం ప్రకారం కౌకూర్లోని విల్లా ఆర్చిడ్స్ అనే అపార్టుమెంట్లో రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో బాలిక సెల్లార్లో ఆడుకుంటుండగా కిడ్నాప్ అయ్యింది. దీంతో చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో స్పెషల్ టీంలను రంగంలోకి దించారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తి చిన్నారిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు అనుమానించారు. సీసీ కెమెరాలో రికార్డైన పుటేజీలో బాలిక వాచ్మెన్తో పాటు ఉండడాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. ముఖ్యమైన ప్రాంతాలతో పాటు సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్లో అర్ధరాత్రి పోలీసులు నిందితుడి కోసం జల్లెడ పట్టారు. నిందితుడు బాధిత కుటుంబ సభ్యులను డబ్బులు డిమాండ్ చేసినట్టు పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
బాలిక తల్లిదండ్రులు శోక సంద్రంలో
అప్పటివరకు అపహరణకు గురైందనుకున్న తమ పాప మృతి చెందిందని తెలియడంతో బాలిక తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా శోక సంద్రంలో మునిగిపోయారు. అక్కడి స్థానికులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. చిన్నారి మరణ వార్తతో ఆ ప్రాంతంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఈ కేసు పోలీసులు పూర్తి వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.