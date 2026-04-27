కలెక్టర్ చొరవ - ECR సూపర్ సక్సెస్ : ఇంగ్లీష్ అనర్గళంగా చదువుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు
ఖమ్మంలో ‘ఈసీఆర్’ ప్రయోగం విజయవంతం - ఎవ్రీ ఛైల్డ్ రీడ్స్ అమలు చేసి ఫలితాలు రాబట్టగలిగిన కలెక్టర్ అనుదీప్ - ప్రభుత్వ బడుల్లోని విద్యార్థుల్లో ఇంగ్లీష్ పదాల ఉచ్ఛారణ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్
Published : April 27, 2026 at 4:47 PM IST
Every Child Reads Programme in Khammam : భాష మూలాల్లోకి వెళ్లి అభ్యసిస్తే భయం పోయి ఎక్కువ రోజులు మన మదిలో జ్ఞాపకం ఉంటుంది. శబ్దాల (ఫొనిక్స్)కు అనుగుణంగా ఇంగ్లీష్ అక్షరాల ఉచ్చారణ నేర్చుకుంటే పదాలు, తద్వారా వాక్యాలు చదవటం సులభతరం అవుతుంది. ఇదే సూత్రాన్ని నమ్మిన ఖమ్మం కలెక్టర్ అనుదీప్ దురిశెట్టి, ఎవ్రీ చైల్డ్ రీడ్స్ (ఈసీఆర్) అనే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి మంచి ఫలితాలను రాబట్టగలిగారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని 958 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 28,982 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు.
ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక : వీరు ఇంగ్లీష్ను బిగ్గరగా చదవడానికి సంకోచిస్తున్నారు. కొందరికి పదాల ఉచ్చారణ ఏ మాత్రం తెలియట్లేదు. ఉపాధ్యాయులు సైతం ఫొనిక్స్ను అంతగా ఉపయోగించకుండా బోధిస్తున్నారని గతేడాది గుర్తించిన కలెక్టర్ అనుదీప్, 2025 అక్టోబరు 27న ఈసీఆర్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించారు. ముందుగా జిల్లా విద్యాధికారి చైతన్య జైనితో కలిసి ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులు ఆరు నెలల పాటు రోజూ గంట (మధ్యాహ్నం 3-4) పాటు విద్యార్థులతో ఆంగ్లం చదివించే వారు.
ఇంగ్లీష్ అనర్గళంగా చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ : ఇంగ్లీష్ అక్షరాల ఉచ్చారణ తెలిసేలా ఆల్ఫాబెట్ రైమ్స్ పాడిస్తూ పిల్లల్లో మంచి ఆసక్తి రేకెత్తించారు. విద్యార్థుల పురోగతిపై ప్రతి బుధవారం ఎగ్జామ్ పెట్టి ఫలితాలను ఈసీఆర్ యాప్లో పొందుపరిచేవారు. ఈ విధంగా అక్టోబరు 27 నుంచి డిసెంబరు 27 వరకు ఈసీఆర్ 1.0, డిసెంబరు 28 నుంచి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 23 వరకు ఈసీఆర్ 2.0ను అమలు పరిచారు. ఈ ప్రయత్నం ఫలితంగా ప్రస్తుతం 24,640 మంది (85 శాతం) విద్యార్థులు అనర్గళంగా ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.
ఆంగ్లభాషపై పట్టు ఎంతగానో : ఈ నెల 21న ఖమ్మంలో జిల్లా స్థాయిలో ఈసీఆర్ విజయోత్సవాలు నిర్వహించి కలెక్టర్ అనుదీప్ 102 పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు జ్ఞాపికలు అందజేశారు. తాజాగా అనుదీప్ దురిశెట్టి ఐటీ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శిగా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు. ఆయన చొరవ చూపిన ఈసీఆర్ కార్యక్రమానికి ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు చిన్నతనం నుంచే ఆంగ్లభాషపై పట్టు సాధించి, వారి జీవితంలో ఎదగడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
ఎవ్రీ చైల్డ్ రీడ్స్ కార్యక్రమం ముఖ్య విశేషాలు :
- లక్ష్యం : ప్రాథమిక స్థాయిలో (1 నుంచి 5 తరగతులు) విద్యార్థుల్లో ఇంగ్లీష్ పఠన గ్రహణ శక్తిని పెంచడం.
- నిర్వహణ : అక్టోబర్ 2025లో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. దీని ద్వారా 21 వారాల వ్యవధిలో కేవలం 11 శాతం నుంచి 85 శాతం విద్యార్థులు వాక్యాలు చదివే స్థాయికి చేరుకున్నారు.
- ఫలితాలు : పలు నివేదికల ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు 26,000 మందికి పైగా చదవడం నేర్చుకున్నారు. 5వ తరగతి విద్యార్థులలో 86 శాతం మంది ఆంగ్ల పఠన నైపుణ్యం సాధించారు.
- ప్రత్యేకత : ఉపాధ్యాయుల కృషి, వినూత్న బోధనా పద్ధతుల ద్వారా విద్యార్థులలో అక్షరాల దశ నుంచి వాక్యాల నిర్మాణాలను చదవగలిగే స్థాయి వరకు క్రమంగా మార్పు తీసుకువచ్చారు.
