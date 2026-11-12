ఏపీలో రూ.18 వేల కోట్లతో కియా సెకండ్ ప్లాంట్ - 12 వేల మందికి ఉపాధి
Kia 2nd plant AP : అనంతపురంలో కియా రెండో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది. రూ.18 వేల కోట్లతో సంస్థ పెట్టుబడులు పెట్టనుండగా, అదనంగా 12 వేల మందికి ఉపాధి దక్కనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:28 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కియా మోటార్స్ తన పరిశ్రమను మరింతగా విస్తరించేందుకు సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోనే కియా రెండో కార్ల తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో కియా ఇండియా ఎండీ, సీఈఓ గ్వాంగ్ లీ సమావేశమయ్యారు. అనంతరం ఏపీలో రెండో ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కియా అవగాహన ఒప్పందం (MoU) కుదుర్చుకుంది.
కియా ఇండియా, దాని సరఫరా భాగస్వాములు కలిసి రెండు బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.18,000 కోట్లు) భారీ పెట్టుబడితో రెండో యూనిట్ నెలకొల్పనున్నారు. ఈ కొత్త ప్లాంట్ను అనంతపురంలోనే సుమారు 465 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తే ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 12 వేల మందికి అదనంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ఏడాదికి అదనంగా 2 లక్షల వాహనాలు : కొత్తగా నిర్మించే రెండో ప్లాంట్ ద్వారా ఏడాదికి మరో 2 లక్షల వాహనాలను తయారు చేయనున్నారు. 2030 ప్రారంభం నాటికల్లా ఇక్కడ ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలని కియా సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కొత్త ప్లాంట్లో సంప్రదాయ ఇంధన వాహనాలతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కొత్త మోడళ్లను కూడా ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. వాహన తయారీలో కీలకమైన స్టాంపింగ్, వెల్డింగ్, పెయింటింగ్, అసెంబ్లీ ప్రక్రియలు ఇక్కడే జరుగుతాయి.
ప్రస్తుతం అనంతపురంలో ఉన్న కియా ఫెసిలిటీ ఏడాదికి 4.30 లక్షల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యంతో ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తోంది. రెండో ప్లాంట్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తే కియా ఇండియా వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 6.30 లక్షల వాహనాలకు చేరుకోనుంది. మొదటి ప్లాంట్ కోసం కియా, దాని సరఫరా భాగస్వాములు కలిసి 2.9 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు పెట్టుబడి పెట్టాయి. తాజా ప్రాజెక్టుతో కలిపి రెండు ప్లాంట్లు, అనుబంధ పరిశ్రమల్లో కియా భాగస్వాముల మొత్తం పెట్టుబడులు దాదాపు 5 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లాంట్, అనుబంధ యూనిట్ల ద్వారా ఇప్పటికే 24,237 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం అనంతపురం ప్లాంట్లో తయారవుతున్న కార్లను 100కు పైగా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫెసిలిటీ ఏడాదికి 4,30,000 వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యంతో ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తోంది. ఏపీ ఆటోమోటివ్ వ్యవస్థ వృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడుతోంది. సుమారు 2 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో అదనపు తయారీ ప్లాంట్ను స్థాపించడం ద్వారా ఏపీలో కియా తన ఉనికిని మరింత విస్తరిస్తోందని ప్రకటించడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా. సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఉన్న నమ్మకంతోనే మరిన్ని పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సుమారు 12,000 మందికి అదనపు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా మా సంస్థ వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 6,30,000 వాహనాలకు పెరుగుతుంది."-గ్వాంగ్ లీ, కియా ఇండియా ఎండీ & సీఈఓ
కొత్త మోడళ్లతో ముస్తాబవుతున్న ప్లాంట్ : ప్రస్తుతం ప్లాంట్లో సెల్టోస్, సైరోస్ (ICE, EV), సోనెట్, కారెన్స్ (ICE, CNG), కారెన్స్ క్లావిస్ (ICE, EV, CNG), కార్నివాల్, సోరెంటో (ICE, హైబ్రిడ్) మోడల్ కార్లను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పెట్టుబడి ఏపీపై కియా ఇండియాకు ఉన్న నమ్మకాన్ని, అలాగే భారత్ పట్ల ఉన్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను తెలియజేస్తోందని ఆ సంస్థ సీఈఓ గ్వాంగ్ లీ వెల్లడించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వం, ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఉన్న నమ్మకంతోనే తాము మరిన్ని పెట్టుబడులు పెడుతున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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