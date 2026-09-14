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'బడా గణేశుడు భక్తులందరినీ ఆశీర్వదించాలి' - ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతికి గవర్నర్​ దంపతుల తొలి పూజ

ఖైరతాబాద్ మహాగణపతికి గవర్నర్ దంపతులు తొలి పూజ నిర్వహించారు. దర్శనానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

Khairatabad Bada Ganesh
ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 12:20 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 12:26 PM IST

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Khairatabad Bada Ganesh : వినాయక చవితి వేడుకల్లో భాగంగా ఖైరతాబాద్ మహా గణపతికి గవర్నర్ శివప్రతాప్​ శుక్లా దంపతులు తొలి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షడు దానం నాగేందర్​, నగర ఇంఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గవర్నర్​ను సత్కరించారు. అనంతరం మాట్లాడిన గవర్నర్​, బడా గణేశుడిని పూజించడం ఎంతో ఆనందంగా, అదృష్టంగా భావిస్తున్నానన్నారు. ఖైరతాబాద్‌ వాసుల ఆరోగ్యం, సుఖసంతోషాలు, సమృద్ధిని గణేశుడు కాపాడాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో, ప్రతి కుటుంబంలో గణేశ్‌ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి భక్తి శ్రద్ధలతో ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారని గవర్నర్​ పేర్కొన్నారు. ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడు భక్తులందరినీ ఆశీర్వదించాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజలకు సేవ చేసే శక్తిని తనకు అందించాలని కోరుకున్నానన్నారు. గణేశ్‌ ఉత్సవాలు మహారాష్ట్రలో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి ప్రతిమకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందన్న గవర్నర్, 72 ఏళ్లుగా ఖైరతాబాద్‌లో గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఉత్సవాలు నిర్వహించడం విశేషమన్నారు.

ప్రజలకు గణేశ్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలు. ఖైరతాబాద్‌ గణేశుడి ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. గణనాథుడికి తొలి పూజ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలు, సంతోషాలతో ఉండాలి. - గవర్నర్ శివప్రతాప్​ శుక్లా

అంతకుముందు ఖైరతాబాద్​ గణేశుడికి పూజలు చేసిన ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్​, 3 నెలల నుంచి గణపతి ఉత్సవాల కోసం సిద్ధం అయినట్లు తెలిపారు. పోలీస్, ఆర్ ​అండ్ ​బీతో పాటు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో భక్తులకు ఎటువంటి లోటు లేకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం ఒక్క రోజే 15 వేల మంది గణపతి దర్శనానికి వచ్చారని చెప్పారు. ఈసారి మొత్తం 30 లక్షలకు పైగానే భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇప్పటికే పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు బడా గణేశుడ్ని దర్శించుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఈసారి వేడుకలకు 69 అడుగుల ఎత్తులో మహా గణపతిని తయారు చేశారు. పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా నామకరణం చేశారు. పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో గణనాథుడికి భారీ కండువా జంజం సమర్పించారు. ఖైరతాబాద్‌ మహా గణపతి పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసు బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తుల కోసం క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు.

Last Updated : September 14, 2026 at 12:26 PM IST

TAGGED:

VINAYAKA CHAVITHI CELEBRATIONS
PANCHAMUKHA SANKATAHARA GANAPATI
KHAIRATABAD IN HYDERABAD
KHAIRATABAD BADA GANESH

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