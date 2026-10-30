ఖిలాషాపూర్ ఖిల్లా : నాడు బహుజన వీరుడు ఏలిన కోట - నేడు పునరుద్ధరణకు నోచక శిథిలాలతో విలవిల
Khilashapur Fort present situation : బహుజన వీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న నిర్మించిన ఖిలాషాపూర్ కోట ప్రస్తుతం కళావిహీనంగా మారింది. పునరుద్ధరణకు నోచకపోవడంతో ఈ చారిత్రక కట్టడాన్ని పట్టించుకునే నాథుడు కరవయ్యాడు.
Published : October 30, 2026 at 10:04 AM IST
Khilashapur Fort in jangon : మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి ఎదురొడ్డి నిలిచిన బహుజన వీరుడు, గోల్కొండ కోటతో పాటు 18 కోటలను జయించి రాజ్యాన్ని పాలించిన పరాక్రమవంతుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న. ఆయన ధీరత్వానికి, పోరాట పటిమకు కేంద్రంగా విలసిల్లి, చరిత్ర పుటల్లో విశిష్ఠ ఖ్యాతి గాంచిందే ఖిలాషాపూర్ కోట. అంతటి ఘన చరిత్ర కలిగిన ఈ చారిత్రాత్మక ఖిల్లా ప్రస్తుతం శిథిలావస్థకు చేరి కళావిహీనంగా కనిపిస్తోంది. జాగీర్దార్లకు వ్యతిరేక పోరాట కేంద్రంగా విరాజిల్లిన ఈ కోట, నాటి వైభవాన్ని కోల్పోయి కాల గర్భంలో కలిసిపోతున్నా పట్టించుకునే నాథుడే కరవయ్యాడు.
ఖిలాషాపూర్ రాజధానిగా చేసుకొని యుద్ధాలు
ఒకప్పుడు బహుజన వీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న రాజ్యాన్ని ఈ కోట నుంచే పరిపాలించాడు. సుమారు 370 ఏళ్ల క్రితం గోల్కొండ కోటతో సహా 18 కోటలను జయించి, ఈ ఖిలాషాపూర్ కోట నుంచే రాజ్యాన్ని పాలించాడు. మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు, గోల్కొండ నవాబులకు వ్యతిరేకంగా ఖిలాషాపూర్ కోటనే రాజధానిగా చేసుకొని యుద్ధాలు చేశాడు. అంతటి గొప్ప చరిత్ర గల కోట ఇప్పుడు పిచ్చి మొక్కలు, గడ్డి, చెట్లతో కళావిహీనంగా కనిపిస్తోంది.
ఇప్పటికీ కనిపిస్తున్న ఉత్తరంవైపు సొరంగం
ప్రస్తుత జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం ఖిలాషాపూర్లో 2 ఎకరాల్లో 10 వేల చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఈ కోట నిర్మాణం విస్తరించి ఉంది. క్రీ.శ 1690లో సర్వాయి పాపన్న ఈ కోటను నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది. చతురస్రాకారంలో, 4 మూలల్లో భారీ బురుజులు, బయట రాతి గోడలు, లోపల సున్నం, ఇసుక, బెల్లం, గుడ్డు సున్నంతో కట్టిన ఈ గోడ, శతాబ్దాల పాటు చెక్కుచెదరని కట్టడంగా ఉంది.
శత్రువులు దాడి చేసినప్పుడు తప్పించుకోవడానికి రహస్య సొరంగాలు ఉండేవి. ఉత్తరం వైపు ఒక సొరంగం ఇప్పటికీ కనిపిస్తుంది. సర్వాయి పాపన్న ఇక్కడి నుంచే భువనగిరి, తాటికొండ, కొలనుపాక, చేర్యాల, కరీంనగర్, హుజూరాబాద్, హుస్నాబాద్ కోటలను కూడా నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.
పునరుద్ధరణకు రూ.4.75 కోట్లు
చరిత్ర పుటల్లో చారిత్రక కట్టడంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ ఖిలాషాపూర్ కోట క్రమంగా శిథిలావస్థకు చేరి, చారిత్రక వైభవం కాలగర్భంలో కలిసిపోతోంది. 2021లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కోట గోడ కూలిపోయి పక్కన ఉన్న ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. కోట అంతటా ముళ్ల పొదలు, పిచ్చి చెట్లు దట్టంగా పెరిగిపోయాయి. ఈ ఖిల్లాను పునరుద్ధరించేందుకు రూ.4.75 కోట్లతో గతంలో పర్యాటక పురావస్తు శాఖలు ప్రతిపాదించినా, మరమ్మతులు మాత్రం పూర్తి కాలేదు. దీంతో రాతి కట్డడం పూర్తిగా బీటలు వారింది.
హామీలిస్తున్నారు తప్ప - ఆచరణ లేదు
కోటను పురావస్తు శాఖకు అప్పగించి పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని గత ప్రభుత్వాలు మూడు దశాబ్దాలుగా హామీలు ఇస్తున్నా, ఆచరణలో మాత్రం ముందడుగు కనిపించడం లేదని గౌడ సంఘాలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
"విప్లవ వీరుడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న సుమారు 375 ఏళ్ల కిందట నిర్మించిన కోట ఇది. కోట పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుతోంది. దీన్ని పునరుద్ధరించి, పర్యాటక కేంద్రంగా చేయాలి. దీంతో కొంతమందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ప్రభుత్వాలు మారుతూనే ఉన్నాయి. ఎన్నికలప్పుడు నేతలు ఇక్కడి నుంచి పాదయాత్రలు ప్రారంభిస్తున్నారు. సభలు జరుపుతున్నారు. కోటను బాగుచేస్తామని చెప్పి, ఎన్నికలు ముగియగానే చేతులు దులుపుకుంటున్నారు" - స్థానికులు
ఎన్నికల సమయంలో గ్రామంలో ప్రచారానికి వచ్చిన నేతలంతా ఖిలాషాపూర్ కోటకు పూర్వవైభవం తీసుకొస్తామని, పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీలు గుప్పిస్తున్నారే తప్ప, పట్టించుకున్న వారు మాత్రం కరవయ్యాయని గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు.
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