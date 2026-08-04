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తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వారధి​ : ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవేపై ప్రయాణించిన మంత్రి - అంతా ఓకే!

జాతీయ రహదారుల ఏర్పాటు ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తోందన్న మంత్రి తుమ్మల - నూతన రహదారులతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రగతి బాట పడుతుందని హర్షం - రహదారుల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడి

GREENFIELD HIGHWAYS IN TELANGANA
GREENFIELD HIGHWAYS IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 8:24 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 8:30 AM IST

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Greenfield Highways in Telangana : ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ నేషనల్ హైవే తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వారధిగా నిలుస్తోందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు పేర్కొన్నారు. నూతనంగా నిర్మించిన రహదారిపై సోమవారం కొంత దూరం ప్రయాణించి పనులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఖమ్మం నగర పాలక సంస్థ శివారు ధంసలాపురం వద్ద రహదారి ఎగ్జిట్‌ సమీపంలో విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. తన సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానంలో జాతీయ రహదారుల ఏర్పాటు అనే అంశం ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తోందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. నూతన రహదారులతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రగతి బాటలు వేగంగా పడుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఖమ్మంకు సహజమైన రింగు రోడ్డు : జాతీయ రహదారులకు సహకరించిన ప్రధాని మోదీకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలను తుమ్మల తెలిపారు. కేంద్ర రోడ్డు, రవాణా శాఖల మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ, ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్‌గా పని చేసి కేంద్ర సర్వీసులో రిటైర్డ్​ అయిన అధికారి గిరిధర్‌ సహకారంతోనే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక రహదారికి శ్రీకారం చుట్టామని గుర్తు చేసుకున్నారు. అమరావతి-నాగ్‌పుర్‌ జాతీయ రహదారి నిర్మాణం పూర్తయితే ఖమ్మం సిటీకి సహజ సిద్ధమైన రింగు రోడ్డు ఏర్పాటవుతుందని చెప్పారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పారిశ్రామిక, పర్యాటక రంగాల పురోగతికి కొత్తగూడెం వయా ఇల్లెందు నుంచి హైదరాబాద్‌ నేషనల్​ హైవే ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుందని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు రమేశ్​ రెడ్డి, తుపాకుల యలగొండ స్వామి, పైడి వెంకటేశ్వర రావు, బొమ్మిశెట్టి రమేశ్​, ఆళ్ల అంజిరెడ్డి, ఆలపాటి ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు.

ఖమ్మం to దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే విశేషాలు :

  • సూర్యాపేట నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఖమ్మం జిల్లాలోకి రాగానే తెల్దారుపల్లి దగ్గర ఉన్న టోల్​ గేట్​ ద్వారా గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ హైవేపైకి ప్రవేశిస్తాయి. చివరగా దేవరపల్లి సమీపంలో నిష్క్రమణ (ఎగ్జిట్​) గేటు నుంచి దిగుతాయి.
  • ఖమ్మం నుంచి దేవరపల్లి మధ్యలో ఉండే ప్రధాన పట్టణాల దగ్గర హైవే కింద మరో తొమ్మిది టోల్​ ప్లాజాల నుంచి కూడా గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ హైవేపైకి ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్​ కావచ్చు.
  • ఈ గ్రీన్ ​ఫీల్డ్​పై సాధారణ హైవేల మాదిరిగా టోల్​ ట్యాక్స్​ వసూలు చేయరు. వాహనం ప్రవేశం నుంచి నిష్క్రమణ వరకు ఉండే దూరాన్ని బట్టి మాత్రమే వసూలు చేస్తారు. ఉదాహరణకు ఓఆర్​ఆర్​ తరహాలో ఉంటుంది.
  • హైవే పొడవునా ప్రతి కిలోమీటరుకు ఒక సీసీ కెమెరాను అమర్చారు. వందనం, చౌడవరం సమీపంలో భారీ గూడ్స్​ వాహనాలు నిలిపేలా ట్రక్​ లే బైలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
  • ఈ హైవేకు అమరావతి నుంచి నాగ్​పూర్​ వెళ్లే మరో గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ హైవే వందనం-కొదుమూరు దగ్గర అనుసంధానమవుతుంది. ఇక్కడ కూడా రెండు హైవేల రవాణాకు అంతరాయం కలగకుండా క్లోవల్​ లీఫ్​ రోడ్డు నిర్మించారు. దీని ద్వారా పరస్పరం ఒక హైవే నుంచి మరో హైవేకు సులభంగా మారొచ్చు.
  • ఈ హైవే​పై వాహనాన్ని బట్టి 80, 100 కిలోమీటర్ల స్పీడుతో ప్రయాణించొచ్చు.

తగ్గనున్న 56 కిలోమీటర్ల దూరం : ఈ గ్రీన్ ​ఫీల్డ్​ రహదారిని ట్రాఫిక్​ సమస్యలు తలెత్తకుండా, పంట పొలాల మీదుగా తక్కువ సమయంలో గమ్యాన్ని చేరుకునేలా రూపొందించారు. దీని కోసం 162.04 కిలోమీటర్ల మేర 4 వరుసల రోడ్డును నిర్మాణం చేశారు. ఇందులో ఖమ్మం జిల్లాలోనే 105 కిలోమీటర్లు కాగా, 3 ప్యాకేజీల్లో రూ.2,213.91 కోట్లతో భారీ ఖర్చుతో నిర్మాణం చేపట్టారు. దీనివల్ల హైదరాబాద్​ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే ప్రయాణికులకు సుమారు 56 కిలోమీటర్ల మేర దూరం తగ్గనుంది. పనుల పరిశీలన పూర్తి కావడంతో అతి త్వరలోనే ఈ జాతీయ రహదారిని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు.

ఒకట్రెండు రోజుల్లో అందుబాటులోకి! : ఈ హైవేలో సంవత్సరం కిందటే అండర్​ పాస్​లు, రహదారులు పూర్తయ్యాయి. ఆర్వోబీల వల్ల దీని ప్రారంభానికి జాప్యం నెలకొంది. ఇటీవల ఎడమ వైపు ఉన్న ఆర్వోబీ నిర్మాణం పూర్తవడంతో వాహనాల రాకపోకలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అధికారులు లోడ్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు. ఇది పూర్తయితే మిగతా పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని చూస్తున్నారు. ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులు తొలుత ఆగస్టు 1నే హైవేపై రాకపోకలు ప్రారంభించాలని భావించారు. కానీ అది సాధ్యం కాలేదు. తాజాగా మంత్రి తుమ్మల పనులను పరిశీలించిన నేపథ్యంలో మరో ఒకట్రెండు రోజుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని అంతా భావిస్తున్నారు.

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వారంలో ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్​ఫీల్డ్​ హైవే షురూ! - హైదరాబాద్​ నుంచి విశాఖకు తగ్గనున్న 56 కిలోమీటర్ల దూరం

Last Updated : August 4, 2026 at 8:30 AM IST

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TELANGANA AND ANDHRA PRADESH
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KHAMMAM DEVARAPALLI HIGHWAY
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