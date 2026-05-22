ETV Bharat / state

మీ అక్క నా దగ్గరే ఉందంటూ ఫోన్​ - కట్​చేస్తే శవమై తేలిన మహిళ - ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది?

ఖమ్మం జిల్లాలో సంచలనం సృష్టించిన వివాహిత హత్య కేసు - భర్తతో విభేదాల వల్ల దూరంగా ఉంటున్న కల్పన - కోపంతో కల్పన గొంతు నులిమి చంపేసిన ప్రియుడు చెన్నారావు

Kalpana Missing Case Finally Found Dead
Kalpana Missing Case Finally Found Dead (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalpana Missing Case Finally Found Dead : వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడి కొందరు పచ్చని సంసారాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. తాత్కాలిక సుఖాల కోసం ఆరాటపడి జీవితాలను అంధకారం చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలు ప్రారంభంలో ఆనందాన్ని ఇచ్చినా, చివరకు అంతులేని విషాదాన్ని నింపుతున్నాయి. అలాంటి ఘటనే ఇక్కడ జరిగింది. భర్తతో విబేధాలు వచ్చి దూరంగా ఉంటున్న ఆ మహిళ, ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది.

రోజూలాగే విధులకు వెళ్లింది కానీ సాయంత్రమైనా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. కుటుంబసభ్యులు కంగారు పడ్డారు. తెలిసిన వారినల్లా అడిగి చూశారు. ఈలోపే 'మీ అక్క నా దగ్గరే ఉందం'టూ అపరిచిత వ్యక్తి ఓ ఫోన్‌కాల్‌ చేశాడు. దీంతో కుటుంబసభ్యులు మరింత ఆందోళనకు గురయ్యారు. ఇంతకీ ఆ మహిళ క్షేమంగానే ఉందా? ఆ ఫోన్‌కాల్‌ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? విషయం పోలీసుల వరకు వెళ్లడంతో విచారణలో వారేం తేల్చారు?

కొత్త పరిచయాలు, వివాహేతర సంబంధాలు ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే. బంగారం లాంటి జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేస్తాయి. అవతలి వ్యక్తి వారి గురించి తెలుసుకోకుండా పరిచయం పెంచుకుంటే అది ప్రాణాలకు మీదకు తెస్తుంది. ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఓ వివాహిత హత్య కేసు సంచలనం సృష్టించింది. తెలిసిన వ్యక్తే ఆమెను దారుణంగా హతమార్చాడు.

మీ అక్క నా దగ్గరే ఉందంటూ ఫోన్​ : ఈ మహిళ పేరు గోపిశెట్టి కల్పన. వయస్సు 28 సంవత్సరాలు. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెంవాసి. కల్పన ఖమ్మం జిల్లా మధిరలోని ఓ ప్రైవేటు ఫైనాన్స్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. రోజూలాగే ఈ నెల 15న ఉదయం విధులకు బయలుదేరిన కల్పన, అర్ధరాత్రైనా ఇంటికి తిరిగి రాలేదు. ఆఫీస్​కు ఫోన్ చేస్తే అసలు రాలేదని సహోద్యోగి సమాధానమిచ్చాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందారు.

ఆమె కోసం అన్ని చోట్లా వెదికారు. తెలిసిన వారికి ఫోన్ చేసి వాకబు చేశారు. అయినా ఫలితం లేదు. అయితే అదే రోజు 'మీ అక్క నా దగ్గరే ఉందంటూ' ఓ అపరిచిత వ్యక్తి ఫోన్‌ చేశాడు. కంగారు పడిన కుటుంబసభ్యులు మధిర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, కల్పన విగతజీవిగా కనిపించింది. కృష్ణాపురం గ్రామ శివారులోని ఓపెన్ వెంచర్ ప్రాంతంలో కల్పన శవమై కనిపించింది. చున్నీ బిగించి హత్య చేసినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని శవపరీక్షలకు తరలించి విచారణ ముమ్మరం చేశారు.

చున్నీ బిగించి హత్య చేసినట్లుగా గుర్తింపు : కల్పనకు బాగా పరిచయం ఉన్న చెన్నారావే హత్య చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేసి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. చెన్నారావు ఎన్టీఆర్ జిల్లా గంపలగూడెం నివాసి. మృతురాలితో సన్నిహిత సంబంధం పెంచుకున్నాడు. ఈ నెల 15న కల్పనను తన ద్విచక్ర వాహనంపై కృష్ణాపురం సమీపంలోని నిర్జన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఇద్దరి మధ్యా వాగ్వాదం జరిగింది. తమ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి అతని భార్యకు చెబుతానని కల్పన అనడంతో కోపోద్రిక్తుడైన నిందితుడు కల్పనను హత్య చేశాడు. నేరాన్ని అంగీకరించిన నిందితుడ్ని పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. వివాహేతర సంబంధాలు విషాదంగా ముగుస్తాయనడానికి ఈ కేసే ఓ ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ అని చెప్పొచ్చు.

''మృతురాలికి నిందితుడికి వ్యక్తిగతంగా సన్నిహత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరు కూడా వివాహితులే కావడం వల్ల వారి మధ్య పలు గొడవలు అయ్యేవి. ఈ ఘర్షణలో భాగంగా ఆమెను చున్నీ గొంతుకు చుట్టి హత్య చేశాడు'' - సారంగపాణి, వైరా ఏసీపీ

విషాదాన్ని మిగులుస్తున్న వివాహేతర సంబంధాలు! - ప్రియురాలి కోసం ఆమె భర్తను చంపిన ప్రియుడు

6 ఏళ్ల పాపను ట్యాంకులో దింపి - బోరు నీటితో నింపి : ప్రియుడి కోసం తల్లి ఘాతుకం

TAGGED:

FINANCE KALPANA MISSING TRAGEDY
EMPLOYEE KALPANA FOUND DEAD
FINANCE KALPANA DEATH STORY
MISSING CASE ENDS TRAGEDY
KHAMMAM KALPANA MISSING CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.