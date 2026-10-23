అమెరికాలో ఖమ్మం యువతి మృతి - తండ్రితో మాట్లాడిన కొద్దిసేపటికే!
ఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదివి, ఉద్యోగంలో చేరేలోపే, ఓ యువతి గుండెపోటుతో మృతిచెందింది. దీంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.
Published : October 23, 2026 at 10:40 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:02 AM IST
Khammam Young Woman Died in America : ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లిన ఖమ్మం యువతి గుండెపోటుతో మృతి చెందిన ఘటన శుక్రవారం మధ్యాహ్నం చోటుచేసుకుంది. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఖమ్మం నగరంలోని వరదయ్యనగర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న నల్లమల ఆనంద్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో కమీషన్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఈయన స్వగ్రామం తిరుమలాయపాలెం మండలంలోని కొక్కిరేణి జగన్నాథపురం. వర్తక సంఘంలో ఎగుమతి శాఖ అధ్యక్షుడిగానూ ఉన్నారు. ఆనంద్ భార్య కల్పన విద్యుత్తు సంస్థ టౌన్ ఈఆర్వోలో జూనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. కుమార్తె అక్షిత (26), కుమారుడు అక్షయ్.
తండ్రితో ఫోన్లో మాట్లాడిన కొద్దిసేపటికే
నల్లమల ఆనంద్ పిల్లలిద్దరూ ఎంఎస్ చదివేందుకు అమెరికా వెళ్లారు. ప్రస్తుతం అక్కడ నూయార్క్లోని అల్బనీ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. అక్షిత ఎంఎస్ పూర్తి చేసి, ఇటీవలే ఉద్యోగానికి ఎంపికైనట్లు తెలుస్తోంది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం (అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలప్పుడు) తాను ఉంటున్న ఇంటి ఎదుట నడుస్తూ అక్షిత తన తండ్రితో ఫోన్లో మాట్లాడింది.
కొద్దిసేపటి తర్వాత ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన సోదరుడు ఆమె అపస్మారక స్థితిలో పడిపోయి ఉండటం గమనించి, వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. కానీ ఆమె అప్పటికే గుండెపోటుతో మరణించినట్లు అక్కడి డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. అక్షిత మృతి చెందిన విషయం తెలిసి స్వగ్రామంలోని తల్లిదండ్రులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని వీలైనంత త్వరగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
బాధిత కుటుంబానికి ఫోన్లో తుమ్మల పరామర్శ
విషయం తెలిసి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు బాధిత కుటుంబాన్ని ఫోన్ ద్వారా పరామర్శించారు. చిన్న వయసులోనే అక్షిత మృతి చెందడం బాధాకరమని విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి రప్పించడంలో సహాయం చేస్తామని భరోసానిచ్చారు. అలాగే కాంగ్రెస్ నాయకులు తుమ్మల యుగంధర్, డీఈ రామారావు, టీజీఎన్పీడీసీఎల్ మాజీ డైరెక్టర్ బుగ్గవీటి వెంకటేశ్వర రావు, ఏడీఈ సంజీవ్కుమార్, ఎస్ఏవో శ్రీధర్లు బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు.
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