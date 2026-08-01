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వేగవంతమైన ప్రయాణానికి సరికొత్త బాట - ప్రారంభానికి సిద్ధమైన 'ఖమ్మం-దేవరపల్లి' హైవే

హైదరాబాద్‌-విశాఖ మధ్య తగ్గనున్న 56 కి.మీ. దూరం - నిర్మాణ పనులన్నీ పూర్తి చేసిన ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటి యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ జాతీయ రహదారి

Khammam-Devarapalli Highway Ready For Inauguration
Khammam-Devarapalli Highway Ready For Inauguration (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:46 PM IST

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Khammam-Devarapalli Highway Ready For Inauguration : తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైటెక్‌ హైవే పనులు పూర్తి అయ్యాయి. ప్రారంభానికి సిద్ధమైన ఈ హైవేపై వాహనాల రాకపోకలకు పూర్తి స్థాయిలో అనుమతి ఇచ్చేందుకు అధికారులు సన్నాహలు చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌- విశాఖపట్నం కారిడార్‌లో భాగంగా నిర్మించిన ఈ హైవే తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లా తల్లంపాడు నుంచి ప్రారంభమై ఏపీలో రాజమండ్రి సమీపంలోని దేవరపల్లి వద్ద ముగుస్తుంది. సుమారు 165 కిలోమీటర్ల ఈ రహదారిని నిర్మించారు. హైదరాబాద్‌- విశాఖపట్నం మధ్య రాకపోకలకు ఇక విజయవాడ మీదుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. తద్వారా 56కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గనుంది. ప్రయాణించిన దూరానికే టోల్‌ వసూలు సహా వేగంగా వెళితే ఏఐ ద్వారా చలాన్లు విధించడం ఈ హైవే ప్రత్యేకత. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తొలి యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే కూడా ఇదే.

వేగవంతమైన ప్రయాణానికి సరికొత్త బాట - ప్రారంభానికి సిద్ధమైన 'ఖమ్మం-దేవరపల్లి' హైవే (ETV Bharat)

8 టోల్‌ప్లాజాలు, 51 మైనర్‌, 9 మేజర్‌ వంతెనలు : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేసే మణిహారం పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధమైంది. తెలంగాణలోని ఖమ్మం- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని దేవరపల్లి మధ్య 165కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించిన తొలి యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఖమ్మం నుంచి పారంభమయ్యే ఈ రహదారి ఆంధ్రాలో ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం లింగగూడెం వద్ద ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి నుంచి రేచర్ల, టి.నరసాపురం, ఏపిగుంట, గురవాయిగూడెం, రాజవరం, పొంగుటూరు, యర్రంపేట మీదుగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి వద్ద 16వ నంబర్‌ జాతీయ రహదారిలో కలుస్తుంది. ఖమ్మం-దేవరపల్లి మధ్య 8 టోల్‌ప్లాజాలు, 51 మైనర్‌, 9 మేజర్‌ వంతెనలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో 90 కిలోమీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 75 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే పరిధిలో తెలంగాణలో 8 చోట్ల ఎంట్రీ, ఏపీలో 4 చోట్ల ఎగ్జిట్ పాయింట్లను నిర్మించారు.

18 కిలోమీటర్లకు ఒక ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ పాయింట్లు : ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారిని 3వేల 573 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించారు. ఈ హైవే అనేక ప్రత్యేకతల సమాహారం. ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ పాయింట్ల ఆధారంగా హైవేపై ప్రయాణించిన దూరానికే టోల్‌ట్యాక్స్‌ వసూలు చేయనున్నారు. ఏడాది పాసు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. 5 ప్రాంతాల్లో అడ్వాన్స్‌డ్‌ ట్రాఫిక్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ వ్యవస్థ ఏటీఎమ్​లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఎక్కడైనా ప్రమాదం జరిగినా, వాహనదారులు మితిమీరిన వేగంతో నడిపినా, సీటు బెల్టు పెట్టుకోకున్నా, రాంగ్‌ రూట్‌లో వచ్చినా సమాచారం అందుతుంది. వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమై చర్యలు తీసుకుంటారు. నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారికి చలాన్లు పంపిస్తారు. ఇదంతా ఏఐ ఆధారంగా జరుగుతుంది.

సాధారణ జాతీయ రహదారుల్లా కాకుండా కొత్త రహదారిపై కేవలం 9 చోట్ల మాత్రమే అంటే సుమారు 18 కిలోమీటర్లకు ఒక ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ప్రమాదాలు, అత్యవసర సందర్భాల్లో బాధితులను తరలించడానికి ప్రతి 5 కిలో మీటర్లకు ఒక ఎమర్జెన్సీ మీడియన్‌ ఓపెనింగ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్‌-రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం మధ్య రాకపోకలకు ఇక విజయవాడ మీదుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. తద్వారా 56కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గనుంది. ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తొలి యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే.

ప్రయాణికులు సేద తీరడానికి సౌకర్యాలు : ఖమ్మం-దేవరపల్లి రహదారిపై ప్రతి 2 కి.మీర్లకు 360 డిగ్రీల కోణంలో పనిచేసే సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, సోలార్‌ ఆధారిత దీపాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు రోడ్డుకు 2 వైపులా అయిదు ఎకరాల్లో ప్రయాణికులు సేద తీరడానికి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో హోటళ్లు, పెట్రోల్‌ బంకులు, వాష్‌రూమ్స్‌ ఉంటాయి.

రహదారిపై ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్‌ కోడ్‌ బోర్డులను స్కాన్‌ చేయడం ద్వారా మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాం, దగ్గరలోని పోలీసు స్టేషన్, పెట్రోల్‌బంకులు తదితర సమాచారం తెలుస్తుంది. నివాసాలకు దూరంగా పచ్చని పంట పొలాల మధ్య నుంచి సాగే ప్రయాణం ఆహ్లదంగా ఉంటుంది. భూమి నుంచి కొంత ఎత్తులోనే ఈ హైవే నిర్మాణం సాగింది. గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించవచ్చు. కర్బన ఉద్గారాల నివారణకు నిర్మాణంలో రామగుండం ఎన్టీపీసీ నుంచి ఫ్లైయాష్‌ తెచ్చి వినియోగించారు.

ఖమ్మం నుంచి సూర్యాపేట వరకు జాతీయ రహదారి నిర్మాణం పూర్తయింది. ఇప్పటికే వైరా నుంచి దేవరపల్లి వరకు వాహనాలను అనుమతిస్తున్నారు. భారత్ మాల ఎకనామిక్ కారిడార్ పథకం కింద ఎన్ హెచ్ 365బీజీ పేరిట ఈ జాతీయ హరిత మార్గం నిర్మితమైంది. ఖమ్మం జిల్లా గ్రామీణం మండలంలోని తల్లంపాడు నుంచి ఏపీలోని దేవరపల్లి వరకు తెలంగాణలో మూడు ప్యాకేజీలుగా, ఏపీలో రెండు ప్యాకేజీలుగా విభజించి పనులు పూర్తి చేశారు. ప్యాకేజీ ఒకటిలోని ధంసలాపురం వద్ద రైల్వే పై వంతెన కూడా సిద్ధంగా ఉంది. రహదారి నిర్మాణంలో కీలకమైన ఈ వంతెన రైల్వే ట్రాక్‌పై వంపు తిరిగినట్లు ఉంటుంది.

మంత్రి తుమ్మల పర్యవేక్షణలో : తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే పనులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించారు. రహదారిపై 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి పురోగతిని పరిశీలించారు. పనులపై పలుమార్లు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే దీని వెంట ఉన్న ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి ఊపందుకోవడం సహా అనేక ప్రయోజనాలు కల్గనున్నాయని తుమ్మల తెలిపారు.

ఖమ్మం-దేవరపల్లి ప్రాజెక్టుకు 2017లో ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. 2018లో ఆమోదం లభించింది. అప్పటి నుంచి పనులు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా సాగాయి. చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినా అధికారులు వాటిని అధిగమించి పనులు పూర్తి చేశారు. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ నిర్మాణాలను పరుగులు పెట్టించారు. రాత్రీ పగలు పని చేస్తూ పనులను కొలిక్కి తెచ్చారు. రహదారులను దేశ ఆర్థిక ప్రగతికి చోదక శక్తులుగా పేర్కొంటారు. ప్రజల ప్రయాణాలు, సరుకు రవాణా సాఫీగా సాగాలంటే రహదారులు బాగుంటేనే సాధ్యం. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని హంగులతో సిద్ధమైన ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే ప్రయాణికుల ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడంతో పాటు సమయం, డబ‌్బు ఆదా కానుంది. హైదరాబాద్‌-రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం మధ్య ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా వాహనాలు రయ్‌ రయ్‌మని దూసుకుపోనున్నాయి.

"జాతీయ రహదారి పక్కన ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇది యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ రోడ్డు. పశువులు, ట్రాక్టర్లు, టూ వీలర్లు దీనిలోకి వచ్చే అవకాశం లేదు. ఇదే మొట్టమొదటి యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ జాతీయ రహదారి. దీని మీద ఎటువంటి ఇబ్బందులు కూడా ఉండవు." - తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి

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ఖమ్మం దేవరపల్లి హైవే
KHAMMAM DEVARAPALLI HIGHWAY

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