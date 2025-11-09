లక్ అంటే నీదే బ్రో - ఒక్క లాటరీతో రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడిగా మారిపోయావ్!!
వేంసూరు మండలం భీమవరం చెందిన యువకుడికి వరించిన లాటరీ - యూఏఈలో నిర్వహించిన లాటరీలో రూ.240 కోట్లు గెల్చుకున్న అనిల్ కుమార్ - యూఏఈలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్న బొల్లా అనిల్ కుమార్
Published : November 9, 2025 at 8:40 AM IST
Young Man Won Rs 240 Crores Lottery : అదృష్టం ఒక్కసారి తలుపుతడితే జీవితం ఒక్కసారిగా మారుతుంది అన్నది నేటి మాట. అలాంటి అదృష్టం లాటరీ టికెట్ రూపంలో ఖమ్మం జిల్లా వేంసూరు మండలం భీమవరానికి చెందిన యువకుడిని వరించింది. తన తల్లి పుట్టిన రోజు తేదీ సంఖ్యతో తీసుకున్న లాటరీ టికెట్కు ఏకంగా రూ.240 కోట్లను ఆ యువకుడు సొంతం చేసుకున్నాడు. బోళ్ల మాధవరావు, భూలక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు అనిల్ కుమార్. ఇటీవల యూఏఈలో తీసిన లాటరీలో ఆయనకు రూ.240 కోట్ల జాక్పాట్ తగిలింది.
ప్రస్తుతం యూఏఈలో సాఫ్ట్వేర్ : సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన బోళ్ల అనిల్కుమార్ ప్రాథమిక విద్య అనంతరం చదువును హైదరాబాద్ నగరంలో పూర్తిచేశారు. ప్రస్తుతం యూఏఈలో ఓ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ కొంత కాలంగా లాటరీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఇటీవల తాను కొనుగోలు చేసిన టికెట్లలో తన తల్లి పుట్టినరోజుతో కూడిన లాటరీ నంబర్ తీసుకున్నారు.
"మా అబ్బాయి ఇక్కడే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చాలా కష్టపడి చదువుకున్నాడు. పాలిటెక్నిక్ సత్తెనపల్లిలో చదివి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కు వెళ్లాడు. లాటరీ గెలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది." -భూలక్ష్మి, అనిల్ కుమార్ తల్లి
అదృష్టం అంటే ఇలా ఉండాలి : దీంతో ఆయనకు జాక్పాట్ తగిలి ధనలక్ష్మి ఆయన తలుపుతట్టింది. ఈ విషయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్దఎత్తున వైరల్గా మారింది. అనిల్ కుమార్ సెలబ్రిటీ స్థానంలో నిలిచిపోయారు. అదృష్టమంటే ఇలా ఉండాలి అని పలువురు స్నేహితులు చర్చించుకుంటున్నారు. పేదరికంలో ఉన్న ఆ కుటుంబాన్ని లాటరీ ఒక్కసారిగా మరో కొత్త కోణంలో జీవించేలా చేసింది. లాటరీ దక్కిందన్న విషయం తెలియడంతో గ్రామస్థులు, కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదివివాడు పాలిటెక్నిక్ చేశాడు. కొద్ది రోజులు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేసి దుబాయ్కి వెళ్లాడు. లాటరీ వచ్చిందని ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. సన్నిహితులు కూడా ఫోన్లు చేస్తున్నారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది." -బోళ్ల మాధవరావు, అనిల్ కుమార్ తండ్రి
