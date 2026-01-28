నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయలేదు : దానం నాగేందర్
బీఆర్ఎస్ అనర్హత పిటిషన్పై అఫిడవిట్ వేసిన దానం నాగేందర్ - పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడ్డారన్న పిటిషన్ను కొట్టివేయాలని స్పీకర్కు దానం వినతి - మీడియా కథనాల ఆధారంగా పార్టీ మారినట్లు బీఆర్ఎస్ భావిస్తోందని వెల్లడి
Published : January 28, 2026 at 5:23 PM IST
Khairatabad MLA Danam Nagender Filed An Affidavit : బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనర్హత పిటిషన్పై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడ్డారన్న పిటిషన్ను కొట్టివేయాలని స్పీకర్కు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయలేదని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తనను సస్పెండ్ చేసినట్లు ఎటువంటి సమాచారం లేదని పేర్కొన్నారు. తాను 2024 మార్చిలో కాంగ్రెస్ సమావేశానికి వెళ్లానని, వ్యక్తిగత హోదాలో మాత్రమే వెళ్లినట్లు తెలిపారు.
పిటిషన్లోని అంశాలపై మాత్రమే వివరణ : మీడియా కథనాల ఆధారంగా పార్టీ మారినట్లు బీఆర్ఎస్ భావిస్తోందన్న దానం అనర్హత పిటిషన్లోని అంశాలపై మాత్రమే వివరణ ఇస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గతంలో కోర్టు తీర్పులను అనుసరించి బీఆర్ఎస్ అనర్హత పిటిషన్ చెల్లుబాటు కాదని పేర్కొన్నారు. అనర్హత పిటిషన్ తర్వాతి పరిణామాలను అనుబంధ సమాచారంగా అంగీకరించవద్దని కోరారు.