లక్​ అంటే నీదే బ్రో - ఒక్క లాటరీతో రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడిగా మారిపోయావ్​!!

వేంసూరు మండలం భీమవరం చెందిన యువకుడికి వరించిన లాటరీ - యూఏఈలో నిర్వహించిన లాటరీలో రూ.240 కోట్లు గెల్చుకున్న అనిల్‌ కుమార్‌ - యూఏఈలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్న బొల్లా అనిల్ కుమార్

Lottery Ticket
Young Man Won Rs. 240 Crores Lottery (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Young Man Won Rs 240 Crores Lottery : అదృష్టం ఒక్కసారి తలుపుతడితే జీవితం ఒక్కసారిగా మారుతుంది అన్నది నేటి మాట. అలాంటి అదృష్టం లాటరీ టికెట్​ రూపంలో ఖమ్మం జిల్లా వేంసూరు మండలం భీమవరానికి చెందిన యువకుడిని వరించింది. తన తల్లి పుట్టిన రోజు తేదీ సంఖ్యతో తీసుకున్న లాటరీ టికెట్‌కు ఏకంగా రూ.240 కోట్లను ఆ యువకుడు సొంతం చేసుకున్నాడు. బోళ్ల మాధవరావు, భూలక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు అనిల్‌ కుమార్‌. ఇటీవల యూఏఈలో తీసిన లాటరీలో ఆయనకు రూ.240 కోట్ల జాక్​పాట్​ తగిలింది.

ప్రస్తుతం యూఏఈలో సాఫ్ట్​వేర్ : సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన బోళ్ల అనిల్‌కుమార్‌ ప్రాథమిక విద్య అనంతరం చదువును హైదరాబాద్‌ నగరంలో పూర్తిచేశారు. ప్రస్తుతం యూఏఈలో ఓ కంపెనీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తూ కొంత కాలంగా లాటరీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఇటీవల తాను కొనుగోలు చేసిన టికెట్లలో తన తల్లి పుట్టినరోజుతో కూడిన లాటరీ నంబర్‌ తీసుకున్నారు.

"మా అబ్బాయి ఇక్కడే గవర్నమెంట్​ స్కూల్​లో చాలా కష్టపడి చదువుకున్నాడు. పాలిటెక్నిక్​ సత్తెనపల్లిలో చదివి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్​కు వెళ్లాడు. లాటరీ గెలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది." -భూలక్ష్మి, అనిల్ కుమార్​ తల్లి

అదృష్టం అంటే ఇలా ఉండాలి : దీంతో ఆయనకు జాక్‌పాట్‌ తగిలి ధనలక్ష్మి ఆయన తలుపుతట్టింది. ఈ విషయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దఎత్తున వైరల్‌గా మారింది. అనిల్​ కుమార్ సెలబ్రిటీ స్థానంలో నిలిచిపోయారు. అదృష్టమంటే ఇలా ఉండాలి అని పలువురు స్నేహితులు చర్చించుకుంటున్నారు. పేదరికంలో ఉన్న ఆ కుటుంబాన్ని లాటరీ ఒక్కసారిగా మరో కొత్త కోణంలో జీవించేలా చేసింది. లాటరీ దక్కిందన్న విషయం తెలియడంతో గ్రామస్థులు, కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదివివాడు పాలిటెక్నిక్​ చేశాడు. కొద్ది రోజులు హైదరాబాద్​లో ఉద్యోగం చేసి దుబాయ్​కి వెళ్లాడు. లాటరీ వచ్చిందని ఫోన్​ చేసి చెప్పాడు. సన్నిహితులు కూడా ఫోన్లు చేస్తున్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది." -బోళ్ల మాధవరావు, అనిల్​ కుమార్​ తండ్రి

