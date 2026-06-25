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ఈసారి పంచముఖ రూపంలో ఖైరతాబాద్​ గణేశుడు - విగ్రహ నమూనా విడుదల

ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న 69 అడుగుల భారీ లంబోదరుడు - పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా దర్శనమిచ్చేందుకు సిద్ధం - 72 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోనున్న ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి ఉత్సవాలు

ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి విగ్రహ నమూనా 2026
Khairatabad Vinayaka Form For 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 7:37 PM IST

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Khairatabad Ganesh idol 2026 : త్వరలో వినాయక చవితి సందడి మొదలు కానుంది. దేశమంతా గణపతి విగ్రహాల తయారీ మొదలైంది. తెలుగురాష్ట్రాల్లో ఖైరతాబాద్​ విఘ్నేశునిది ప్రత్యేక స్థానం. ప్రతిసారీ లంబోదరుడు అత్యంత ఎత్తైన, విశిష్ట రూపంలో దర్శనమిస్తాడు. ఈసారి బడా గణేశుడు 69 అడుగుల్లో 'పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి'గా దర్శనమివ్వనున్నారు. ఈ మేరకు ఖైరతాబాద్ ఉత్సవ కమిటీ నమూనా చిత్రం విడుదల చేసింది.

విగ్రహానికి ఓవైపు కాళీమాత, మరోవైపు సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈసారి కూడా ఈ భారీ విగ్రహాన్ని శిల్పి రాజేంద్రన్ సిద్ధం చేయనున్నారు. ఇవాళ విగ్రహ ఏర్పాటు కర్రపూజ నిర్వహించారు. సెప్టెంబర్​ 14న చవితి పండగ జరగనుండగా, ఈ ఏడాదితో ఖైరతాబాద్​ భారీ లంబోదరుడి ఉత్సవాలకు 72 ఏళ్లు పూర్తికానున్నాయి.

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ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి విగ్రహ నమూనా
KHAIRATABAD VINAYAKA IDOL 2026

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