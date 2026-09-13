69 అడుగుల ఎకో ఫ్రెండ్లీ గణపయ్య - ఖైరతాబాద్ గణేశుడి విగ్రహ విశేషాలు ఇవే!
ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈసారి పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతిగా భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నాడు. ఈసారి భారీ గణేశుడి విగ్రహ తయారీ గురించి ఉత్సవ సమితి ఛైర్మన్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
Published : September 13, 2026 at 10:39 AM IST
Khairathabad Bada Ganesh Crafting Details : హైదరాబాద్లో ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడు అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. గణేశ్ నవరాత్రులు అంటే అందరి చూపు ఈయనపైనే ఉంటుంది. విగ్రహ తయారీ పనులు ప్రారంభం నుంచి వినాయకుడి ఆగమన్, నిమజ్జనం వరకు ప్రతి దశ ఎంతో కీలకంగా ఉంటుంది. ప్రతీ కైంకర్యం ఒక పండుగలా జరుగుతుంది. ఏటా సరికొత్త రూపంలో కొలువుదీరే ఈ బడా గణేశుడు ఈసారి పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతి రూపంలో భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నాడు.
అయితే ఈ భారీ విగ్రహం వెనక వందలాది మంది కళాకారుల శ్రమ దాగి ఉంటుంది. 3 నెలల పాటు పలు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా కష్టపడి ఈ మహా విగ్రహానికి జీవం పోస్తారు. అయితే ఈసారి ఖైరతాబాద్ బడా గణనాథుడి తయారీ, కళాకారుల శ్రమ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఒక్క అడుగుతో ప్రారంభమై
గణేశుడి నిర్మాణ పనులు మొదటగా నిర్జల ఏకాదశి రోజున కర్రపూజతో మొదలవుతాయి. అంటే వినాయక చవితికి మూడు నెలల ముందే గణేశ్ విగ్రహ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తారు. గత కొన్నేళ్లుగా పర్యావరణహితమైన మట్టి గణపతినే ఉత్సవ సమితి తయారు చేయిస్తోంది. ప్రధాన విగ్రహంతో పాటు పక్కన నెలకొల్పే చిన్న విగ్రహాలను కూడా మట్టితోనే ఏర్పాటు చేస్తారు. 1954 నుంచి ఖైరతాబాద్ ఉత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. ఒక్క అడుగుతో ప్రారంభమై 70 అడుగులకు పైగా విగ్రహం ఎత్తు పెంచుతూ తయారు చేశారు. అయితే కరోనా అనంతరం ఏటా క్రమంగా ఒక్కో అడుగు ఎత్తు తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు.
బడా గణేశుడికి రూపమిచ్చారిలా
ఈ ఏడాది 69 అడుగుల పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిని సిద్ధం చేశారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు చెందిన 150 మందికి పైగా కళాకారులు ఈ నిర్మాణంలో భాగమయ్యారు. ముందుగా భారీ విగ్రహానికి అంతర్గత నిర్మాణాన్ని సిద్ధం చేశారు. స్టీల్ రాడ్లు, మెష్, కలపతో కూడిన సపోర్టింగ్ నిర్మాణంతో వినాయకుడి ఆకృతికి పునాది వేశారు. ఆ తర్వాత ఎండిన వరి గడ్డిని పొరలుగా అమర్చి దానిపై మట్టి, ఇసుక మిశ్రమాన్ని పూస్తూ ఒక్కో అవయవానికి రూపం ఇచ్చారు.
ఎకో ఫ్రెండ్లీ పదార్థాలతో తయారీ
గత కొన్నేళ్లుగా పర్యావరణహితంగా విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. విగ్రహ తయారీ కోసం రాజస్థాన్ నుంచి తెచ్చిన సుమారు 1000 బ్యాగుల నేచురల్ రివర్ క్లే పౌడర్ను హైదరాబాద్లో లభించే ఇసుకతో కలిపి వినియోగించారు. 30 టన్నుల స్టీల్, 22 టన్నుల కర్రలు, వందల మోపుల గడ్డి ఇలా ఎకో ఫ్రెండ్లీ పదార్థాలతో విగ్రహ తయారీ చేశారు. ప్రధాన గణేశుడే కాదు పక్కన ప్రతిష్ఠించే విగ్రహాలను కూడా ఇదే తరహాలో తయారు చేస్తారు. మొదటగా విడి భాగాలను స్టీల్ తో మౌల్డ్ తయారు చేసుకుని, తర్వాత మట్టి పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఇలా ఒక్కో భాగాన్ని తీర్చిదిద్దడం వెనక ఎంతో నైపుణ్యం దాగి ఉంటుంది.
మట్టి పగుళ్లు రాకుండా సుతిలి పొడి, ఇసుక, గడ్డి మిశ్రమంతో విగ్రహ పైభాగాన్ని సున్నితంగా తీర్చిదిద్దారు. చివరిగా వాటర్ కలర్స్తో విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్దారు. చూడటానికి ఎంతో అందంగా కనిపించే ఈ 69 అడుగుల మహాగణపతి వెనక మూడు నెలల ప్రణాళిక, 150 మందికి పైగా శ్రామికులు శ్రమ, పలు రాష్ట్రాల కళాకారుల నైపుణ్యం దాగి ఉన్నాయి. అందుకే ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడు అంటే కేవలం భారీ విగ్రహం కాదు, దాని వెనక కళాకారుల కళ, శ్రామికుల శ్రమ. ఇదే ఈ మహాగణపతి ప్రత్యేకత.
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