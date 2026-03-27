అనంతపురం జిల్లాలో బాలుడి హత్య - నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు

తనకు గౌరవం ఇవ్వడంలేదని అత్త, మామలపై కక్ష పెంచుకున్న సర్వేశ్ - బావమరిదిని రాళ్లతో కొట్టి చంపి కుందనకోట కొండలో పడేసిన సర్వేశ్‌ - సీన్‌ రీకన్‌స్ట్రక్షన్‌ కోసం తీసుకెళ్తుండా పోలీసులపై తిరగబడిన సర్వేశ్‌కుమార్‌

A BOY MURDER IN ANANTAPUR DISTRICT
A BOY MURDER IN ANANTAPUR DISTRICT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 12:25 PM IST

A Boy Murder In Anantapur District : అనంతపురం జిల్లాలో బావమరిది అయిన ఐదేళ్ల బాలుడిని హత్యచేసిన ఘటనలో నిందితుడిపై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. యాడికి మండలం కోన ఉప్పలపాడులో ఏడేళ్ల బావమరిది హేమచంద్రను అతని బావ సర్వేశ్‌కుమార్‌ హత్య చేశాడు. సీన్​ రీకన్​స్ట్రక్షన్​ కోసం ఘటనాస్థలి వద్దకు తీసుకెళ్తుండగా పోలీసులపై నిందితుడు సర్వేశ్‌కుమార్‌ తిరగబడ్డాడు. కొండల్లో తీసుకెళ్తుండగా ఖాళీ బీరు బాటిల్‌తో పోలీసులపై దాడి చేశాడు. పోలీసులు హెచ్చరించినా వినకపోవటంతో పోలీసులు గాల్లోకి నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. నిందితుడు వెనక్కి తగ్గకపోవడంతో మోకాళ్లపై సీఐ కాల్పులు జరిపారు. సర్వేశ్‌కుమార్‌ దాడిలో సీఐ రామసుబ్బయ్య, మరో కానిస్టేబుల్‌ గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని తాడిపత్రి ఆస్పత్రికి తరలించారు

అసలేం జరిగిందంటే : తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలోని కోన ఉప్పలపాడు గ్రామానికి చెందిన గోవిందు, కాంతమ్మ దంపతుల కుమారుడు హేమచంద్ర. హేమచంద్రతో పాటు వీరికి లలిత, సులోచన హేమ అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వీరిలో లలితకు నిట్టూరు గ్రామానికి చెందిన బోయ సర్వేశ్‌ ప్రేమించుకోవడంతో వివాహం జరిపించారు.

అనంతపురం జిల్లాలో బాలుడిని హత్యచేసిన బావ (ETV Bharat)

సర్వేశ్‌, లలిత దంపతుల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఉగాది పండుగ సందర్భంగా సర్వేశ్​ తన అత్తమామల ఇంటికి వెళ్లాడు. కానీ అక్కడ అతను ఆశించిన విధంగా అత్తమామలు మర్యాద చేయలేదని కక్షపెంచుకున్నాడు. బుధవారం బావమరిది హేమచంద్ర పాఠశాల నుంచి బస్సులో గ్రామానికి రాగానే సర్వేశ్​ ద్విచక్ర వాహనంపై ముఖానికి మాస్క్ ధరించి వచ్చి తీసుకెళ్లాడు. ఆపై ఆ బాలుడిని హత్య చేసి కుందనకోట కొండలో పడేశాడు. పాఠశాలకు వెళ్లిన బాలుడు ఇంటికి రాకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో విచారణ చేపట్టారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : ఊర్లోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన పోలీసులు సర్వేశ్​ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ చిన్నారికి మాయ మాటలు చెప్పి, కిడ్నాప్​ చేసి కుందనకోట గ్రామ శివారులలోకి తీసుకొని వెళ్లి రాళ్లతో కొట్టి హతమార్చినట్లుగా గుర్తించారు. పోలీసుల సమాచారం మేరకు తల్లిదండ్రులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. బాలుడి మృతదేహాన్ని చూసి గుండెలవిసేలా రోదించారు.

