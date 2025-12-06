రోడ్లపై గుంతలున్నాయా? - అయితే ఏఐ ఇట్టే కనిపెడుతుంది
ఖమ్మం నగరపాలక సంస్థ సరికొత్త ప్రయోగం - రహదారుల నాణ్యత, భద్రత పెంపునకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహకారం - జియోట్యాగ్డ్ వీడియో కెమెరా ఆధారంగా సర్వే
Published : December 6, 2025 at 2:29 PM IST
Artificial Intelligence for Road Safety in Khammam Municipal Corporation : ఖమ్మం నగరం రోజురోజుకూ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఈ జిల్లా మీదుగా వివిధ జాతీయ రహదారులు వెళ్తుండటంతో రద్దీ కూడా తీవ్రంగా పెరిగింది. ఖమ్మం సిటీ బైపాస్, వైరా రోడ్డు మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రోడ్లు కొంత వరకు దెబ్బతిన్నాయి. సరైన భద్రత ప్రమాణాలు పాటించకుండా గతంలో నిర్మించిన రోడ్లను మెరుగుపరచాలని ఖమ్మం మున్సిపల్ కమిషనర్ అభిషేక్ అగస్త్య భావించారు. దీంతో రహదారుల నాణ్యత, భద్రత పెంపునకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహకారం తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో పనిచేసిన దిల్లీకి చెందిన రోడ్ విజన్ ఏఐ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రతినిధులతో అక్టోబర్లో ఆన్లైన్ వేదికగా కమిషనర్ సమావేశం నిర్వహించి సమస్యపై మాట్లాడారు.
- రూ.3.90 లక్షలతో సర్వే చేయటానికి ఖమ్మం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (కేఎంసీ) నవంబర్లో అనుమతులిచ్చి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇటీవల వాహనం ముందు అమర్చిన జియోట్యాగ్డ్ వీడియో కెమెరా ఆధారంగా ఖమ్మం నగరంలోని సీసీ, బీటీ, కచ్చ రహదారులను సుమారు 400 కిలోమీటర్ల చిత్రీకరించారు.
- ఏఐ సాంకేతికతతో కూడిన కెమెరా నమోదుచేసిన రోడ్డు, భద్రత లోపాల డేటాను అత్యాధునిక కంప్యూటర్లు అనాలసిస్ చేస్తున్నారు. నెలరోజుల వ్యవధిలో 100 కిలో మీటర్ల రోడ్డు ఉపరితలంలోని గుంతలు, పగుళ్లు, సైన్, సమాచార, యాడ్ బోర్డులు పెట్టాల్సిన ప్రాంతాలు, ట్రాఫిక్, రోడ్ లైట్స్, వ్యర్థాలు పేరుకుపోవటం, ఇతర లోపాలను సదరు సంస్థ గుర్తించి రిపోర్టు ఇస్తుంది.
- ఈ డేటా ఆధారంగా ఆయా రహదారులను నిరంతరం పర్యవేక్షించటానికి డిజిటల్ డ్యాష్బోర్డును రూపొందించి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు అందజేస్తుంది.
ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు ఏఎన్పీఆర్ యంత్రాలు : నగరంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, ప్రమాదాల నివారణకు నగరపాలక సంస్థ, పోలీస్శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో సర్వేలు పూర్తిచేశాయి. ఎన్టీఆర్ కూడలి, ఇల్లెందు క్రాస్రోడ్డు, మయూరి కూడలి, ఇందిరానగర్, గాంధీచౌక్, చర్చి కాంపౌండ్, ముస్తఫానగర్, నయాబజార్, రైల్వేస్టేషన్ రోడ్డు, కమాన్ బజార్, కస్బాబజార్, కాల్వొడ్డు కూడళ్లలో ఉదయం, సాయంత్రం ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేసినా ఆశించిన ప్రయోజనం చేకూరటం లేదని అధికారులు గ్రహించారు.
- విదేశాల్లో అమలవుతున్న అధునాతన టెక్నాలజీని ఇక్కడ అందిపుచ్చుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం ప్రధాన కూడళ్లలో ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నైజ్డ్ (ఏఎన్పీఆర్) కెమెరాలను బిగిస్తున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో పనిచేసే ఈ కెమెరాలు 80 కిలో మీటర్ల కంటే తక్కువ వేగంతో వెళ్లే వాహనాల నంబర్లను గుర్తిస్తాయి. ఏదైనా వాహనం ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే క్షణాల్లో పట్టేస్తాయి.
- నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఎన్టీఆర్ సర్కిల్, జడ్పీ కూడలిలో ప్రయోగాత్మకంగా ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఒక్కో కెమెరాను రూ.1.50 లక్షలతో కొనుగోలు చేసేందుకు కేఎంసీ ఇటీవల ప్రతిపాదనలు సైతం రూపొందించింది.
ఉల్లంఘనలకు చెక్ : రోడ్లపై ఇటువంటి అత్యాధునిక పద్దతి(ఏఐ)ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా హైవేలపై నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు ముందుగా చెక్ పడనుంది. వాహనదారులు సీటు బెల్డు పెట్టుకోకపోయిన, వేగం పరిమితి దాటిన స్మార్ట్ కెమెరాలు పసిగడతాయి. దీంతో వాహనదారులు కచ్చితమైన నియమ నిబంధనలు పాటించడం ద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం చాలా మేరకు తగ్గుతుంది.
